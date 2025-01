Ariel es brigadista desde hace 13 años y está acostumbrado a exponerse a situaciones límite. Este enero, mientras toma decisiones clave para el combate de los incendios en Bariloche, tiene una preocupación extra que comparten otros 500 compañeros por el ajuste del gobierno de Javier Milei: "Estamos más de 70 personas ahí, inhalando humo, cargando 25 kilos en la espalda, saliendo a las 5 de la mañana y volviendo a las 20 pero tenemos que pensar también en que no sabemos a quiénes les renuevan contrato y a quiénes no".

Un informe de Administración de Parques Nacionales de 2021 aseguraba que para poder combatir el fuego en las más de 50 Áreas Protegidas del país se necesitan 700 brigadistas de incendios forestales. El documento al que tuvo acceso El Destape hablaba de una "nueva realidad" y de "eventos climáticos cada vez más extremos". La situación en estos cuatro años empeoró de acuerdo a los científicos, sin embargo, el Gobierno no renovó aún los más de 500 contratos de los brigadistas que están batallando contra los incendios. Además, traspasó antes de fin de año el Sistema de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad, una decisión que para los ambientalistas "es un claro retroceso relacionado al negacionismo climático". Este medio se comunicó con el Ministerio de Seguridad pero no brindaron precisiones respecto a la situación de los trabajadores ni de la asignación de recursos tras el cambio.

La motosierra pasó también por el cuerpo de brigadistas que atienden a las jurisdicciones cuando hay un evento extremo como el que se está dando en Nahuel Huapi. De acuerdo a ATE, hoy hay 130 personas dedicadas al combate del fuego del Servicio Nacional que "no tienen los contratos firmados todavía" pero que están en la primera línea ante en eventos similares al de Bariloche, donde el fuego consumió 2000 hectáreas. A los 130 brigadistas se suman 400 trabajadores de Parques Nacionales que interceden cuando se ven sobrepasados, que tampoco tienen precisiones sobre su continuidad laboral. Hace dos días eran 410, pero hubo despidos y esa planta quedó reducida. "A principios de 2023 eran 450", alertó Alejo Farjdoume, paritario del convenio colectivo de los trabajadores de Parques Nacionales.

El incendio forestal que afecta al área del lago Los Manzanos, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, al sur de Bariloche, sigue avanzando. El fuego acabó con una superficie estimada de 2.176 hectáreas en seis días, según informó el Comité de Emergencia. Farjdoume aseguró que "esos incendios los están combatiendo brigadistas sin contratos". "Seguramente cobren a fin de mes. No es extraño que pase esto porque de por sí tienen contratos precarios, pero ante la falta de firmas están ahí aunque no saben si va a ser por tres meses o por un año", remarcó.

Si bien los despidos no se dieron específicamente en el cuerpo de brigadistas de Bariloche, las amenazas de incendios forestales se abordan de manera conjunta y es común que se brinde apoyo desde equipos que estén destinados a diferentes zonas. "Echar a un brigadista, 5 o 10 no implica que lo despedís de un lugar donde no hay tareas contra el fuego, porque ellos tienen que estar en apresto si son convocados por si otros incendios se extienden. Asi funciona un sistema articulado. Se está dejando sin cuadrillas minimas en todos los lugares y debiera haberlos porque despues el fuego se descontrola y no hay personal", enfatizó Farjdoume. Argentina tiene esta estructura organizada desde 1997.

"Estamos acampando cerca del fuego"

Un brigadista cobra al día de hoy entre 800 mil y 900 pesos, sin horas extras. "Eso es por 7 horas pero en un evento como este estamos 12 o 14 horas", remarcó a El Destape Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales de Bariloche, después de una ardua jornada que incluyó cargar motosierras, tramos de manguera y una motobomba de 20 kilos.

