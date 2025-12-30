Detuvieron al hombre que mató a una mujer en plena calle en La Matanza: las pistas clave para encontrarlo

En los últimos días, el partido bonaerense de La Matanza volvió a ser el escenario de un terrible femicidio: a Karina Janet Palomino Arotinco la mataron en plena calle. Aunque el crimen está en proceso de investigación, todas las sospechas recaen sobre el detenido Manuel Alberto Norry, un hombre que mantenía una relación paralela con la víctima.

A través de las cámaras de seguridad del Municipio las autoridades lograron reconstruir los hechos y presentar una posible hipótesis sobre lo que ocurrió con Janet. En esta línea, el fiscal a cargo Adrián Arribas ordenó la detención de Norry, de 46 años.

Para llegar a esta determinación, se analizaron los registros de las cámaras, el testimonio de los familiares de la víctima y una pista extra que resultó clave para identificar al femicida.

La pista clave para encontrar al femicida

Según Noticias Argentinas durante la mañana del lunes las autoridades pudieron reconstruir paso a paso el recorrido de escape del agresor, en función del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del Municipio. En ese seguimiento vieron que, en un momento, el sospechoso regresó sobre sus propios pasos hasta desaparecer en una zona que ya estaba bajo sospecha.

En esa cuadra vivía una amiga de la víctima, en una construcción con varios departamentos. Con la incorporación de registros de nuevas cámaras de la zona, los investigadores lograron identificar el rostro y las características físicas del acusado. Así, se pudo avanzar en la búsqueda del sujeto con mayor precisión.

La pista que resultó clave en este período tiene que ver con el perro de la víctima, que la acompañaba en el momento previo al ataque. El animal mostró señales de reconocer al agresor, lo que reforzó la idea de que ambos ya se conocían.

Qué pasó con Janet

Una vez que confirmaron la identidad del agresor, los agentes pudieron establecer que el hombre trabajaba en un bar porteño, que pertenece a un familiar de Norry. Al acudir al lugar, los investigadores dialogaron con los dueños, que no solo reconocieron al sospechoso, sino que además expresaron que tenía intenciones de entregarse a la policía.

Tras ello, durante la noche del lunes se desplegó un operativo en Lomas del Mirador, donde Norry fue detenido sin incidentes después de un extenso diálogo de los agentes con su familia.

Según trascendió, en la investigación se pudo confirmar que la víctima y el detenido mantenían una relación amorosa en paralelo a las formales y que Norry era el cuñado de la amiga de Janet, con quien ese día había salido a bailar. Se estima que el crimen lo cometió por "un ataque de celos".