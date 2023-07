Ser mujer y viajar: 13 aventureras que hicieron historia

A lo largo de la historia, las mujeres se han enfrentado a innumerables negativas en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, siempre han existido mujeres intrépidas y valientes en todo el mundo que han participado en la historia de viajes.

Pionera, del francés pionnier: persona que da los primeros pasos en alguna actividad humana. En este caso, mujeres viajeras que, de un modo u otro, dieron la vuelta al mundo en busca de aventura.

Ya sea a pie o pilotando un avión, por tierra, agua o el espacio, han recorrido nuevos territorios, batido récords o enfrentado aventuras. Muchas de ellas desconocidas u olvidadas y otras, merecidamente famosas. Recordemos algunas de estas mujeres a lo largo de este artículo.

Mujeres que marcaron la historia de viajes

No hay duda de que mujeres viajeras hay muchas ¿Quieres conocer a 15 heroínas en la historia de viajes y saber qué hizo cada una?

La historia cuenta con mujeres revolucionarias que enfrentaron numerosas adversidades y se abrieron paso en un mundo de hombres. Sus vidas deben ser contadas para poder entender la historia de los viajes.

Amelia Earhart

Amelia Earhart es la mujer piloto más famosa de la historia. En mayo de 1932 fue la primera mujer en volar sola y sin escalas a través del Océano Atlántico. Y la segunda persona, después de Charles Lindbergh.

Más tarde, en ese mismo año, realizó el primer vuelo femenino sin escalas en solitario a través de Estados Unidos, de Los Ángeles a Newark (Nueva Jersey) Así es como logró establecer récords de tiempo y distancia para mujeres.

En 1935, se convirtió en la primera persona en volar sola desde Hawái a los Estados Unidos continentales. Sin embargo, su protagonismo no solo se dio en el aire, también luchó incansablemente en el Congreso a favor de la legislación de aviación y escribió sobre temas de mujeres para Cosmopolita.

Amelia Earhart diseñó su propia línea de ropa de mujer y otra de equipaje liviano para Orenstein Trunk, cuyas ganancias financiaron sus viajes. Y a los 25 años compró su primer avión, un Kinner Airste.

Lamentablemente, en 1937 desapareció junto a su acompañante camino a la isla Howland. A pesar de una búsqueda masiva, nunca se encontraron evidencias y fueron declarados perdidos en el mar el 19 de julio de 1937. Aún hoy, el evento continúa siendo un gran misterio.

La historia de Amelia Earhart está rodeada de lucha, aviones y tragedia. Así mismo, en 1928 fue la primera mujer que cruzó el Atlántico en avión.

Asnath Mahapa

Asnath Mahapa creció en Sudáfrica después del apartheid, un país legalmente segregado hasta 1994. Esto la llevó a renegar de su sueño de volar e incursionar en otras actividades pero, nada funcionó.

Fue entonces que se inscribió en la escuela de vuelo en Progress Flight Academy en Port Elizabeth (Sudáfrica) siendo la única mujer en la clase. En 1998 obtuvo su calificación de licencia de piloto privado con solo 22 años.

Un año después, le otorgan su licencia de piloto comercial convirtiéndose en la primera mujer piloto negra del país.

En 2012, Mahapa fundó el Colegio Africano de Aviación con el deseo de ayudar a allanar el camino para otras aspirantes a pilotos. Allí se ofrecen programas de capacitación nocturna y licencias de piloto privado y comercial.

Annie "Londonderry"

Annie “Londonderry” Cohen Kopchovsky, una inmigrante letona de poco más de 20 años, fue la primera mujer en recorrer el mundo en bicicleta. En 1894 la joven esposa y madre de tres hijos emprendió su viaje desde Boston frente a 500 espectadores de la hazaña.

La empresa de agua de manantial Londonderry Lithia le pagó 1000 dólares por llevar su pancarta en la bicicleta y llegó a un acuerdo con ella para que adoptara su nombre.

Supuestamente todo comenzó con una apuesta de dos adinerados miembros del club de Boston. El reto de Londonderry consistía en dar la vuelta al mundo en bicicleta en 15 meses por un premio de 5000 dólares.

Esto era un examen a las habilidades de la mujer para valerse por sí misma y anular el concepto de la mujer como sexo débil.

Finalmente, Londonderry completó su viaje antes de la fecha límite de 15 meses y se convirtió en una celebridad internacional en el proceso. Tras el viaje, llevó a su familia a Nueva York donde escribió para el New York World bajo el nombre de The New Woman.

