El agua le llegaba apenas hasta las rodillas cuando pasó el meteotsunami y le tenía miedo al mar: así fue la muerte de Jair, según la Directora de Seguridad

Un joven ingresó al mar en una playa de Mar Chiquita justo cuando se desataba un inusual fenómeno conocido como meteotsunami. En cuestión de segundos, la fuerza de la corriente lo arrastró mar adentro y, pese a los intentos desesperados de varias personas por auxiliarlo, no logró sobrevivir.

La Dirección de Playas del municipio costero reconstruyó el suceso y sostuvo que el accidente se debió "al ingreso repentino de una masa de agua desde el mar hacia la albúfera".

"No fue una ola tradicional, en realidad es una masa de agua que ingresa de golpe desde el mar y empuja todo hacia adentro", indicó Andrea Lezcano, directora del organismo de Mar Chiquita.

Jair, la víctima, se encontraba en la albúfera donde el agua llega apenas a las rodillas y justamente estaba allí porque "le tenía cierto miedo al mar", según detallaron los familiares.

Cómo fue el operativo de rescate en Mar Chiquita tras el meteotsunami

Ni bien fue alcazado por la ola, se activó un operativo de rescate con guardavidas y algunos de los allegados del propio Jair. Los rescatistas encontraron a Jair en estado de inconsciencia pocos minutos después.

De inmediato le practicaron maniobras de RCP en un intento por reanimarlo, pero no obtuvieron respuesta. Los esfuerzos de reanimación continuaron durante su traslado al hospital, aunque Jair nunca logró recuperar el conocimiento.

"Tenía mucho respeto al mar, no sabía nadar y estaba desprevenido. El agua lo tomó desde atrás", explicó Andrea Lezcano.

La directora de Playas de Mar Chiquita lamentó la pérdida de Jair y envió sus condolencias a la familia del joven. Al mismo tiempo, reconoció y valoró el trabajo de los guardavidas por tratar de salvar al chico. Asimismo, destacó la importancia de la presencia de los DEA en la playa.

"La importancia de contar con desfibriladores es clave: una vida se salvó gracias a eso", dijo, haciendo referencia a un hombre que sufrií un infarto hace pocos días y logró sobrevivir después de ser atendido con este artefacto de emergencia.