40 años de Malvinas: dos entrerrianos al pie de la historia

Historias de veteranos, de caídos y de héroes anónimos, que por años fueron olvidados y que piden a gritos ser reconocidos. Entre Ríos también tuvo sus protagonistas en el conflicto. Dos de ellos hablaron con El Destape.

Alicia Mabel Reynoso tiene 66 años y formó parte del equipo de enfermeras de la Fuerza Aérea que integró el Hospital Reubicable, instalado en Comodoro Rivadavia. Allí se llevaron adelante tareas de atención y evacuación durante la guerra de Malvinas. En una lucha incansable por derribar mitos y estereotipos, que duró más de 20 años, logró ser considerada oficialmente como Veterana. Es una fiel referente de una historia escondida: la del rol de las mujeres en el conflicto.

El 7 de mayo de 2021, la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social reconoció a Reynoso como veterana. "A nosotros nos escondieron, nos invisibilizaron por años. Gracias al movimiento de mujeres, no sólo del país, sino que del mundo, creo que pudimos derribar ese velo". Pese a que se le brindó la condición, aún no cobra su pensión: "Hace más de un año que Anses me tiene a las vueltas. El 17 de mayo tengo turno nuevamente, espero que de una vez por todas se cumpla con el trámite".

Alicia nació en Estación Carbó, en el departamento Gualeguaychú. En la cabecera cursó sus estudios y en 1980 ingresó a la Fuerza Aérea, como parte de una primera camada de mujeres con estado militar. Dos años después, el conflicto la puso ante la tarea de atender a aquellos que llegaban heridos desde las Islas: "Trabajamos sin horario, los siete días de la semana. Parábamos para dormir, nos levantábamos y seguíamos". Pese a que es fácil presumir lo que tuvo que ver, ella evitar dar detalles de lo que le tocó atender en aquel hospital de campaña: "Obviamente que un dolor de garganta no ví, pero sí te aseguro que los jóvenes que fueron a la guerra dejaron su cuerpo y su alma por nuestro país".

Para la veterana, el conflicto fue un manotazo de ahogado de un gobierno militar ya debilitado: "La imagen se derrumbaba y decidieron esta maniobra con el objeto de ver si podían seguir. Nosotras fuimos las primeras en enterarnos que todo lo que sucedía no era lo que contaban. No íbamos ganando y la lucha era muy desigual. Con el tiempo, creo que la joven democracia que tenemos, que ojalá sea para siempre, tiene como cimientos la sangre derramada por los 649 soldados que dejaron su vida en Malvinas. Ni uno más, ni uno menos".

Reynoso no cree que los veteranos de Malvinas hayan sido olvidados, pero sí considera que la memoria es necesaria para perpetuar su legado: "Los jóvenes que dejaron su vida fueron llamados a cumplir un deber y no hicieron preguntas. Se entregaron por Argentina. Ojalá eso sea tomado por todos, especialmente por la dirigencia política, que reconozca la defensa de la patria y la honre".

La Legislatura entrerriana homenajeó a veteranos y caídos el miércoles, en una sesión donde además excombatientes izaron la bandera de ceremonia. Este jueves, además, el gobernador Gustavo Bordet promulgó la ley que establece el aumento de la pensión a los veteranos entrerrianos.

"Lo que estamos haciendo hoy es reconocer a nuestros excombatientes por la gesta, por el heroísmo y por el abnegado sentido de patriotismo para defender los intereses que son de todos los argentinos”, dijo el gobernador durante la actividad concretada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Y agregó: "Esto no es solamente una cuestión económica, sino que también conlleva en el texto un reconocimiento que rinde homenaje a todos los excombatientes cuando fallecen y también reconoce a la Federación a través de la personería jurídica, que era algo esperado por todos los centros de excombatientes que nuclean a nuestros soldados en distintos puntos de la provincia".

En Paraná vive Juan Carlos Hernández. Cordobés de nacimiento, es entrerriano por adopción, dado que hace más de 44 años que vive en la provincia. Con su tonada natal aún reconocible, dice que este 40° aniversario de la guerra no es particular para él: "Para mí todos son especiales, porque hubo mucha desmalvinización. Ahora se acuerdan de nosotros, pero esto se debería dar en la escuela". Y agregó: "Los legisladores tuvieron un gesto y nosotros lo agradecemos, pero la verdad que somos apolíticos. Fuimos a cumplir una orden. Cada uno hizo su parte, todos colaboramos, hasta el pueblo argentino. Hubo donaciones, un sentimiento muy fuerte de patriotismo. Ahora es distinto, nos peleamos entre nosotros y se fueron desvirtuando algunos valores".

Hernández era fotógrafo aéreo del Escuadrón Fenix de la Fuerza Aérea. A bordo de aviones, participó en cientos de misiones, que consistían en tomas de reconocimiento, búsqueda de abatidos y, en ocasiones, sólo maniobras de distracción al enemigo. "Fuimos antes, durante y después de la guerra. Hace 40 años era otra tecnología, se sacaban cuatro fotos por metro, se armaba un zócalo y se iba creando el mapa. Era un trabajo muy artesanal".

"Malvinas es un punto estratégico para la OTAN, con muchísimos recursos. Por eso Estados Unidos se dio vuelta. Y Chile también. Quizás fue una guerra desigual, pero yo sé que los ingleses estuvieron cerca de rendirse. Con otras pistas y aguantando un poco más, quizás la historia hubiera sido otra. A lo mejor se lograba un acuerdo político, qué se yo. Esas son cosas superiores, nosotros no teníamos nada que ver. Y que conste que la Fuerza Aérea jamás se rindió. El que capituló fue (Mario) Mendéndez", subrayó el veterano, en relación al fallecido exgobernador de las Islas.

A diferencia de Reynoso, él sí cree que los veteranos, luego del conflicto, fueron olvidados: "A nosotros nos hicieron venir a escondidas, nadie nos puso un micrófono, no podíamos ni hablar. Y queremos que no nos olviden. Ni a nosotros, ni a los caídos, ni a los que murieron después. Como los cinco compañeros que fallecieron hace poco, algunos víctimas del Covid". Para finalizar, Hernández insistió con su reflexión primera: "A mí me gustaría que de esto se hablara en las escuelas. De la patria, de lo nuestro. Porque nosotros fuimos a luchar por una bandera".

En la guerra de Malvinas perdieron vida 34 soldados entrerrianos. Ellos son Miguel Pascual y Carlos Villa, de La Paz; Raúl Dimotta, Sergio Iselli y Carlos Mosto, de Gualeguaychu; Adolfo Cabrera, Jorge Sendros, Antonio Lima, Antonio González, Alejandro Dachari y Julio Sánchez, de Concordia; Sergio García y Elbio Araujo, de Colón; Oscar Labalta, de Concepción del Uruguay; Julio Benítez y Héctor Caballero, de Basavilbaso; Guido Marizza, de San Benito; Juan José Falconier y Danilo Bolzán, de Crespo. La nómina incluye también, a Juan Bernhardt, de Rosario del Tala; Carlos Pereyra, de Maciá; Delis Brounchoud, de San José; Gerardo Pereyra, Sergio Zárate, Jorge Baiud y Miguel Giménez, de Paraná; César Zapata, de Federal; Humberto Giorgi, de Ibicuy; Juan Turano, de Victoria; Luís Gianotti, de Oro Verde; Héctor Correa, de Gualeguay y Julio Monzón, de Nogoyá.