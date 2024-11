Crimen de Sofia Delgado: imputaron a los 5 detenidos y la mamá pide perpetua

Este miércoles, la Justicia de Santa Fe confirmó la imputación de las cinco personas detenidas por el crimen de Sofía Delgado, la joven de 20 años que se encontraba desaparecida y fue hallada sin vida en un descampado, atada de pies y manos envuelta en una manta térmica, el pasado viernes. Los tres hombres recibieron la imputación por el delito de "homicidio calificado" mientras que las dos mujeres por "encubrimiento" del femicidio Por su parte, la mamá pidió prisión perpetua para los detenidos y aseguró que todos ellos "tuvieron algo que ver" con el brutal homicidio. Cabe recordar que, según los resultados preliminares de la autopsia, murió a causa de "asfixia mecánica".

Hasta el momento, hay cinco personas detenidas, imputadas por el fiscal Carlos Ortigoza en las últimas horas. Alejandro Bevilacqua (35), con quien la joven tendría algún tipo de vínculo amoroso y Eduardo Mordini, dueño del taller donde se hallaron evidencias con restos de sangre (el Peugeot 308 captado por cámaras de seguridad en las inmediaciones del domicilio de la chica) y quien se quebró, dando a conocer la ubicación exacta del cuerpo, son los más complicados. La joven fue hallada en un zanjón, en las inmediaciones de una zona conocida como "La Cremería" en la comuna Ricardone.

A los mencionados se suman: la esposa de Bevilacqua, M.L (29), B.N. y una segunda mujer, de nombre N.P. Tanto Mordini como los últimos dos mencionados, fueron detenidos el mismo día del hallazgo del cuerpo -con algunas horas de diferencia-.

"Tenemos que unir fuerzas entre todos. Hoy fue mi hija, pero mañana puede ser la hija de cualquiera. Tiene que haber una condena ejemplar en estos casos", marcó Claudina, su mamá, en diálogo con el medio local LT8. Mientras que explicó cómo vivió los últimos días, en medio de tanta incertidumbre: "Hasta último momento, yo pensaba que podría una mínima chance de encontrarla bien, más allá de lo que me decían, que me vaya preparando para lo peor después de tantos días desaparecida".

El fiscal Ortigoza, quien lleva adelante la investigación, sospecha que Sofía no fue asesinada en el lugar donde se halló el cadáver mientras que, debido al "avanzado estado de descomposición" -según indicó la policía-, cree que la joven fue asesinada en horas posteriores a su desaparición el 30 de octubre pasado. A su vez, logró establecer una conexión entre Bevilacqua -transportista del cordón industrial- y Mordini -dueño del galpón mecánico- y fuentes de la causa aseguran que el "kit sadomasoquista" y los juguetes sexuales hallados en el domicilio del primero, son elementos que tendrían alguna relación con las circunstancias de muerte de la chica.

"Pido perpetua, pero no es un carpicho mío. La gente no puede ir por la vida haciendo daño. En el caso de mi hija, todos tuvieron algo que ver, sino no estarían detenidos. Esto es una locura, no tiene nombre lo que pasó. Hay que dejar que la justicia siga actuando. Yo solo puedo pedir justicia y que estos tipos no salgan nunca más. No es venganza, quiero justicia", marcó Claudelina. Y agregó: "Aunque no hayas participado en el hecho, si vos sabías o escondías algo, te corresponde perpetua. Quiero perpetua para todos".

El caso de Sofía Delgado

Sofía, de 20 años, dejó su domicilio en la localidad de San Lorenzo el pasado miércoles 30 de octubre para comprar algo en un kiosco cercano. Sólo se llevó el celular y las llaves de su domicilio, dejando documentos y demás pertenencias en su hogar. La joven nunca regresó y las autoridades comenzaron con rastrillajes y allanamientos en diferentes puntos para dar con su paradero.

Rápidamente, la Justicia detuvo al matrimonio de Bevilacqua y días más tarde, procedió al arresto de las otras tres personas. Fue Mordini quien se quebró en uno de los interrogatorios y reveló dónde se encontraba el cuerpo de Sofía. Al hallar los restos, los resultados preliminares de la autopsia atribuyen su muerte a "asfixia mecánica" aunque deberán realizarle estudios complementarios y exámenes anatomopatológicos.

Por su parte, cabe señalar que Mordini es dueño del taller en Puerto San Martín donde fue hallado el Peugeot 308 gris, señalado como el vehículo que registraron las cámaras de seguridad en las inmediaciones de la casa de Sofía al momento de su desaparición y rastros biológicos que serán peritadas por forenses. Tanto en el auto como en uno de los domicilios, ya se registraron resultados positivos a las pruebas de luminol.