Crecen las críticas a las pasantías laborales de CABA: pocas horas de clase y una cuestionada cámara empresarial

La denuncia pública fue realizada por una madre de un estudiante del colegio Lengüitas, quien advirtió que los chicos pierden dos días de clases por ir a trabajar a una fábrica de sanguches, sin recuperar las horas. El vínculo de estas empresas con los comedores escolares que tienen denuncias por intoxicaciones.

Crecen las críticas hacia las pasantías laborales que el Gobierno de la Ciudad obliga a realizar a estudiantes del último año del secundario. Un grupo de padres de la Esc. Normal Superior en Lenguas Vivas, conocida popularmente como "Lengüitas", manifestó su disconformidad con estas prácticas ya que afirman que sus hijos pierden dos días de cursada con materias centrales como matemática, historia e inglés que, luego, no se recuperan. Además, resaltan que estas pasantías no están orientadas a la especialización del colegio, algo que desde el Gobierno porteño dicen garantizar.

La noticia fue difundida por Laura Galarza, madre de un estudiante del Lengüitas. En su posteo, la mujer explica que, tanto su hijo como sus compañeros de curso, deben ir a una fábrica de sandwichs dos días a la semana de 8 a 12 hs y, esos días, no tienen clases. De esta forma, pierden la cursada de las materias: matemática, historia, física, filosofía e inglés, en un colegio que es bilingüe.

Según informó Galarza, los estudiantes realizan 60 horas de trabajo en el primer cuatrimestre que reemplazan las materias de currícula. En esas horas, los estudiantes "van a trabajar y a tener contenido sobre manipulación y cuidado de alimentos". Fuentes del Ministerio de Educación porteño afirmaron a El Destape que los estudiantes "no pierden horas, ni días de clase, porque son parte del diseño curricular, es decir, son instancias de aprendizaje dentro de las diversas asignaturas". Sin embargo, la denunciante afirma que "dos veces por semana no van a colegio y no dan respuesta respecto a qué se hará con esas horas perdidas".

Denuncias por los convenios de la Ciudad con las empresas de las pasantías

Este grupo de estudiantes del Lengüitas realiza sus pasantías laborales en las sedes de la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio (CACYR), que integra la lista de entidades que suscribieron convenios con el Gobierno de la Ciudad, según pudo confirmar El Destape.

De acuerdo a una investigación del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la CACYR es una organización integrada fundamentalmente por las empresas que desde hace años se ocupan del servicio de comedores escolares en la Ciudad y que, gracias a que forman parte del programa de pasantías, reciben un "Sello Compromiso con la Educación", un reconocimiento que les da un valor agregado cuando participan en licitaciones de la Ciudad.

Algunas de las empresas que integran la CACYR tienen denuncias por intoxicación a estudiantes de colegios de CABA: Es el caso de BAGALÁ S.A , que recibió multas por servir “la guarnición tortilla de verdura con un insecto”, por entregar viandas con “un pedazo de metal que parece ser parte de una esponja ´tipo virulana´, y “un trapo de piso junto a las supremas de pollo”; mientras que Lamerich SRL fue denunciada por intoxicar a más de 100 estudiantes de seis escuelas porteñas en 2020.

Desde el ministerio de Educación porteño afirmaron a El Destape que los estudiantes del Lengüitas "están haciendo las prácticas educativas en la Cámara, no en las empresas" y que "de ninguna manera las empresas se benefician en la licitación de comedores porque la que firma el acuerdo es la Cámara, y no cada empresa en particular". Además, afirman que "la licitación con sus respectivos requisitos fue abierta antes de que se firmara el acuerdo".

Cómo son las pasantías laborales del Gobierno de la Ciudad

A partir del ciclo lectivo 2022, el Gobierno de la Ciudad comenzó a implementar "prácticas educativas en ambientes laborales" para estudiantes de 5to año del secundario. Estas prácticas son obligatorias, tanto en escuelas de gestión estatal y como de gestión privada de la Ciudad. En este 2022 participarán 29.400 estudiantes de 442 establecimientos educativos.

● Gestión estatal: 11.250 alumnos en 116 escuelas

● Gestión privada: 18.150 alumnos en 326 escuelas

Las pasantías se realizan en más de 600 empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de Gobierno. Según informó el Gobierno porteño a El Destape, entre las empresas que ya empezaron a recibir estudiantes en sus sedes se encuentran Accenture, el Banco Galicia, Stamboulian, el Banco Ciudad, Infobae, Megatlon y diversos ministerios porteños como el Ministerio de Gobierno, de Hacienda y Finanzas y de Desarrollo Económico y Producción.

Los jóvenes pueden realizar pasantías en:

Sector productivo (privado o público) Sector de gestión de políticas públicas Ámbito cultural/comunitario Ámbito de la educación superior/científico-académico.

Estas prácticas educativas forman parte del diseño curricular de la "Secundaria del Futuro", que es un proyecto del gobierno porteño que tiene como objetivo "el desarrollo de estrategias que les faciliten a los estudiantes la transición desde la escuela hacia su futura inserción en el mercado laboral y de los estudios de nivel superior".

Cómo se evalúan

El estudiante deberá cumplir con 120 horas de práctica laboral y 30 horas en educación financiera y en habilidades para la empleabilidad, que son distribuidas a lo largo del año escolar. El desarrollo de estas pasantías no es en contraturno, sino que es en horario escolar y la evaluación está a cargo de los docentes

Si se considera que el estudiante no alcanza los objetivos, no debe hacer una segunda práctica sino que tendrá que rendir contenidos adicionales dentro de las materias orientadas al desarrollo profesional que figuran dentro del diseño curricular del último año.

"No se le quita horas a otras materias, sino que las horas que los estudiantes destinarán a las prácticas antes estaban destinadas a los proyectos institucionales de cada escuela", afirman desde el Gobierno de la Ciudad, pese a que esto, según denuncian los padres del colegio Lengüitas, no se respeta.