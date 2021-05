Se rescataron a 15 adultos mayores de un geriátrico clandestino en condiciones infrahumanas: eran maltratados, atados y golpeados.

La policía allanó un domicilio ubicado en la ciudad de Quilmes en el que funcionaba un "geriátrico clandestino" en donde maltrataban a los ancianos, atándolos y golpeándolos. Luego de recibir una denuncia contra el establecimiento en la Comisaría sexta de Quilmes, los inspectores arribaron al lugar y constataron la presencia de 15 adultos y adultas mayores alojadas en el geriátrico que carecía de Habilitación Municipal y Provincial.

En la investigación se constató también la falta de cumplimiento de medidas de seguridad e higiene, alimentos en mal estado y medicamentos vencidos, que fueron secuestrados. También fueron identificadas cinco personas de entre 19 y 58 años que se encontraban en el geriátrico.

Según se indica en el extracto, los ancianos "se encontraban alojados en condiciones infrahumanas con la capacidad de alojamiento sobrepoblada y en hacinamiento, con dos habitaciones de pequeñas dimensiones con cuatro camas cada una de ellas, y un dormitorio improvisado en un garaje con seis camas todas con colchones de goma espuma en mal estado de conservación, no respetando el mínimo protocolo de bioseguridad".

La causa fue caratulada como "abandono de persona". Actualmente está trabajando Nación, provincia, PAMI y el municipio de Quilmes para, luego de tener el resultado de los hisopados de los adultos mayores, trasladarlos a distintas dependencias, si es que las familias no se los llevan a sus casas. "Si es necesario alguna internación para mayor atención de los adultos mayores también se hará", informaron fuentes oficiales a El Destape.

La Dirección de Adultos Mayores municipal intervino yse puso en contacto con los familiares de los y las alojadas para informarles de la clausura del establecimiento y la necesidad de derivar a las y los adultos mayores. Hasta que eso no suceda, los adultos mayores permanecerán en dicho establecimiento siendo atendidos por personal del SAME. Uno de los alojados no tenía familiares con quien poder comunicarse y se lo trasladó (previa consulta médica e hisopado) al Hogar Ave Fénix.