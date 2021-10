Horóscopo de la semana del 25 al 31 de octubre de 2021

HORÓSCOPO DEL LUNES 25 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Hay días que sentimos que tenemos menos fuerza o que simplemente no tenemos ganas de afrontar las responsabilidades del día. Lo mejor es relajar y conectarse con la mejor parte de esas tareas y hacerlas. Salud inmejorable. Adelante.

Momento: de color anaranjado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos buena jornada de encuentro y armonía en el área laboral. Sienten que están en el lugar justo en el momento indicado. Logran corregir problemas financieros y avanzar hacia una mayor tranquilidad económica. Alivio emocional.

Momento: de color marrón dorado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los geminianos en un día atareado y con el tiempo justo. Procuren hacer las cosas con tranquilidad y conectándose con sus propias capacidades. Las imágenes que su mente tiene acerca de la persona que buscan se pueden plasmar.

Momento: rosa fuerte.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los regidos por la bella Luna estarán hoy con sus dotes intuitivos a flor de piel. Corregirán a tiempo una situación en el área de las actividades. El amor con ansias de más y buscando la posibilidad de poder encontrar a quien buscan.

Momento: plateado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los leoninos en un día con complicaciones que llegan sin esperarse. Así es la vida y todo sirve y quizás sea necesario ser vivido. Busquen encontrar esos minutos de tranquilidad y procuren no caer en nostalgias por el pasado afectivo.

Momento: beige.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos día con buena energía para realizar o terminar trámites que importan. Llegan noticias que podrían abrir puertas en el área de las actividades. Los amores en medio de un posible conflicto por celos. Dejen de lado esa mala actitud.

Momento: rojo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los románticos del Zodíaco buscando esa paz interna para poder afrontar mejor y con menos emotividad las luchas diarias. Valoren lo que tienen y esfuércense para lograr lo que quieren desde la seguridad y la tranquilidad.

Momento: ámbar.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos planeando hoy hacer algunas compras que de importantes debieran sentarse a pensar bien cuáles son los pasos a seguir. Distingan lo que quieren de lo que pueden. El amor con buenas nuevas para pasar momentos agradables.

Momento: de color amarillo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos, hay sensación positiva en entrevistas, reuniones, acuerdos o resoluciones. Verán exitosa esta jornada que premiará sus voluntades y expectativas. El amor siempre presente les harán notar que es más fácil permitir ser amado.

Momento: de color azul intenso.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las ansias de lograr lo que desean en el campo financiero, es parte de los nervios que padecen a diario. Traten de poder aceptar que la vida tiene sus tiempos y que las cosas si se tienen que dar, se dan. Paciencia y compromiso con la ecuanimidad.

Momento: violeta.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Día favorito para los creativos acuarianos. Hoy con mucha iluminación y lucidez, planifican proyectos y concretan otros. El amor de la mano de las ganas de tener un compromiso más claro o decidido. No posterguen esos trámites que tienen que hacer.

Momento: de color rosa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Compás de espera en las actividades. Entrevistas o reuniones con algo de asperezas. Sepan tratar de utilizar sus talentos y su magnetismo. El amor en estado de algo de discordia con necesidad de cambios y de diálogos que den soluciones.

Momento: de color caoba.

HORÓSCOPO DEL MARTES 26 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Hoy marcianos reciben a pleno la energía de su planeta regente Marte. Les dará fuerza, coraje, ímpetu y sabiduría. Usen sobre todo el último don mencionado para calmar y no pasarse de brío. Buenos comienzos y buenos finales.

Momento: de color rojo brillante.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Indispensable dejar pasar y hacer de cuenta que nada pasa, cuando las agresiones llegan a uno sin nunca merecerlo. Nadie tiene derecho a maltratar a nadie, cada uno en su lugar que es único e irrepetible. Día intenso.

Momento: de color blanco puro.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Cierto resquemor y algo de nostalgia en este día con variada intensidad en el área laboral. Los cambios por ahora no son favorables, esperar y acomodarse de nuevo sería la opción para no angustiarse más de lo necesario.

Momento: de color amaranto.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Día que trae sorpresas muy alentadoras en el área laboral y en todo lo que respecta a papeles. Busca sin fin lograr conciliar con alguien de su entorno que pareciera no entender que lo mejor en la vida es no enemistarse.

Momento: de color amarillo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los leoninos con aires supremos. Y no es para menos, es éste un día con mucha alegría y aciertos en el área de las actividades. El corazón ardiente será respondido con la misma intensidad. Busque que encontrará.

