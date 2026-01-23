Incendios en La Pampa: ya son 170 mil hectáreas quemadas en tres meses

La provincia de La Pampa enfrenta una emergencia ígnea sin precedentes. Según los últimos datos oficiales, los incendios forestales que comenzaron a fines de noviembre del año pasado ya han consumido casi 170.000 hectáreas de campos y montes. La situación se agrava con la aparición de nuevos focos activos iniciados por tormentas eléctricas, que concentran los esfuerzos de brigadistas y bomberos en distintas localidades.

El director de Defensa Civil provincial, David García, precisó que el total de superficie afectada asciende a 168.000 hectáreas. Solo durante el mes de diciembre, las llamas devoraron 83.000 hectáreas, concentrándose principalmente en dos zonas críticas.

Un primer foco de grandes dimensiones se inició en la intersección de las rutas provinciales 28 y 1, cerca de las localidades de Bernasconi y General San Martín. Otro evento significativo se desató sobre la Ruta Provincial 12, a unos 7 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 35, al norte de Santa Rosa, donde se trabajó intensamente para contener el avance en una zona de monte bajo.

Nuevos incendios por tormentas eléctricas movilizan a los bomberos

La tregua fue breve. Entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, tormentas eléctricas registradas en la región generaron cuatro nuevos incendios. Tres de ellos se localizaron en campos del paraje La Pastoril, ubicado a unos 30 kilómetros al noroeste de Santa Isabel. El cuarto foco se registró en la zona de Naicó, a 45 kilómetros al sur de Santa Rosa.

Para combatir las llamas en La Pastoril, trabajaron de manera coordinada dos dotaciones de Defensa Civil junto a una dotación de Bomberos Voluntarios de Victorica. En el sector de Naicó, las tareas de control estuvieron a cargo de bomberos voluntarios de Ataliva Roca. Según reportes, además de estos cuatro eventos, se logró contener otro foco en General Acha que se había iniciado a comienzos de semana.

Esta cadena de incendios no es un hecho aislado en el verano de 2026. En la primera semana de enero, hubo al menos cuatro focos ígneos en apenas 48 horas, incluyendo uno en un campo entre Toay y Quehué y otro en el aeropuerto de la capital provincial.

Línea de créditos provincial para productores afectados

Frente a la magnitud de la devastación y su impacto en el sector productivo, el Gobierno de La Pampa anunció una línea de asistencia financiera dirigida principalmente a productores agropecuarios cuyos establecimientos se vieron perjudicados por el fuego.

La directora de Asistencia Técnica y Financiera del Ministerio de Producción, Eugenia Borges, detalló que los montos de los préstamos oscilan entre 4 y 100 millones de pesos, gestionados a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Fondo de Garantía Pampeanas (FoGaPam).

Estos créditos están destinados a financiar inversiones en infraestructura dañada, la adquisición de bienes de capital y capital de trabajo necesario para restablecer la actividad productiva.

Los préstamos podrán cubrir hasta el 80% de la inversión total prevista por el productor, con un plazo máximo de devolución de 48 meses que incluye hasta 6 meses de gracia. La tasa de interés será fija al 28% nominal anual durante el primer año, y variable a partir del segundo. Los interesados en acceder a esta asistencia pueden realizar consultas en la Dirección de Ganadería o en la Dirección de Asistencia Técnica y Financiera del gobierno provincial.

Mientras los equipos de emergencia continúan su lucha contra las llamas, la provincia evalúa los daños y busca herramientas para paliar las pérdidas en una temporada que se perfila como una de las más críticas en materia de incendios rurales de los últimos años.