Al menos tres personas murieron y trece resultaron heridas en Jamaica mientras las autoridades y la población se preparan para recibir el impacto del huracán de categoría 5 "Melissa", que avanza con vientos máximos sostenidos de hasta 280 kilómetros por hora y previsiblemente tocará tierra este martes.

La trágica noticia la confirmó en una conferencia de prensa el ministro de Salud, Christopher Tufton, quien precisó que las tres muertes tuvieron relación directa con árboles, recogió el diario Jamaica Observer.

Según relató Tufton, un trabajador sanitario murió en Saint Elizabeth cuando llevaba a cabo operaciones de prevención antes de la llegada del huracán. Tras ser trasladado en helicóptero al hospital universitario de West Indies, falleció a causa de sus lesiones. Asimismo, otra persona murió víctima de otro árbol caído en la localidad de Hanover, mientras que un hombre fue electrocutado cuando talaba árboles.

"El ministro de Salud, que atribuyó las lesiones a caídas desde tejados y escaleras, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas e instó a la población a "extremar la precaución". "Si necesitan ayuda, pídanla, pero tengan cuidado de protegerse durante la preparación, porque ya estamos presenciando la tragedia de vidas humanas" perdidas, lamentó.

Por su parte, el primer ministro jamaicano, Andrew Holness, aseguró este lunes que el Equipo de Respuesta a Desastres (DART, por sus siglas en inglés) de las Fuerzas Armadas está preparado para brindar la asistencia necesaria tras el huracán, incluyendo labores de socorro, recuperación y reconstrucción. "Estamos tan preparados como podemos", subrayó, aunque reconoció que "todavía hay margen de mejora". El mandatario destacó que todos los recursos del DART "serán utilizados para el bien nacional" ante el impacto del huracán Melissa, "que podría causar una disrupción significativa".

Preocupación en toda la región

El huracán, situado ya a unos 180 kilómetros de la capital jamaicana, Kingston, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, amenaza también a otros países de la región. El organismo estadounidense sitúa el ojo de Melissa a 465 kilómetros de la localidad cubana de Guantánamo.

El gobierno de Cuba realizó un Consejo de Defensa Nacional en el que el presidente, Miguel Díaz-Canel, ha instado a los ciudadanos a "estar alertas, ser solidarios y no olvidar la disciplina ante la amenaza". En este sentido, ha instado a las distintas administraciones a "no escatimar recursos" para proteger a la población. En Cuba el impacto se prevé ya el miércoles por la mañana, mientras que ese mismo día puede también causar los primeros estragos en Bahamas. El impacto no será tan directo en Haití, pero el director de Protección Civil, Emmanuel Pierre, avisó que los efectos de Melissa pueden ser "devastadores", por lo que cientos de personas fueron evacuadas ya a refugios, según el portal Alter Presse.