Momento: de color fucsia.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los virginianos con mucha paciencia en este día algo complicado con atrasos y desaciertos. El corazón, por el contrario, sonríe y se alienta a seguir. Algunos con gran enamoramiento y planificaciones a futuro. Prosperidad.

Momento: de color rosa claro.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Paso a paso los librianos hoy tendrán una jornada en la que verán sus aciertos en el área laboral como incentivo y motivo de felicitación. No participen ni se inmiscuyan en asuntos familiares, dejemos que los demás solucionen también.

Momento: de color turquesa.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Alguna inquietud por atrasos en respuestas en el área de las actividades. Llamados inconclusos sin respuestas favorables. Compás de espera sin perder las esperanzas. Llegará finalmente lo que están esperando.

Momento: de color lavanda.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los corazones sagitarianos muy entusiasmados con estos nuevos aires que llegan con ganas de quedarse. Planean nuevamente proyectos en el área laboral que con mucha posibilidad se verán plasmados. Tiempo al tiempo.

Momento: de color durazno.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Algo preocupados, los capricornianos, ven que sus planes financieros no se dan como esperaban. Traten de proyectar y analizar de nuevo en qué partes se estarían equivocando. No se angustien por cuestiones afectivas de las que no sabe la verdad.

Momento: de color negro azabache.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los aguateros con un día excepcional en el que se sentirán cómodos y seguros en los pasos que darán en el área de las actividades. Traten de medir sus palabras y el modo de tratar a sus parejas, cuidado con los nervios.

Momento: de color zanahoria.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Un buen momento para decir lo que necesitan decir en sus trabajos. Todo lo que se pronuncie desde el respeto y las buenas costumbres, no son mal entendidos. Día interesante para reuniones laborales arribando a buenos resultados.

Momento: de color amatista.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No sería un día interesante para planteos, reclamos o discusiones en el área de las actividades. Se verán con ganas de realizar un nuevo camino, algo suyo y creativo que les cambiará los ánimos y podrán canalizar las angustias.

Momento: de color siena.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las cosas en este día están algo complicadas aunque con finales buenos y soluciones que se acercan. No toquen fondo emocionalmente en el área de los afectos, traten de escuchar al otro y no hablar antes de tiempo. Serenidad.

Momento: de color verde oscuro.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No sería propicio este día algo dispar desde el punto de vista energético. Si ustedes no se presentan calmos, las situaciones tampoco lo serán. El atardecer les trae mayor conciencia para calmarse y buenos momentos de distracción.

Momento: de color gris acero.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los cancerianos con alta inspiración y acertadas deducciones en el área de las actividades. No sería conveniente posponer reuniones o entrevistas pautadas, con la energía mencionada tienen un día victorioso.

Momento: de color dorado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Rutina algo agotadora en el área de las actividades. Traten de organizar mejor los tiempos y no sobre exigirse con cosas que pueden dejar para otro momento. No somos máquinas, ni invencibles ni imprescindibles. A cuidarse.

Momento: de color verde agua.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Algo inestables los virginianos mercurianos. Los pensamientos a veces cuando se transforman en obsesión, nos dañan en varios sentidos. Busquen consejos y acompañamiento de sus allegados. No somos ni estamos solos.

Momento: de color ocre.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Larga jornada laboral en la que los librianos podrán demostrar sus talentos y sus convicciones en el área laboral. No desestimen agregar entrevistas laborales. Habría otra posibilidad laboral con nuevas perspectivas.

Momento: de color amarillo limón.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Tratar de no tomarse tan a pecho las cosas, sería evolucionar emocionalmente. Hay momentos en los que deberíamos tomarnos un rato antes de reaccionar, ver qué opciones tengo para pensar sobre algo que ocurre, y elegir la mejor.

Momento: de color malva.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Jornada exitosa en la que los sagitarianos verán los efectos de su capacidad expresados en el reconocimiento de sus trabajos. Crecimiento incluso financiero. Alegrías renovadas en las parejas, frescura y ánimos de recuperarse.

Momento: de color turquesa.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Alguien puede aconsejarlos con gran coherencia. Aprovechen esa posibilidad de poder reanudar el diálogo en su lugar de trabajo. No siempre las cosas están perdidas. La esperanza tiene que sobreponer a la frustración.

Momento: de color azul claro.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Día para reconciliaciones, conciliaciones, acuerdos, firmas, contratos y cualquier situación con papeles en las que estén involucrados. Las finanzas con mucho gasto, y compromisos adquiridos que hay que saldar.

