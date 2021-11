México: denuncian espionaje ilegal contra una directora del Equipo Argentino de Antropología Forense

Mercedes Doretti, directora para Centro y Norteamérica, fue incluida en el marco de una investigación ilegal. Junto a ella aparecen la abogada Ana Lorena Delgadillo y la periodista Marcela Turati.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que su directora para Centro y Norteamérica, Mercedes Doretti, fue espiada ilegalmente en el marco de una causa por "crimen organizado" en la que actuaba como perito forense. Según la información, la investigación irregular se basó en un legajo dentro de la causa por el hallazgo de fosas clandestinas de la masacre de personas migrantes ocurrida en San Fernando de Tamaulipas.

Cabe destacar que no solo fue Doretti la investigada, sino que también aparecen otros nombres como el de la abogada Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, representante de varias familias de víctimas -algunas también investigadas-; y la periodista Marcela Turati, cofundadora de Quinto Elemento Lab y coordinadora del proyecto de investigación #Másde72. El espionaje ilegal se descubrió ahora y fue realizada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIS) de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (ex SEIDO, hoy llamada FEIDO) de la ex Procuraduría General de la República (PGR) de México.

La irregular investigación incluye geolocalización, cruce de información telefónica y otras averiguaciones irregulares sobre los movimientos, mensajes y contactos. Cabe destacar que las tres personas mencionadas previamente fueron incluidas sin ningún sustento y el legajo se mantuvo oculto a los abogados intervinientes en el caso. Además, para omitir la orden de un juzgado, se utilizó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Según el comunicado oficial de la EAAF, las afectadas desconocen si siguen realizando actos en este contexto.

Durante una conferencia de prensa en México, Doretti -que además es miembro fundadoras del Centro y Norteamérica del EAAF-, lanzó: "Que Nunca Más un forense sea criminalizado por hacer su trabajo. Los forenses somos técnicos, si tenemos una disidencia hacemos una junta". Y añadió: "Acá sustituyeron el debate por la criminalización. Es una investigación sobre la nada, no hay ningún delito. Es una violación al derecho de las familias a un perito independiente, es una violación a la libertad de prensa y es una violación al derecho a la defensa".

Por su parte, Delgadillo sumó: "Buscábamos que no hubiera impunidad y nos encontramos investigadas como crimen organizado. Las tres trabajamos por las víctimas desde nuestros lugares". Y aseguró: "Han transcurrido 10 años del caso de fosas de San Fernando y hasta este momento no se ha consignado a un solo responsable. Sin embargo, para investigarnos a nosotras consiguieron cruces telefónicos en 24 horas. Eso deberían hacer con los sospechosos de los crímenes".

Doretti y Turati manifestaron que presentará un recurso de amparo para denunciar lo ocurrido, exigiendo que se cese con el espionaje y se destruyan las pruebas obtenidas en el marco en la misma. Por su parte, Delgadillo decidió hacer una denuncia penal contra los funcionarios involucrados. "El EAAF reafirma el derecho de los familiares de personas desaparecidas a contar un servicio pericial independiente libre de presiones y persecuciones para garantizar su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido y el derecho de las personas fallecidas a recuperar su identidad", sentencian en el comunicado.