Alerta en Chubut: se reavivan los incendios en Epuyén y el viento complica los trabajos

La emergencia ígnea en la Patagonia vive un momento crítico este martes, luego de que uno de los focos de incendio se reavivara en las laderas del Lago Epuyén, provincia de Chubut. La complicada combinación de altas temperaturas y viento está dificultando el trabajo de los más de 300 brigadistas que, tras ocho días de labor continua, intentan controlar las llamas que ya han arrasado con más de 12.000 hectáreas en zonas cercanas a Epuyén, El Hoyo y otras localidades de la cordillera.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó que, de los 32 focos detectados originalmente en la provincia, 22 ya han sido extinguidos.

Sin embargo, la reactivación en Epuyén mantiene la alerta y preocupación. El área es de difícil acceso, lo que obliga a los brigadistas a llegar en gomones y recorrer a pie varios kilómetros con el equipo a cuestas. Para contener el avance, operan de manera constante aviones hidrantes que recargan agua en el mismo lago.

Multas millonarias por fogatas en plena emergencia

En medio de la lucha contra el fuego, las autoridades de los Parques Nacionales han comenzado a aplicar sanciones ejemplares a quienes violan las restricciones. Guardaparques del Parque Nacional Lanín, en Neuquén, detectaron y multaron a personas que encendieron fogatas en zonas absolutamente prohibidas, donde el riesgo de incendio es extremo.

Los montos de estas infracciones oscilan entre los 400 mil y los 6 millones de pesos, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.

Casos similares se registraron en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en sectores sensibles como Isla Victoria y las costas del río Limay, con multas que parten desde los 2 millones de pesos. Las autoridades reiteraron la prohibición total de hacer fuego fuera de los campings organizados e hicieron un llamado a visitantes y guías para que denuncien cualquier situación irregular.

El crudo testimonio de los vecinos que lo perdieron casi todo

Mientras el operativo oficial avanza, los vecinos de la zona viven las consecuencias de primera mano. Coco y Charo, un matrimonio de adultos mayores de la zona de Epuyén, relataron cómo el incendio arrasó con su trabajo y sus tierras, aunque lograron salvar su casa gracias a la intervención de brigadistas y voluntarios. “La casa la salvaron los brigadistas, los voluntarios que trabajan ad honorem, los cuales cuatro de los cinco habían perdido casas en incendios anteriores”, explicó Coco.



Aún así, la pareja, que se dedica a la apicultura, perdió la mayor parte de sus colmenas. “Nos rodeó el fuego, acá quedó este espacio verde, pero del resto no quedó nada”, lamentó Charo, agregando que sobreviven gracias a la solidaridad de la comunidad que les acerca agua y comida. Ambos coinciden en que el viento sigue siendo el principal enemigo para sofocar las llamas que aún consumen árboles inmensos en sus propiedades.

Investigaciones y un tendido eléctrico dañado

El fiscal Carlos Díaz Mayer, a cargo de la investigación por los incendios, precisó que el foco principal comenzó alrededor de las 14:50 del 5 de enero en un paraje aislado entre El Oso y Puerto Patriada, un lugar no apto para fogatas. La pericia detectó gases de combustibles en el sitio, por lo que se analiza la intencionalidad detrás del origen del fuego.

Los incendios también han causado graves daños en la infraestructura básica. En localidades como Epuyén y Cholila se registraron cortes en el suministro eléctrico debido a los daños en el tendido, que demandaron el trabajo de 50 operarios para ser restaurado. A pesar de que el índice de peligro bajó de “muy extremo” a “alto”, las condiciones climáticas y la persistencia de focos activos mantienen a la provincia en una situación de extrema vulnerabilidad.