Momento: de color jade.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su posicionamiento frente a quienes contradicen su voluntad, está en lo cierto. El punto es el modo con el que se manifiestan ustedes al momento de mantener la exposición de su punto de vista. Siempre la cordialidad es exitosa.

Momento: de color amaranto.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 28 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sin grandes novedades, el día transcurrirá para los arianos, con mucha calma y capacidad resolutiva ante los inconvenientes que se planteen. Revisen sus cuentas y organicen los pagos que deben hacer. Entrada de dinero.

Momento: de color visón.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sus argumentos serán escuchados en el área de su trabajo. Se comprueba que su mirada es la que más conviene para resolver los problemas. Calma, dispersión y esparcimiento augurando una noche entretenida y calma.

Momento: de color verde hoja.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Gran compenetración y trabajo en conjunto muy beneficioso para todos en el área laboral. Siempre, la buena convivencia aporta beneficios en todos los sentidos de la vida humana. Momento pleno en los afectos, salida y alegría.

Momento: de color magenta.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los asuntos con papeles bien aspectados. Si bien hay respuestas que no llegan, las cosas están bien encaminadas. No exageren la valoración sobre personas conocidas, es bueno confiar, pero tener en cuenta que todos tenemos defectos.

Momento: de color anaranjado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Algunos contratiempos en el área laboral y atraso de respuestas que refieren a trámites y papeleo. Hay novedades positivas en el área familiar que les darán la sorpresa de poder estar tranquilo. Relajación y optimismo.

Momento: de color rosa claro.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los virginianos con aires nuevos en el área laboral. Culmina una etapa y comienzan otra con buen futuro. Prosperidad. Los corazones de los muy pensantes a veces fríos Virgo, se verán reblandecidos y con ganas de ser más espontáneos.

Momento: de color oliva.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sin nervios y con mucha seguridad, los librianos tienen un día bastante pleno. Cosas que se dan y mensajes que recibirán con mucho agrado por las soluciones que aportan. El corazón romántico típico del signo, a pleno.

Momento: de color lila.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Actitud y dominio frente a inconvenientes que arrojarán un saldo positivo al final del día. Negocios pautados con corrección y firmas importantes que le darán respiro a los comprometidos escorpianos, dadores natos.

Momento: de color cereza.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Jornada inquietante y con algunas preocupaciones en el área de las actividades. Presten atención y no posterguen dar explicaciones o puntos de vista. Finanzas en alza, con buenas perspectivas incluso para poder ahorrar.

Momento: de color azul Francia.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Muy pleno el día con aciertos y revelaciones importantes para los mentales capricornianos que buscan siempre la comprobación racional de los hechos. Ánimos altos en las parejas y pacificación expandía hacia toda la familia.

Momento: de color esmeralda.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Respuestas a problemas de larga data. Llegan a sus propias conclusiones y descubren las versiones falsas respecto a complicaciones innecesarias. Aire fresco de la mano de allegados que les comparten alegrías y novedades buenas.

Momento: de color arándano.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los piscianos psíquicos por excelencia, tendrán un día con motivaciones nuevas a proyectar y contactos importantes como para intuir que serían las personas adecuadas para tales proyectos. Energía y aptitud, organización y lucidez.

Momento: de color magenta.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 29 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Si centramos nuestra energía sólo en la parte económica, es muy probable que nos perdamos lo mejor de la esencia de cada día. Siempre hay cuestiones en lo económico que nos puede preocupar, dejemos que las cosas se acomoden.

Momento: de color blanco puro.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tauro y el deleite por la belleza. Demuestran hoy sus talentos y habilidades en el plano laboral que puede tener un giro y darles la posibilidad de hacer lo que realmente quieren. Amor agasajado y correspondido.

Momento: de color carmesí.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos con buen humor y con facilidad de demostrar sus condiciones y talentos. Estén atentos que puede haber llamados importantes. Con relación a lo económico, nuevas oportunidades y posibilidad de concretar proyectos.

Momento: de color zanahoria.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si los ánimos caen de la nada, es deber luchar contra esa actitud que no es extraña en este signo. Sin dejar de ocuparse de las obligaciones, hagan planes en casa con la pareja para poder distenderse y alegrarse. siempre se puede estar equilibrado.

Momento: de color rojo tenue.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Si se topan con personas de mal humor o provocadoras, esquive sintonizar esa frecuencia negativa. Siempre es mejor conservar la tranquilidad. Día con ventajas intelectuales que podrán usar bien en el trabajo. Avance.

