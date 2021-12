El sindicatos de paseadores de perros desmintió a Clarín: "Te invitamos a informarte"

Sostuvieron que en una nota publicaron falsedades y que ni siquiera los llamaron para consultarlos.

El Sindicato de Trabajadores Caninos publicó una extensa desmentida a una nota del diario Clarín donde sostenían que los perros sufren al ser paseados por la ciudad en manada y que no tienen en cuenta la salud de los animales. La nota lleva el título de "Pasiones argentinas. Tranquilo, que tu perro la está pasando mal" y fue firmada por Pablo Vaca.

"Así como no pudiste preguntarles a ellos, tampoco te tomaste la molestia en hablar con nosotros", lamentaron los paseadores que hicieron un punteo para desmentir cada una de las afirmaciones de la nota. Luego pidieron que hagan notas en contra del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no instalar caniles para el bienestar de las mascotas.

"Agradecemos tu preocupación por el bienestar de nuestras manadas, te invitamos a informarte un poco más sobre nuestro trabajo y quizás podamos, a través de la difusión que tiene el medio por el cual hoy decidiste expresarte, poder llegar con la voz de nuestras manadas al Gobierno de la Ciudad para que de una vez por todas invierta para que todos nuestros perros tengan la calidad de vida que se merecen y no se queden encerrados en el departamento", escribieron.

Desde el sindicato además explicaron que se informan para mejorar la calidad de vida de los animales. "Queríamos contarte que nos formamos continuamente, en comportamiento canino, en RCP, en prevención de golpe de calor y muchas cosas más para poder hacer mejor nuestro trabajo y que ellos sean felices", agregaron.

El punteo de desmentidas:

- Los perros no sólo disfrutan del paseo, sino que además les mejora su comportamiento el compartir el día con otros perros, en manada

- Nuestro servicio varía en tiempo y modalidades, pero en todos los casos los perros vuelven a su “departamentito” felices, habiendo descargado energías y socializado con otros perros

- En los parques, si están atados, es porque el Gobierno de la Ciudad no invierte en el bienestar de nuestros perros. Sólo en CABA hay más de 600.000 perros y sólo 50 caniles. Si, 1 canil cada 12.000 perros. Además, hay normativa que indica que no pueden estar los perros sueltos en los parques y plazas en los cuales no hay caniles.

- Antes hablamos de prevención de golpes de calor. Te contamos también que en la mitad de los 50 caniles falta agua, imprescindible para los días de verano que se vienen