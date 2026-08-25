Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 25 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene pagos previstos para este martes 25 de agosto. Hoy cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, además de los titulares de la prestación por desempleo Plan 1. Si tu consulta es “cuando cobro”, acá está el detalle del día. La AUH, en cambio, no tiene movimientos en esta jornada.

Las acreditaciones se realizan por terminación de DNI en las sucursales bancarias correspondientes. Repasá prestación por prestación.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo con DNI terminado en:

0

1

El haber mínimo de agosto quedó en $419.776. El bono de $70.000 se acredita completo hasta ese monto; entre $419.776 y $489.776, el bono es proporcional, y por encima de $489.776 no corresponde.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

También cobran hoy los titulares de la prestación por desempleo Plan 1 (pago mensual) con DNI terminado en:

2

3

Asignaciones de Pago Único

La ventana de la segunda quincena de las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) sigue habilitada hoy para todas las terminaciones de DNI.

Prestaciones sin pago hoy

Hoy no hay pagos programados para la AUH, la Asignación por Embarazo, la PUAM, el SUAF, las Pensiones No Contributivas ni la asignación prenatal.