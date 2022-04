La actitud prepotente de Cositorto ante la Justicia: "Si me dejan libre podré pagar"

El CEO de Generación Zoe está acusado de estafas y asociación ilícita. Admitió que estuvo prófugo, se victimizó y negó todos los cargos en su contra.

El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, imputado por estafas reiteradas y asociación ilícita, declaró hoy ante el Tribunal Oral Penal de Goya en Corrientes y expresó que si lo dejan en libertad podrá “volver a operar y pagar”. El coach ontológico fue trasladado a la ciudad correntina para responder ante la Justicia local por nuevas acusaciones en su contra. Según Télam, en dicha ciudad se registraron 100 denuncias en su contra.

“Yo libremente, en vez de estar incomunicado, hoy tengo negocios que puedo volver a operar a nivel mundial y les puedo pagar (a los denunciantes), como lo hice con los 153 pagos que envié”, afirmó el acusado en su declaración intentando convencer al juez de manera prepotente. “Usted señor juez el que puede determinar mi prisión preventiva o si me puede dejar libre”, dijo Cositorto, según el parte de declaración al que tuvo acceso Télam.

Luego, Cositorto desmintió las acusaciones y dijo que "en ningún momento generaron una estafa hacia la gente". "Nos quebraron la empresa en el mes de febrero y en enero yo mandé a este país 17 millones de dólares”, sostuvo.

De modo contrario, se autoproclamó como un "salvador" que "ayudó a muchísima gente": “Tengo para hablar horas de la cantidad de gente que hemos ayudado, beneficiado, becado, levantado de la calle, adictos, soy pastor desde el año 2003. He ayudado a muchísima gente”.

Finalmente, Cositorto siguió declarando con una postura victimizante y dijo: “Si usted me pregunta, por qué debo estar afuera, es porque yo afuera puedo ayudar a mucha gente y estando preso no puedo educar a nadie y es una situación realmente lamentable, también para mi hijo, que es discapacitado y precisa al padre”.



Sobre su relato, el abogado de la querella, Pablo Fleitas, afirmó que Cositorto “se victimizó y reconoció que no tiene un peso”. El letrado dijo además que el imputado “atribuyó a los medios una campaña de difamación que llevó al quiebre de su empresa”, y que también reconoció que estuvo prófugo.



“Reconoció que estuvo prófugo, no se consideró culpable, se ubicó como víctima de la situación que está pasando y atribuyó a los medios una campaña de difamación que llevó al quiebre de su empresa”, dijo Fleitas, representante legal de los denunciantes. También dijo que Cositorto “confirmó que estuvo en Goya y reconoció su relación con las tres personas detenidas (Lucas Camelino y Nicolás y Javier Medina) y pidió misericordia para ellos”.