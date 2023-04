La policía de la Ciudad detuvo a la secretaria general de las meretrices

Orellano fue detenida en el barrio de Constitución. La mujer relató lo sucedido en diálogo con El Destape Web. La respuesta de la Policía de la Ciudad.

La secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), Georgina Orellano, fue detenida esta madrugada por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio porteño de Constitución y liberada luego de seis horas.

El hecho se dio en medio de un operativo donde apresaron a una trabajadora trans y ella quiso asistirla, confirmaron fuentes policiales y el abogado de la organización.

Tras ser liberada, la activista por los derechos de las trabajadoras sexuales contó que asistió a una compañera quehabía sido detendia y estaba en crisis porque quería que le devolvieran su dinero. En diálogo con El Destape Web, Orellano relató: "Vimos que en la Avenida Garay y Salta hay un procedimiento y tienen a una compañera trans y que la misma grita porque cuanod le devolvieron la cartera el dinero ya no estaba" y sumó que la Policía forcejeaba y golpeaba a la trabajadora sexual en ese momento.

Georgina acompañó a Débora Miranda, la persona detenida, para contener la situación, de común acuerdo con la Policía. "Llegamos a la comisaría 1C. Cuando entra el subcomisario con otros efectivos, pregunta qué estoy haciendo yo ahí y trato de explicarle peor no me da tiempo porque me agarra de la parte de atrás de la campera como para empujarme. Yo resistí esa situación, le digo que fui en carácter de acompañante y que parte de efectivos fueron los que propusieron eso para apaciguar la situación", agregó Orellano.

"Él me dice es que es su jurisdicción y que no quiere verme más por el barrio de Constitución. Le dije: 'Lo que usted me dice lo puedo llegar a tomar como una amenaza porque yo vivo en este barrio y también milito. Y ahí me agarra del cuello y para sacármelo de encima le pego un cachetazo. Ahí me agarraron entre dos efectivas femeninas, me esposaron, él se quiso avalanzar sobre mí para pegarme pero dos efectivos lo frenaron y uno le dice: 'Jefe, a ella no porque es una dirigente gremial'", continuó la secretaria general de AMMAR.

Orellano cuenta que en ese momento fue detenida por resistencia a la autoridad y quedó incomunicada. "Nos subieron al patrullero a las dos, cerraron las ventanillas y nos dicen desde afuera que si tan revolucionarias éramos, nos la teníamos que bancar".

Después de dos horas, llegó la legisladora Victoria Montenegro acompañada por los abogados pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa. "Ahí nos bajaron del patrullero, nos ofrecieron agua y ante el pedido de Victoria piden que nos saquen las esposas. No sideron la libertad a las 4 de la mañana", cerró Orellano.

"Esta es una situación que se da de manera constante en el barrio de Constitución. El maltrato policial, el abuso de autoridad, el hostigamiento y sobre todo el robo de dinero empezó a ser una constante a partir del mes de febrero, cuando cambió toda la cúpula policial de la comisaría", denuncia la militante.

Qué dijo La Policía de la Ciudad sobre la detención a Georgina Orellano

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informaron que la detención de Orellano ocurrió luego de un operativo antidrogas. En primer lugar, Personal de la Comisaría Vecinal 1C se trasladó en horas de la tarde hasta la avenida Juan de Garay al 1100 luego de que las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano advirtieran sobre la presencia de una mujer trans, de 26 años, que estaba comercializando estupefacientes. El personal se acercó rápidamente y la detuvo por infracción a la Ley de Drogas (23.737), hallando entre sus pertenencias 18.000 pesos y tres envoltorios con cocaína, por instrucción de la Unidad Fiscal Este.

En ese contexto, según la Policía de la Ciudad, cuando la detenida fue trasladada a la dependencia policial se acercó al lugar un grupo de personas trans que solicitaban su liberación, quienes realizaron una protesta cortando la calle y quemando elementos. Producto de esa situación, otra mujer trans fue detenida por “atentado y resistencia a la autoridad” tras agredir a un efectivo policial en la puerta de la dependencia. En total fueron cuatro los agentes que resultaron lesionados con diferentes heridas, quienes debieron ser asistidos en el lugar por el SAME.

Orellano intentó defender a esas personas y la detuvieron por agredir a un subcomisario, según relata la Policía.

Qué dijeron desde el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires

Voceros del Ministerio Público de la Defensa de Ciudad de Buenos Aires se pronunciaron sobre el conflicto de las trabajadoras sexuales, mujeres cis y trans de Constitución y soltaron: "Reciben violencia recurrente por parte de la Policía de la Ciudad, en particular hostilidad y discriminación por razones de género", en diálogo con Télam. Desde el MPD concluyeron que ven con preocupación el uso frecuente de las figuras penales de atentado y resistencia a la autoridad como una herramienta para encubrir violencia institucional.

La diputada nacional y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Natalia Zaracho contó en su cuenta de Twitter que Orellano intervino en un procedimiento en el que "la Policía estaba golpeando a una compañera trans" y "fue detenida mientras ayudaba a una compañera que no quería que policías le quitaran su dinero".