Bessie Coleman

Bessie Coleman nació en Atlanta (Texas) en 1893. Su admiración por los hermanos Wright la llevó a inscribirse en una escuela de aviación en los Estados Unidos a pesar de los prejuicios raciales y de género.

Coleman se mudó a París en 1920 a la edad de 21 años, donde aprendió a volar. En 1921 recibió una licencia de piloto de la Fédération Aéronautique Internationale. Así, se convirtió en la primera mujer afroamericana y mujer de ascendencia nativa americana en lograrlo.

Luego, regresó a los Estados Unidos, donde se ganó la vida realizando acrobacias aéreas, lo que le valió el apodo Reina Bess. Bessie Coleman murió el 20 de abril de 1926 a la edad de 34 años mientras practicaba una presentación.

Ellen Church

Ellen Church era piloto con licencia y enfermera registrada. Sin embargo, en esos años las aerolíneas no estaban interesadas en contratar mujeres piloto.

Entonces, pensó en una solución alternativa: con 26 años, defendió el hecho de tener mujeres enfermeras volando frente a los funcionarios de Boeing Air Transport. Su argumento fue que se esa forma las mujeres podían aliviar los nervios de los pasajeros y calmar sus miedos.

Luego de una serie de argumentos más que convincentes, la aerolínea cedió. Así fue como en 1930 Church fue contratada como azafata principal, junto con siete mujeres más.

Freya Stark

Freya nació en París en 1893 y debido a que sus padres eran artistas, se mudó a Inglaterra e Italia durante su infancia. Si bien nunca recibió una educación formal, era políglota: hablaba francés, alemán e italiano con fluidez cuando ingresó a la universidad.

Durante la Primera Guerra Mundial trabajó como enfermera y luego regresó a Londres para tomar cursos en la Escuela de Estudios Orientales. Su curiosidad la llevó al Líbano en 1927 y hacia Persia (actual Irán) en 1930 hasta el remoto Valle de los Assassins.

Freya continuó con sus viajes a pesar de sufrir sarampión y problemas cardíacos. En sus viajes entabló relaciones muy cercanas con las mujeres en las sociedades musulmanas lo que permitió comprender aún más el papel de la mujer en estas tierras.

Durante la Segunda Guerra Mundial, fue empleada del Ministerio de Información británico en Adén, Bagdad, Irak y El Cairo. Allí, usó sus conocimientos sobre la región y su gente para contrarrestar la propaganda nazi. Mientras, encabezaba el movimiento antifascista Hermandad de la Libertad.

Esta mujer aventurera dejó 24 libros de viajes y autobiografías, junto con ocho volúmenes de cartas. En ello deja documentadas sus fascinantes aventuras en lugares como Siria, Irán e Irak, Kuwait y Yemen.

Gertrude Bell

Gertrude Margaret Lowthian Bell, la reina del desierto árabe, nació en Durham (Inglaterra) en 1868. A lo largo de su vida fue escritora, geógrafa, politóloga, arqueóloga, funcionaria del gobierno británico y condecorada con la Orden del Imperio Británico.

Esta aristócrata británica se abrió paso en el mundo de los hombres. Entre sus logros se destacan ser la primera mujer británica graduada en Historia Moderna y la primera presidenta de la Liga Nacional de Mujeres Anti-Sufragio. Además, fue espía y amiga de Lawrence de Arabia, trazó las fronteras de Irak y fue escuchada por Churchill en la Conferencia de El Cairo (1921)

Su primera publicación, Persian pictures plasma las impresiones de su primer viaje a Persia con solo 24 años. También, recorrió seis veces Arabia y se introdujo en el desierto sirio para plasmar su segundo relato de viaje: Syria, the desert and the sown.

Producto de su amor por la arqueología, creó el Museo Arqueológico de Bagdad, rebautizado en 1926 como Museo Nacional de Irak. En 1926 fue hallada sin vida en su casa de Bagdad por una sobredosis de somníferos. Sus restos yacen en el Cementerio Británico de Irak.

Gertrude Bell nunca se casó ni tuvo hijos. En su testamento pidió que la fortuna familiar fuera destinada a la creación de la Escuela Británica de Arqueología de Irak.

Jeannette Rankin

Jeannette Rankin nació en 1880 en Missoula, Montana. En 1902 se graduó en la universidad de Montana. Miembro del partido republicano, fue la primera mujer elegida para la Cámara de Representantes de EE.UU. y primera mujer en el Congreso.

Rankin desempeñó un papel muy importante en la lucha del movimiento de las mujeres por la obtención del voto en Montana en 1914. Admiradora de Gandhi, luego de abandonar la carrera como congresista, viajó siete veces a la India. Jeannette Rankin llevó una larga vida como trabajadora social, activista, y pacifista hasta su muerte en 1973.

