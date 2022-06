Incendio en Recoleta: qué se sabe y por qué ocurrió

Autoridades de la Ciudad detallaron lo sucedido en el importante incendio que dejó un saldo de cinco fallecidos. Rodríguez Larreta dio sus condolencias en el lugar.

Durante la mañana de este jueves, se registró un importante incendio -ya controlado- en un edificio ubicado en la calle Ecuador al 1000, en el barrio porteño de Recoleta, que causó cinco muertes -entre ellos, tres menores de edad y dos mayores-. Frente a lo ocurrido, se desplegó en la Ciudad de Buenos Aires un fuerte operativo tras el llamado al 911 en el domicilio de 14 pisos, que incluyó a la Policía de la Ciudad, 8 dotaciones de Bomberos, 22 ambulancias del SAME y otras dependencias. El edificio contaba con toda la documentación habilitante al día.

Según informaron las autoridades, los pisos afectados por el incendio fueron evacuados y el equipo médico realizó la derivación de las personas que necesitaban asistencia médica. En total, se asistieron a 30 personas, 11 en el lugar y 19 fueron trasladadas a 6 centros de salud: 7 al Hospital Gutiérrez, 4 al Hospital Ramos Mejía, 2 al Hospital Rivadavia, 3 al Hospital Fernández, 2 al Hospital Elizalde y 1 al Hospital Durand. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, fallecieron las cinco personas mencionadas previamente.

También se trasladó a tres efectivos de la Policía de la Ciudad al Hospital Ramos Mejía por inhalación de humo y de manera preventiva, ya que fueron los primeros en llegar al lugar y estuvieron a cargo de la evacuación de los vecinos. Hay presencia de Agentes de Tránsito en la zona, se realiza el desvío de tránsito en Av. Pueyrredón y se colocó la información en los carteles electrónicos para que los automovilistas eviten la zona.

Hasta el momento, se conoce que el fuego se desarrolló en el séptimo piso y se desplazó hasta el octavo. Se registró en un ambiente de 3x10x2,8 metros y abarcó la cocina, tres dormitorios y un baño en forma generalizada. También llegó a pasillos y afectó un living comedor del departamento que ocupa todo el piso octavo, en tanto el resto de los ambientes solo estuvieron afectados por el humo y rotura de vidrios. Por su magnitud, los Bomberos atacaron con varias líneas en simultáneo, con hidroelevador, para poder controlarlo y luego extinguirlo. La causa del incendio será determinada por los peritajes, por lo que todavía no fue establecida.

La Gerencia Operativa de Emergencias de la Secretaría de Inclusión Social y Atención Inmediata junto con el equipo del programa Buenos Aires Presente, del Ministerio de Desarrollo Humano del GCBA, todavía se encuentran trabajando en el lugar y asistiendo junto a los equipos de Defensa Civil a los vecinos afectados. Se está brindando contención y acompañamiento con un equipo de psicólogos y asistentes sociales.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que hay un total de 18 personas que fueron internadas. Por su parte, Pablo Giardina, Subcomandante de los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que lograron controlar las llamas. "No sabemos cómo se originó el fuego, están llegando los peritos", resaltó.

Por su parte, una vecina de un edificio lindero contó detalles de lo sucedido en declaraciones con Todo Noticias (TN). "Yo vi dos niños en el balcón, al lado del fuego. Gritaban pidiendo ayuda, en un balcón que es un lugar con cerramiento", explicó la mujer llamada Romina. Y señaló: "No es la primera vez que pasa, acá a la vuelta hace unos años pasó algo parecido, no sabía qué hacer. No sé si habrá sido algo eléctrico o qué, pero se escuchó la explosión. En el momento no sabía, fue como una bomba, podía ser un choque".

Pasadas las 9.30 de la mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, se acercaron al lugar donde dialogaron con familiares de las víctimas para expresarle las condolencias. "Fue una situación dramática, muy dura y difícil. Destaco el profesionalismo y compromiso del personal de bomberos y de integrantes del SAME que participaron del operativo", sentenció.