Momento: de color amarillo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los nervios a veces traicionan y nos van generando problemas para dormir entre otras cosas que la Medicina sabe explicar. Buen momento para encarar una actividad física. Las cuestiones del corazón estabilizándose más.

Momento: de color jade.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Buena jornada con mucha lucidez mental que aprovecharán los librianos a planificar sus pagos y compras. Llegarían mejoras y más incentivo en el ámbito laboral que les darán un nuevo alivio. Amor reencuentros internos. Acepten ser felices.

Momento: de color terciopelo rojo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos hoy sería un día cuyos resultados dependen exclusivamente de ustedes. Razonen, negocien y evalúen siempre desde la conveniencia y simpleza. El amor de los sensuales del Zodíaco, con horizontes nuevos y expectativas generadas.

Momento: de color anaranjado.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Clarifiquen lo que desean encarar para el futuro. Sus proyectos podrán ser transformados en realidad, dado su gran empuje y originalidad. La rutina sintiéndose en el cuerpo, buen momento para decidir distenderse y hacer gimnasia.

Momento: de color amarillo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sentirse apoyado por amigos o familiares no es un signo de debilidad, debemos saber y afirmar dentro nuestro, que el afecto y la ayuda del otro, son elementos capitales en la vida. Relajar y sentirse cobijado, es hermoso. Disfruten cabritas.

Momento: de color verde oliva.

ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acuarianos estén alerta y sobre todo desde lo positivo porque va a ser éste un día especial. Frutos de sus labores reconocidas, encuentro, reuniones o firmas con total éxito. Vacacionan mentalmente y se encuentran fascinados con la vida.

Momento: de color azul acero brillante.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos traten de organizarse en sus tareas, combinando las hogareñas y laborales de manera más equilibrada. No posterguen ni dejen de lado el contacto afectivo con sus seres queridos. Salgan a caminar, tomen aire.

Momento: de color rosa viejo.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 30 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sería interesante que utilizaran la jornada para sentarse a dialogar con sus parejas sobre cosas que quedaron pendientes conversar. No posterguen su tranquilidad. A veces por temores no enfrentamos las cosas, pero es bueno hacer el esfuerzo. Todo ayuda a que crezcamos.

Momento de color: algas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Una conversación con sus amigos los ayudará a pasar una jornada más que entretenida. No por eso dejen de revisar sus papeles y de ponerlos en orden. La importancia de la amistad es algo conveniente de analizar y de valorar como una de las grandes virtudes humanas.

Momento de color: azul puro.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Una actitud no muy agradable de alguien que conocen les cambiaría el humor. Evítenlo. Logran compenetrarse con temas intelectuales que les interesan. Sábado de sensaciones en las que deberían primar las buenas y constructivas. Ignorar la mala intención.

Momento de color: violeta.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Intuición acertada en este día más que propicio para develar misterios en el plano afectivo. Verán que no se encontrarán con cosas indeseables que los lleve a comprender que a veces exageramos. Escuchar la voz interior, saberse, conocerse, quererse, exigirse desde el mejor lado.

Momento de color: café.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día propicio para la reunión familiar. Tengan el gusto de estar con los suyos y disfrutar de los afectos más íntimos y legítimos. Proyectos que les vienen a la mente haciéndoles sentirse incentivados y motivados. Permitirse crear posibilidades de éxito.

Momento de color: verde agua.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La conquista de la jornada pasará por la coincidencia luego de mucho tiempo con alguien del entorno familiar. Se animarán a construir un nuevo modo de relacionarse. No abandonen las ilusiones de poder ser felices. Siempre se puede.

Momento de color: rosa viejo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Búsqueda interna que refiere a cuestiones muy íntimas relacionadas con problemas afectivos. Todo es cuestión de aceptar las pérdidas y de estar abiertos a las posibilidades que nos trae la vida. Querer es poder y saber o afirmar que siempre podemos, nos otorga la cercanía del éxito.

Momento de color: esmeralda.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Para lograr felicidad deberían en principio tratar de no hacerse problema por todo lo que ocurra en el día. El nerviosismo llega a ser una forma de vida, cuídense y procuren cambiar las actitudes que no les sirven. La tranquilidad también es una forma de vida, todo es mejor cuando estamos tranquilos.

Momento de color: amarillo bebé.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si logran en este día distenderse y dejar para otro momento la permanente preocupación sobre las cuestiones económicas, lograrán tener momentos de felicidad. Priorizar la calidad de vida ante todo, aún con problemas de distinto tenor. La salud es pilar en la vida.

