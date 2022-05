Incendio en Avellaneda: los bomberos lograron contener el fuego

Más de 30 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar porque quedan focos por apagar. Algunos efectivos fueron asistidos. Se evacuaron a vecinos de la zona.

El voraz incendio que se inició esta mañana en una manzana de fábricas en el partido bonaerense de Avellaneda se encuentra "circunscripto", precisaron voceros de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, mientras en el lugar trabajan 32 dotaciones de bomberos y se procedió a la evacuación de vecinos de la zona.

El siniestro comenzó esta mañana en un predio con galpones de distintas fábricas, una textil, otra de aerosoles y otra de productos químicos para mascotas, en la intersección de las calles Patricios y Belisario Hueyo, a pocos metros de la sede social del Club Atlético Independiente.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos voluntarios de distintos cuarteles bonaerenses y ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) provincial, que asistieron por inhalación de humo a algunos vecinos del lugar, pero ninguno de gravedad. Asimismo, personal de bomberos aseguró que por precaución se evacuaron a los vecinos de la zona, así como también se cortó el suministro eléctrico y de gas.

Fuentes sanitarias bonaerenses informaron a Télam que desplegaron "el dispositivo de emergencia en la zona del incendio y subrayaron que "en provincia no internaron a nadie" y afirmaron que "sí hubo que asistir a bomberos a raíz del humo y las llamas".

Fabián García, director provincial de Defensa Civil, sostuvo en declaraciones a la señal de noticias TN que una pala mecánica comenzó a quitar el material que "está en combustión" para iniciar "el enfriamiento" y resaltó que el "incendio está controlado". Asimismo, destacó que "hay 32 dotaciones de bomberos trabajando y la situación es de tranquilidad". En cuanto al lugar donde se originó el incendio, García precisó que se trata de "un predio de 100 por 200 metros, un galpón multipropósito donde funcionaban varias empresas: textil, química, y otra de acopio de electrodomésticos que tuvo aproximadamente un 60% de afectación".

Por su parte, Javier Vázquez, integrante de la Policía Ecológica, manifestó: "Hay varios productos que tienen toxicidad que están quemados, pero tenemos la suerte de que el viento está en dirección al río". Además, precisó que "en cuatro cuadras a la redonda se verificaron todos los domicilios en dirección hacia donde va el viento, pero no tenemos cifras precisas". Explicó que "para mitigar todos los daños de los productos" químicos que llegaron a las calles, "hicimos un dique de contención en primera instancia con arena" e informó que "convocaron a una empresa tratadora de residuos especiales".

En tanto, el jefe de Bomberos Voluntarios de Avellaneda, Juan Damico, explicó en declaraciones a la prensa "que el incendio aparentemente está dominado si no hay ningún cambio". Cerca de las 14, sostuvo que estaban "trabajando en la parte más peligrosa, un depósito de zapatillas y productos para armar colchones" y que fueron "rescatados 15 operarios que estaban trabajando" en la zona del siniestro.

Consultado sobre las sustancias peligrosas que había en el lugar donde se originó el incendio, afirmó que cuando llegó al lugar le informaron que "no había ningún producto químico", pero luego otra persona le indicó que sí había. "El origen del incendio no lo sabemos", sostuvo, y señaló que "no hay bomberos heridos". Damico indicó que "nos quedan varias horas de trabajo" y "estimó que trabajarán unas 30 dotaciones de bomberos" en el operativo.

En tanto, un hombre que se identificó como dueño del predio de 15 mil metros cuadrados aseguró que, según le explicó uno de los trabajadores del lugar, "estaban guardando unos componentes de reciclados de productos y escucharon una explosión", y se originó un incendio que rápidamente se expandió por el resto del predio.

Según el hombre, el incendio se originó en "un laboratorio de sanidad animal" donde se producen vacunas y pipetas antiparasitarias, y "se extendió a otro lugar donde se hacen zapatillas y productos textiles", y aseguró que no hay heridos de gravedad: "Estoy muy orgulloso que no haya víctimas humanas", aseveró.