Jeanne Baret

Nacida en el Valle del Loira de Francia en 1740, deambulaba por los campos en busca de hierbas que sirvieran para uso medicinal. Philibert Commerson, quien compartía con ella la pasión por la botánica y la recolección de plantas, la contrató como maestra, asistente y ayudante.

En 1766, Commerson fue invitado a una expedición francesa para descubrir nuevos mundos como naturalista residente de la misión. Sin quedarse atrás, Baret se incorporó como su asistente Jean, un hombre más de la tripulación.

A su regreso a Francia en 1775, se había convertido en la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Según los biógrafos, Baret descubrió una planta con flores rojas en Brasil, aunque llevaría el nombre del capitán de su barco, Louis-Antoine de Bougainville.

Junko Tabei

La pequeña alpinista japonesa, fue la primera mujer en escalar el Monte Everest (1975) y ascender a las Siete Cumbres. También fue la primera mujer en alcanzar los picos más altos en más de 70 países. Por ejemplo, Aconcagua en Argentina y Vinson Massif en la Antártida.

Financiar sus años de entrenamiento y escaladas no fue nada fácil. Tabei, madre de una hija pequeña, trabajó como editora en una revista científica y enseñaba inglés y piano en su tiempo libre. También, recibió fondos del periódico Yomiuri Shimbun y Nippon Television para ayudar a financiar sus viajes.

A pesar de ser diagnosticada con cáncer en 2012, Tabei siguió escalando. Además, guió a los estudiantes de secundaria hasta el Monte Fuji cada verano hasta su muerte a los 77 años de edad.

Kate McCue

Kate McCue abordó un crucero con sus padres por primera vez en 1990 con 12 años.

Veinticinco años después, fue la primera mujer estadounidense en tomar el timón de un mega-crucero. En el Celebrity Summit, navegó a las Bermudas, Nueva Inglaterra, Canadá y al sur del Caribe.

Sacagawea

No se sabe con exactitud la fecha y el lugar exacto donde nació y murió esta nativa americana de la etnia shoshone. Raptada de niña y vendida como esclava sexual, Sacagawea recorrió Norteamérica con su bebé a la espalda.

Así, resultó clave en una de las mayores gestas en la historia de Estados Unidos: la expedición de Meriwether Lewis y William Clark. Los militares debían alcanzar el océano Pacífico y atravesar la tierra que se abría al oeste de San Luis, Misuri.

Esta expedición jamás hubiera llegado a su destino sin Sacajawea, que conocía la zona mejor que cualquier blanco. La mujer viajó con la expedición entre los años 1804 y 1806, desde Dakota del Norte hasta la costa del actual estado de Oregón.

Valentina Tereshkova

Nacida en 1937 en Bolshoye Maslennikovo (Moscú), Valentina Tereshkova hizo su primer salto en paracaídas a los 22 años con la ayuda de un club de aviación local. No tardó mucho en convertirse en una profesional de esta habilidad clave para los astronautas.

En 1962 fue seleccionada para el programa espacial soviético. Ese mismo año, Tereshkova, junto con otras tres mujeres comenzaron un entrenamiento intensivo de cosmonautas, pero fue ella la única mujer a bordo del Vostok 6 lanzado en junio del 62.

Poco menos de tres días después de su partida volvió a entrar en la atmósfera. Así, entró en la historia como la primera mujer en el espacio.

Raymonde de Laroche

Charles Voisin fue quien sugirió por primera vez a la entonces aspirante a actriz Elise Raymonde Deroche aprender a volar un avión.

Así, Laroche pronto comenzó a adquirir experiencia en el aeródromo francés de Camp de Châlons y despegó por primera vez el 22 de octubre de 1909.

El 8 de marzo de 1910 se convirtió en la primera mujer en recibir una licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional. Misma fecha que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Raymonde ganó la Coupe Femina (1913), participó como la única mujer en el Reims Air Meet (1910) y estableció el récord de altitud femenino con 15,700 pies (1919) Murió a los 36 años cuando el avión que piloteaba impactó al aterrizar en un aeródromo francés.

Conclusión

A todas estas mujeres les dijeron que no podían hacerlo. Sin embargo, su fortaleza, convicciones, deseos y sueños las llevaron a ser parte de la historia de viajes.

Estas mujeres aventureras, de todas las edades y lugares del mundo, enfrentaron las convenciones sociales de su época. Frente a un mundo de hombres, sin lugar para la mujer fuera de la casa, supieron cómo allanar el camino para las generaciones siguientes.