Aburrida en pandemia, revisó sus diarios íntimos y creó sin querer una comunidad para compartir secretos de la infancia

Querido Diario, la cuenta de Instagram con más de 150 mil seguidores que rescata lo más divertido y lo más doloroso de crecer entre los 90 y 2000, durante el boom de ventas de diarios íntimos.

"¿Existe algo más sincero que un diario íntimo de la infancia?" Francesca De Piero, una estudiante de Escenografía de 26 años, se hizo esta pregunta un día de la cuarentena y encontró sus diarios íntimos de cuando era chiquita. Les sacó fotos a algunos fragmentos que le causaron gracia, se los mandó a sus amigas por WhatsApp y, más tarde, se le ocurrió crear una cuenta de Instagram para hacerles el encierro más llevadero a otras personas. Así fue que nació Querido Diario (@queri2_diario), la cuenta de Instagram que invita a personas de diferentes partes del mundo a compartir sus escritos de la infancia.

Lo que nunca se imaginó Francesca era que millones de chicas también iban a escribirle para compartir los suyos. Sin ninguna expectativa, se fue creando una comunidad virtual que reivindica la mirada de la niñez, lo más divertido y lo más doloroso de crecer, los primeros amores, los primeros odios, los primeros celos y otras emociones difíciles de confesar y que solamente un diario íntimo conoce. Al día de hoy, Querido Diario cuenta con 160 mil seguidores de diferentes países de Latinoamérica que comparten sus secretos de la infancia.



Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE



"Querido Diario nace en la cuarentena, en una época en la que yo estaba medio aburrida y medio bajón. Vi un par de frases que me parecieron increíbles y se las compartí a mis amigas para que se rieran conmigo. Ahí se me ocurrió que estaba bueno armar un Instagram para compartirlas, porque si a mí me estaban levantando el humor en la pandemia, que era todo un bajón, capaz le podía servir a alguien más para lo mismo", relata Francesca, en diálogo con El Destape.

La idea inicial era compartir sus diarios, pero a los pocos días de haber creado la cuenta, le escribieron cientos de chicas, especialmente las nacidas entre los 90 y los 2000, en pleno boom de los diarios íntimos. "De repente, se hizo mucho más grande de lo que pensé y yo al final nunca terminé compartiendo los míos", confiesa la creadora.

Cuando se entra al Instagram de Querido Diario se puede ver un feed repleto de hojas de colores, algunas con renglones y otras sin, pero casi todas con manchones de marcadores, faltas de ortografía y letras desprolijas que dejan ver rastros de enojo, angustia, vergüenza, indignación y otras tantas sensaciones a flor de piel y experiencias. "Hoy mi prima me mostró una foto de su novio, es asqueroso", dice uno de los escritos más likeados por los seguidores. "Soy voluda, no soy recontra voluda", dice otra, en una letra imprenta furiosa.





"Lo que me llamó la atención de los diarios íntimos fue la sinceridad con la que hablamos. Sin tabú, sin problemas, con una sinceridad absoluta, porque para todas tiene el mismo fin: descargar, ser sincera y cruda", destaca Francesca. Si bien la mayoría de los diarios hablan sobre el amor, otros dejan ver reflexiones sobre temas que nos acompañan para siempre, como la soledad, la vida y la muerte, desde alguien que vive todo por primera vez. "Aprendí a que yo no soy de cumplir cosas! No devo confiar en mí misma", dice otro diario. "Hoy fui al club y aprendí que no siempre hay que jugar con alguien más. A veces podés estar sola y leer algo", se lee en otro.

El diario íntimo, "un regalo para nenas"

Históricamente, los diarios íntimos fueron un regalo que nuestras madres, tías, primas y abuelas nos hacían en ocasiones especiales. A Francesca le llegan diarios de diferentes países de América Latina, pero la enorme mayoría son de chicas: dice que puede contar con los dedos de la mano las veces que recibió diarios de varones, y que cuando le llegan, casi nunca hablan sobre el amor, como sucede con los de nenas. Ella supone que tendría que ver con los consumos culturales en los que las mujeres estamos sumergidas desde tan chicas.

"Siempre está todo muy depositado al enamorarse, con la traición, los celos... Todo eso muy tóxico que consumíamos en la tele cuando éramos chicas. También esto de 'el diario íntimo para la nena...'. Siento que está pensado para eso, incluso cuando se inventó. Después uno lo resignifica y le puede poner otras emociones, pero creo que va medio por ahí", reflexiona.



Una puerta para los recuerdos

"Lo bueno de los diarios es que podés recordar. Son una puerta para los recuerdos, porque es tener un registro de lo que me pasa: cuándo estoy bajón, cuándo estoy animada, y si estoy bajón ¿por qué me siento así por ese tema? A veces hay un patrón y está bueno tener un registro", reflexiona Francesca. Y cuenta que al día de hoy, está haciendo un diario de viajes para dejarle un testimonio de sus vacaciones a su versión del futuro: "Anoto lo que hago cada día del viaje, para después, dentro de un par de años, poder recaer en la lectura y acordarme de un montón de cosas que a uno se le van perdiendo".

Verse a uno mismo a través de otros

Para Francesca, lo más emocionante de recibir diarios ajenos todos los días es que "nunca sabés con qué te vas a encontrar", conectar con esos relatos ajenos de la niñez y hacer que tantos desconocidos conecten entre sí. "Me gusta saber que las personas quieren compartir con la página algo propio, que de repente hay un montón de gente que te manda algo que le pasó cuando era más chico, me parece muy hermoso", dice.







Hay algo de Querido Diario que parecería funcionar tan bien por su simpleza: es muy fácil sentirse identificado con un texto que fue escrito sin ninguna pretensión más que la de hacer un descargo. "Me parece que la gente se divierte mucho leyéndolos porque es muy fácil verse a uno mismo. Me pasa con un montón de personas que me escriben y me dicen: 'Siento que esto lo escribí yo' o 'siento que esta es mi letra'. Uno empatiza mucho por lo que dicen, por el formato y por el sentimiento", comenta Francesca.

Por el momento, Querido Diario solamente funciona a través de su cuenta de Instagram, pero Francesca adelanta que más adelante estar historias podrían llegar a ser contadas en otros formatos. "Son todos planes que necesito tener más tiempo, pero tarde o temprano lo voy a hacer porque la página se presta, los seguidores son lo más", cuenta. Por lo pronto, su deseo es que las personas encuentren una hoja en blanco para volcar sus emociones: "Me encantaría que la gente vuelva a usar diarios íntimos, que se valorice como lo que es: para mí, el mayor método de descargo y sinceridad que existe".