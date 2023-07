Susto por incendio en Comodoro Py: se prendió fuego el subsuelo durante la madrugada

El fuego afectó un sector del subsuelo de los tribunales federales durante la madrugada.

Un incendio afectó esta madrugada un sector del subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py. Según trascendió en las últimas horas, el fuego se inició "aparentemente por un inconveniente eléctrico en la carpintería".

Afortunadamente, el incidente ocurrió en horas de la madrugada, por lo tanto, no se provocaron grandes daños ni heridos en el edificio ubicado en la zona de Retiro, informaron desde la Subsecretaría de Emergencias del Gobierno porteño a Télam.

Tampoco hubo grandes daños "porque se trata de una zona de trabajo de intendencia", concluyeron. En el lugar trabajaron bomberos de la Ciudad y la Brigada Especial Federal de Rescate (Befer).

La Justicia rechazó planteo de Milagro Sala para no ser usada y hostigada

La jueza electoral María Servini rechazó el planteo de la dirigente social perseguida Milagro Sala para que los precandidatos Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales dejen de hostigarla y humillarla y no utilicen su figura para hacer campaña y difamarla en las elecciones, tal como vienen haciendo. La magistrada se basó en una formalidad para no hacer lugar al amparo que solicitaron los abogados de la dirigente detenida en Jujuy. Según indicaron desde el entorno de Milagro Sala a El Destape, estudian apelar la decisión ante la Cámara Electoral.

¿Qué les achaca Milagro a Morales, Bullrich y Rodríguez Larreta? Que en el marco de la campaña electoral realizan distintas manifestaciones de odio, estigmatizantes y humillantes, que son “absolutamente infundadas” y demuestran la clara persecución política de la que es víctima.

Servini se hizo eco del dictamen del fiscal Ramiro González, que subroga la fiscalía electoral y había postulado el rechazo al amparo pedido por Milagro. Para la magistrada “no se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la norma para la concesión del amparo” y sostiene “que existen medios judiciales más idóneos para la resolución” del conflicto. No obstante, no da ningún ejemplo de otro medio más idóneo. Acto seguido dice compartir el criterio esgrimido por el fiscal y en una resolución que suscribió este último miércoles rechaza in limine el pedido de la dirigente detenida en Jujuy.

¿Qué había solicitado Milagro Sala ante la Justicia electoral? A través de sus abogados Luis Duascatella, Verónica Heredia y María Florencia Piermarini, Milagro presentó un amparo en el juzgado electoral federal de la Capital Federal (con asiento en Comodoro Py) “para que, en forma expedita y rápida, se haga cesar y se impida en adelante, todo acto de difusión, publicidad y/o comunicación por cualquier medio que, con fines electorales, en el marco de la actual campaña a presidente y otros cargos nacionales, utilice mi nombre o mi situación judicial para captar la voluntad del electorado o cualquiera fuera su finalidad implícita o explícita.”