La historia de Jorge Williams, el sastre que se convirtió en el "meme de la argentinidad" y sueña con vestir a Messi

La imagen de Jorge Williams, el sastre de Recoleta, recorre las redes sociales como meme. Detrás hay una historia de amor y pasión por la profesión de casi 70 años. "Este Jorge de 80 le diría al de 11 que siga haciendo lo que hizo", reflexionó.

Jorge Williams tiene 80 años, es oriundo de un pueblo de Chubut, vive en el barrio porteño de Recoleta y desde los 11 años trabaja de lo que le apasiona: ser sastre, pasión a la que le dedicó casi 70 años; pero todavía tiene un sueño: vestir a Lionel Messi. En diálogo con El Destape, relató cómo se relacionó con esta profesión desde su infancia, hasta consolidarse a sus veintes. También, contó cómo es su día a día en su local de Recoleta, ese barrio en el que ya todos lo reconocen por ese trabajo que lo atraviesa desde chico. Jorge fue el número 1 de Latinoamérica en su rubro durante muchos años. No solo eso: su imagen vestido con el traje de los colores de Argentina es utilizado hace tiempo como meme en las redes sociales.

Con 80 años y un largo camino recorrido, todavía sigue yendo a la sastrería ubicada en Recoleta para, en menor medida, continuar con su trabajo junto a su socia Sandra. "Yo le digo a los chicos que lo que hagan, lo hagan con amor. Que se diviertan. No lo hagan por obligación", expresó. En ese sentido, resaltó que tanto la paciencia, como la templanza y los pies sobre la tierra fueron y son los ejes fundamentales para sostener su trabajo de sastre, que tiene como característica la precisión y el detalle.

Jorge tuvo una infancia difícil. El sastre del que todos hablan aseguró que desde muy pequeño desarrolló su carácter y se convirtió en una persona que no demuestra sus emociones: "Las tengo guardadas para mí". A los 11 años, se le despertó la chispa por la profesión, a través de un amigo de su padre (llamado Emilio Sergio Giles): "Tenía mucha voluntad. Empecé a hacerle mandados, limpiar los vidrios, fui mirando y cosiendo", contó sobre sus primeros vínculos con la profesión.

Cuatro años después, ya había hecho su primer traje. "Fue un proceso tranquilo, aprendí sin darme cuenta", recordó. Con el correr de los años, fue perfeccionando su técnica a tal punto de que cuando cumplió 19, era sastre profesional: "Sabía hacer pantalones, sacos, sobretodos y ropa para mujer".

Jorge Williams fue el sastre número 1 de Latinoamérica

Jorge, el sastre que se convirtió en el meme "de la argentinidad"

La historia de Jorge se volvió viral en la página de Instagram Talento Argentino el 20 de junio, cuando se celebró el Día de la Bandera. En ese momento, desde ese perfil visitaron el local de Jorge para contar su historia y el video fue tendencia en las redes.

Fue tal la repercusión que alcanzó, que en las redes comenzaron a usar su foto con su particular traje albiceleste y lo convirtieron en el "meme de la argentinidad". Se trata de aquel traje de color celeste y blanco que utiliza para vestirse en fechas patrias e incluso votar, dado que en las elecciones realizadas en el 2021 salió a la calle de esa forma.

Jorge se considera una persona calma, una que siempre hizo lo que le gustó. Una vez que se consolidó en el rubro, emprendió un viaje por el mundo: a sus 23 años se fue en barco hasta Brasil, pasó por Panamá y se fue por tierra hasta países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador e incluso México, donde vivió por dos años.

"Yo podía volver cuando quería. Soy un argentino especial: dejé Argentina bien en todos lados. Estaba contento, donde iba tenía trabajo. Cobraba bien y hacía tres trajes por semana", contó. Fue el número 1 de Latinoamérica y sus trabajos llegaron a manos de personalidades muy destacadas, aunque prefirió no decir cuáles ya que "todos son iguales y trabajaba porque me gustaba que a la gente le vaya bien". En este contexto, profundizó y dijo cuál fue su motivación día a día: "La alegría mía era trabajar. Mirá qué estúpido... trabajar, trabajar y trabajar. Pero nunca me faltó nada".

Cómo es el trabajo de sastre

Ser sastre "es un oficio muy lindo y limpio", consideró Jorge. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que es importante no engañar al cliente, hacer una radiografía de cada persona que desea probar sus trajes y, a la hora de realizar el trabajo, llevarlo adelante con pasión: "Cuando uno viene, yo me fijo si es panzón, flaco, jorobado. Hay que trabajar con entusiasmo, hay que querer lo que hacés y te va a salir bien".

Dos accidentes cerebro-vasculares (ACV), que le dejaron secuelas, lo alejaron circunstancialmente de su pasión. Contó que fue un "hecho que lo marcó", sin embargo, logró salir adelante. "Me fastidió. Hablo bastante mal, pero me quiero. La pierna me quedó mal pero hago gimnasia y no se nota. Me cuesta, pero ya voy a andar bien. En 100 más años voy a andar bien", bromeó al respecto.

Jorge Williams, un sastre bien futbolero

El sastre, que el próximo 6 de enero cumple 81 años de edad y el 2 de marzo 70 desde que trabaja en esta profesión, es un entusiasta del deporte: es hincha de Racing, en su juventud jugó como defensor, y además fue maratonista. No solo eso, sino que en esta misma línea tiene por delante cumplir un sueño: vestir a nada menos que Lionel Messi.

Williams podría dejar atónito a cualquier fanático del fútbol: es fanático de Racing; pero, además, es simpatizante de Independiente. Tiene fanatismo por los dos grandes de Avellaneda, aunque hay una historia detrás que contó detenidamente para despejar todo tipo de polémica.

"Soy de Racing porque es campeón del mundo. Entiéndase bien: había tantos jugadores en Racing que se armó otro equipo para jugar, entonces se independizó y salió Independiente", precisó sobre el fuerte vínculo entre ambos clubes, que son clásicos rivales. "Cuando juegan los dos, quiero que salga un buen partido, que no se lastimen", subrayó.

El famoso sastre que camina las calles de Recoleta resaltó que, con sus 80 años, no padece problemas posturales, a pesar de la demanda que implica su trabajo. "A los 13 años, estaba todo torcido, pero es un ejercicio que lo podés hacer mientras caminás. tiene que nacer de uno mismo", sostuvo.

Sobre el final, Jorge se conmovió al contar que siempre intentó cuidar su cuerpo. "Es uno el que cuida el cuerpo. Yo lo quiero, me amo", expresó el chubutense, quien concluyó: "Este Jorge de 80 le diría al de 11 que siga haciendo lo que hizo".