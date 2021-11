A Emma no la dejaban jugar al fútbol por ser mujer y ahora el INADI dictaminó que hubo "acto discriminatorio en razón de género"

Emma Rodríguez tiene 12 años y no se le permite jugar con sus amigos porque es mujer. "Va a ver a sus compañeros siempre pero cuando llega el sábado le parece absurdo no poder jugar y le da un poco de bronca”, cuenta su mamá a El Destape. En un ambiente machista como el deporte, el INADI busca enfrentarse a la AFA.

El caso de Emma Rodríguez fue uno de los más reconocidos en los últimos tiempos y logró una gran llegada a los diferentes medios debido a una nueva injusticia por la desigualdad de género. A los 12 años, solo quiere divertirse jugando a la pelota con amigos en el club de su barrio, el Deportivo Empleados de Comercio de Guaminí, pero no puede hacerlo porque la Liga Regional de Coronel Suárez no lo permite. Ante esto, sus padres tomaron medidas al respecto y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) dictaminó, en un extenso informe, que fue discriminada "por su género" .

Si bien la normativa vigente del Consejo Federal de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) no prevé la posibilidad de disputar, en torneos locales o internacionales, la disciplina del fútbol mixto, lo que busca enfatizar es que no existen otras alternativas para niñas pequeñas o mujeres que quieran practicar este deporte. Por ello, se propone que es necesario reformar la normativa y así posibilitar que también compita, como lo hacen los hombres actualmente.

Sobre este tema, en el extenso informe, el INADI remarca que el fútbol infantil, en todo el país, "es exclusivamente masculino" y que esta es, precisamente, pura decisión del organismo regulador porque es quien organiza y regula los torneos en el territorio. Con base en el Estatuto de la AFA, argumentan que en el art. 2, entre muchas otras cosas, se señala la importancia de " desarrollar el fútbol como herramienta de inclusión social" mientras que en el art. 3 muestran su compromiso con la lucha contra la discriminación.

Con respecto a esto último, el Estatuto de la AFA aclara que, además de respetar y garantizar los derechos: "Discriminación de cualquier tipo contra un país, un individuo o un grupo de personas por motivos de raza, color, etnia, condición nacional o social, el sexo, la discapacidad, el idioma, la religión, la posición política o de otro tipo, el poder adquisitivo, el lugar de nacimiento o procedencia, la orientación sexual o cualquier otra razón está estrictamente prohibido y se sanciona con las medidas disciplinarias correspondientes ".

Aunque las reglas son promulgadas por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB), es el Consejo Federal el responsable de la conducción del fútbol en la Gobernación y el desarrollo del deporte en las ligas afiliadas. En el comunicado reiteran la importancia de la igualdad de género y el incentivo de "la intervención de las mujeres como protagonistas" en la actividad pero, al mismo tiempo, en lo que refiere al caso de Emma, ella sigue sin poder jugar en un torneo infantil por ser mujer. ¿Y el IFAB ? Afirmó que "el fútbol femenino ya no es una categoría separada y ahora tiene el mismo estatus que el fútbol masculino".

¿Qué significa esto último? Que cada Federación puede regularlo como crea conveniente y que la AFA sigue discriminando a las niñas, no permitiéndoles competir en regiones donde el único torneo infantil que existe es para niños. Es clave aclarar esto último: no en todas las ciudades y pueblos de las distintas provincias hay ligas femeninas y las niñas que quieren jugar en sus barrios, no tienen posibilidad. Por ello, el INADI señala la obligación de "garantizar las mismas oportunidades para la práctica del deporte" y a su vez "tomar todas las medidas oportunas" para acabar con estas desigualdades. Por supuesto, esta obligación también recae en el Estado Nacional.

Por si fuera poco, la Constitución Nacional también prohíbe "la diferencia de trato por razón de sexo" y las declara inconstitucionales. Como no existe una alternativa similar para las mujeres, el hecho de que las niñas no puedan practicar un deporte en un club de barrio tiene una "presunción de inconstitucionalidad". Por supuesto, el INADI busca dar las posibles justificaciones que darán para continuar con la segregación de género del fútbol infantil: entre ellas aparecen desde el hecho de que el fútbol mixto "desnaturaliza el deporte" hasta la diferencia en los contextos físicos, donde habrá ventajas si hay más mujeres que hombres integrando los equipos.

Lo que INADI resalta es que estos dichos lo único que hacen es "reforzar estereotipos" y también promover la visión de la mujer como "menos capaz que el varón". Además sostienen que en personas menores de 13 años, lógicamente, "las diferencias físicas no son sustanciales" y hasta destacan que "las mujeres suelen desarrollarse físicamente antes que los varones". Mientras que, siguiendo por la misma línea, cierran con que la contextura "no es determinante sobre el mejor o peor desarrollo del juego". O por lo menos, no lo es cuando estamos hablando de un deporte de inclusión social en edades tempranas.

Todo vuelve a recaer en que una niña de 12 años no puede ser fichada ni competir junto a su equipo, conformado por varones -que son sus amigos-, pero tampoco puede acceder a una opción similar, rodeada de niñas de su edad. Y si la IFAB dispone que será decisión de clubes o cuerpos técnicos incluir mujeres, no tiene ningún sentido que siga siendo excluida por la Liga Regional. "Esta reglamentación incurre en una categoría sospechosa de inconstitucionalidad y no puede percibirse ninguna razón estatal urgente e ineludible para que la mujer sea excluida de la participación en el deporte competitivo", agregan.

Para cerrar, INADI dictaminó que el accionar es "un acto discriminatorio en razón de su género" y solicitó que se impulsen "las reformas necesarias" en la reglamentación del fútbol infantil para terminar con estos problemas tan recurrentes. “Le parece injusto, está super ilusionada con jugar, no pierde las esperanzas; es más la ilusión que la angustia. Va a ver a sus compañeros siempre pero cuando llega el sábado le parece absurdo no poder jugar y le da un poco de bronca”, le contó Soraya, su mamá, a El Destape. Mientras tanto, Emma espera la posibilidad de hacer lo que tanto ama: simplemente, saltar a la cancha y jugar a la pelota.

La dictamen completo:

Desde la familia esperan porque el fichaje sea una realidad

Si bien todavía no tienen noticias tras el dictamen de INADI, recibido por ambas partes hace ya una semana, la familia planea presentar una nota a la Liga, desde el club, el próximo lunes cuando se reúnan los diferentes presidentes de los equipos que disputan las competencias. "En su momento, en una reunión a la que fue uno de los representantes del club, el presidente de la Liga manifestó que si había un dictamen -por más que no obliga- a favor de Emma, señalando que había un acto discriminatorio, se iba a permitir el fichaje", nos dijo su mamá Soraya.

El presidente de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, Ernesto Palenzona, quien además es abogado, sigue sosteniendo que no discrimina a la niña pero aún así remarca que si le dicen que cambie su postura desde un organismo, como el INADI, no tendrá problemas en hacerlo. "Es vergonzoso", agregó la mamá sobre su actitud. Además sumó que, más allá de las posibilidades que tenga Emma de jugar, junto a un grupo de padres piensan seguir reclamando y luchando por la reglamentación del fútbol mixto. Esta idea, si bien se llevó como proyecto a la AFA, todavía no llegó a ningún puerto y otra vez, parecen haberle soltado la mano a quienes sigue sufriendo las desigualdades en el ámbito del deporte.