Momento de color: maíz.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Estarían más que contentos por noticias de familiares lejanos que por diferentes circunstancias dejaron de ver. Revean las decisiones que toman en el plano afectivo. No siempre estamos acertados, hay que mirar más allá de la situación que nos hace poner distancia.

Momento de color: magenta.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Logran encontrarse afectivamente con personas de su gusto. Nueva perspectiva de vida en el plano laboral. Es un buen momento para presentar proyectos e ideas a personas que ustedes conocen en el área de sus actividades. Hoy planifiquen. Siempre es válido intentar.

Momento de color: lavanda.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día atípico para la sensación interna, se conectan con personas que les hacen pensar en cosas profundas. Se manifiesta ante ustedes una realidad que hasta ahora no podían ver. Es bueno esperar, es bueno hacer lo que se puede. Saber que todo llega en la vida. Esperanza.

Momento de color: esmeralda.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 31 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día de festejo, alegrías que contemplan un cambio interno e inesperado. La plenitud y la algarabía reconfortan el corazón de los efusivos arianos. Llama alguien que hace mucho que no ven ni contactan abriéndose puerta para emprendimiento. No olviden hacer caminatas.

Momento de color: azul profundo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Se vislumbra cierto alivio a pesar de un malestar emocional que padece la familia. Hay una nueva manera suya de encarar las cosas y eso los hará felices. Siempre tener presente que pase lo que pase debemos luchar y nunca darnos por vencidos. Meditación.

Momento de color: magenta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Búsqueda con final feliz. Se recoge un dato preciso que daría en la clave de la cuestión. La salud geminiana en franca mejoría. Etapa de recuperación en las relaciones afectivas. Nunca habrá nada mejor que manejarse con la verdad, nada iguala a la tranquilidad interna.

Momento de color: lila.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cese de alerta al recibir contemplación por parte de alguien difícil. Aire nuevo pero todavía fresco, no cálido. La intuición a flor de piel despierta la confianza de personas queridas generando unión. Cuídense de las comidas. Creer en el instinto propio, tenerse confianza, contar con uno mismo.

Momento de color: manteca.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La búsqueda se concreta, tarde pero seguro encontrarán lo que buscan. Hay una sensación de angustia generada por la ansiedad, traten de controlarse. Saber que todo llega y que uno tiene que tratar de estar lo más preparado posible. Abundan oportunidades en la vida.

Momento de color: tierra.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día de energía, una nueva posibilidad se proyectaría en el campo económico. La verdadera intención se descifra. Hoy los afectos mejorando, no entorpezcan la paz lograda. Traten en lo posible de descartar la posibilidad de discutir, de nada sirve pelear en la vida, sí buscar paz y armonía.

Momento de color: lima.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Las buenas nuevas darán que hablar a la familia donde haya un libriano. Se descubre una verdad, se recupera algo perdido, algo muy importante. No opaquen con remordimientos los vínculos. Dejar de lado, olvidar las cosas que nos han hecho mal y que nos perturben.

Momento de color: zafiro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sensibilidad tocada por hechos y dichos. No se atropellen y analicen agudizando los conceptos. Noticia de amigos que ayuda a mejorar. A veces es mejor no pensar tanto y decir más, es más saludable siempre y cuando se haga con respeto al otro.

Momento de color: celeste.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Real algarabía frente a sucesos armoniosos desatados en la familia. Proyección entusiasta que refleja un perfil acertado. Calcular bien el gasto, observar bien antes de dar un paso, no se arrebaten arqueritos. Tratar de equilibrarse y no actuar desde el primer impulso. Piensen.

Momento de color: verde palta.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Surge posibilidad de realizar un negocio con el que ayudarían a alguien del entorno que no tiene actividad. No frusten tentativa de acercamiento, hay una verdadera intención de reconciliación. Siempre permitir que las posibilidades vengan a nosotros. Siempre se abre el abanico de posibilidades.

Momento de color: naranja.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Variedad de sentimientos que contrarían intención. Nervios por trabajos proyectados en un tiempo que no se cumple. Actitud extravagante de un allegado. Clima que sorprende. Entender que el mañana también nos traerá buenas cosas, permitirle al tiempo que se tome su tiempo.

Momento de color: rojo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día distendido gracias a la familia. Novedad que llega a tiempo evitándoles un gasto que hubiera estado de más. Se estaría generando una buena relación con personas que conocen desde hace poco. Respetar los tiempos de cada uno, comprender cuando uno está listo para algo.

Momento de color: limón.