Él volvió a su casa pero no sus compañeros, que optaron por quedarse más cerca del incendio para evitar salir a las 5 de la mañana y las 6 horas de caminata diaria para llegar al lugar. "Estamos tomando decisiones, tengo compañeros que armarmon campamentos dentro de la zona para evitar el traslado directamente, a 2 o 3 kilómetros del fuego". Las áreas técnicas son quienes los ayudan con las proyecciones del viento para evitar mayores riesgos. El segundo día se armó en un lugar, pero como rotó el viento lo tuvieron que evacuar", explicó Dattoli.

Muchos de ellos tienen más de un trabajo porque "no llegan a fin de mes". Los brigadistas están en modalidad de contratación, ya sea que integren el Servicio Nacional de Manejo de Fuego o estén bajo la órbita de Parques Nacionales. Están acostumbrados a la incertidumbre por sus contratos precarios, pero este año quien toma las decisiones es un Gobierno que hace de la motosierra, que paradójicamente ellos cargan diariamente, una amenaza para los trabajadores estatales. "Si bien no lo firmamos en otros años hasta el 10 o el 11 sabíamos de palabra que nos lo iban a firmar, pero ahora no sabemos si van a reducir la planta. Ya hubo 10 despidos", advirtió Dattoli.

El trabajo del brigadista es arduo y de máxima exposición. "Entrenamos física y mentalmente para estar 15 días dentro de un incendio. En el medio, no podemos hacer una changa que es un poquito de aumento para llegar a fin de mes y no nos pagan horas extras por lo que estamos de más. No es recompensado el trabajo por el sueldo. No nos pagan de más por estar en el incendio, inhalando humo. A muchos compañeros nos caen rocas, árboles, muchos terminan con lesiones articulares o en la columna. Y lo hacemos porque nos gusta", relató sobre su día a día de alto riesgo. Para eso tienen que cumplir con un examen de idoneidad, pero así y todo el Gobierno los obliga a realizar el examen al que somete a todo el sector público.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego, bajo la órbita de Seguridad

Para mayor duda sobre la situación de los brigadistas, desde el 27 de diciembre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego pasó de la Subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad, a través del decreto 1136/2024 publicado en el Boletín Oficial. Allí se afirma que se tomó esta decisión por una cuestión de "eficencia", pero trabajadores de Parques Nacionales y abogados ambientalistas dudan de que sea así.

Se descuenta que también se transferirán los recursos, aunque desde el Ministerio de Seguridad no pudieron brindar esas precisiones a pesar de la consulta. Farjdoume alertó también que es "una regresión porque hace de los brigadistas s una fuerza de combate únicamente y no de cuidado del ambiente. No se ocupan en prevenir".

En esa misma linea, Enrique Viale, abogado ambientalista que advirtió sobre el cambio que se avecinaba semanas atrás, aseguró que hay que leerlo como una decisión "relacionada con el negacionismo climático". "Si vos no vinculás la problemática de los incendios forestales con los eventos climáticos extremos producto del cambio climático, lo podés pasar a Seguridad", reflexionó y subrayó que se trata de una perspectiva "muy limitada" que "no tiene en cuenta que confrontar un incendio forestal se hace mucho antes de que se prenda el fuego, es una cuestión territorial".

"Tenés que saber si es bosque de pino, o implantado. Es decir, es una cuestión ambiental claramente y climática relacionada con mayor ocurrencia de olas de calor, mayores tormentas eléctricas, que es lo que está pasando en la Patagonia en este momento. Así se ocasionan incendios, como también tienen efecto las mayores sequías, que ayudan a propagar estos incendios en otros lados del país. Si vos tenés solo una perspectiva de seguridad es una visión muy, muy corta", reafirmó.

Un informe sobre incendios, cambio climático y salud firmado por especialistas de la Red Clima y Salud de América Latina advirtió en noviembre que el cambio climático duplicó los incendios y sepraron preocupación sbre su impacto en la salud. El humo que provocan se asocia con patologías respiratorias, cardiovasculares, neurológicas y mentales. "Una revisión de estudios para tomadores de decisión llama a tomar conciencia y propone diferentes estrategias de políticas públicas", afirmaba Nora Bär.