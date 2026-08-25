La investigación por la muerte de Izan Aguirre, el nene de seis años encontrado sin vida en su casa de San Justo, en Santa Fe, continúa avanzando en la Justicia. La madre, R.A.M., de 22 años, está imputada por homicidio agravado por el vínculo y seguirá privada de su libertad mientras la Justicia avanza con distintos peritajes.

En la última audiencia en los Tribunales de Santa Fe, las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso formalizaron la acusación contra la mujer y expusieron los elementos de prueba reunidos hasta ahora. Uno de los datos claves de la investigación es el mecanismo de muerte del niño: la Fiscalía confirmó que Izan falleció como consecuencia de un estrangulamiento mecánico o manual.

La imputación de la madre implica un avance significativo en la causa que comenzó tras el hallazgo del cuerpo del nene. Todavía se busca reconstruir con precisión qué fue lo que ocurrió adentro de la vivienda antes de la muerte.

La evaluación de la salud mental de la madre

Uno de los principales puntos de debate en la audiencia tuvo que ver con el estado de salud mental de la madre de Izan. El juez dispuso la intervención de una Junta Especial de Salud Mental, que deberá evaluar si la mujer comprendía la criminalidad de sus actos al momento de los hechos.

Los especialistas también deberán establecer si actualmente se encuentra en condiciones de afrontar un proceso penal. Mientras ello ocurre, la acusada permanecerá alojada en una dependencia del Servicio Penitenciario.

La defensa de R.A.M. había solicitado que fuera trasladada a un hospital especializado, pero el pedido fue rechazado por el juez, que resolvió mantenerla detenida. El resultado de los estudios será decisivo para el futuro del expediente.

Dos posibles caminos para la causa

Si la Junta Especial concluye en que la mujer no estaba en condiciones de comprender la criminalidad de los hechos, la Justicia deberá aplicar medidas de seguridad y tratamiento en lugar de continuar el proceso bajo los parámetros habituales de responsabilidad penal.

En cambio, si los especialistas determinan que comprendía sus actos, la causa seguirá por la vía penal y se podrá avanzar con las medidas cautelares correspondientes. Por ahora, R.A.M. es la única persona formalmente imputada y detenida por la muerte de Izan.

Resta aún conocer los peritajes sobre los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, para verificar si tienen datos relevantes para el desarrollo de la causa.