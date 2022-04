Cómo impactó el faltante de gasoil en la producción y la vida cotidiana

En Entre Ríos cuesta conseguir el combustible y los transportistas privilegian viajes cortos. Automovilistas racionan su uso para no quedar a pie.

La escasez de gasoil impacta también en Entre Ríos. Durante cuatro días, transportistas se manifestaron por la faltante y el aumento del precio del combustible, que como todo producto con bajo stock, ha elevado su valor. Pero además afecta a la producción, al transporte turístico e incluso a vecinos comunes y corrientes, que dosifican el gasto en vehículos gasoleros por el miedo a quedarse a pie. En medio de la incertidumbre, una mesa intersectorial se organizó para evaluar el panorama, mientras que el gobernador Gustavo Bordet anticipó que el la semana próxima habrá un encuentro tendiente a estudiar el tema.

"Hay una escasez importante, una faltante donde las que restringen más son las estaciones de bandera. Por eso se vende, pero con cupos", explicó a El Destape Alfredo Bel, coordinador de la Seccional Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA). El ruralista explicó que el agro no va al surtidor, sino que saca del mayorista.

Bel anticipó que para cosechar el millón de hectáreas de soja que tiene la provincia hacen falta 15 millones de litros de gasoil: "Si me preguntás si la cosecha está parada, te digo que no. Pero sí es preocupante el panorama. Ahora es cuando se cosecha la soja y aún falta algo de sorgo, maíz y arroz. Entonces, nuestra prioridad es que lo que están cosechando no se queden sin combustible". Asimismo, aclaró: "Pero esto afecta a todos. Un citricultor necesita gasoil para moverse, un productor porcino también, alguien que tiene un feedlot precisa un tractor. Es decir, estamos hablando de una problemática transversal a todos los rubros de la producción. A eso hay que sumarle el problema del transporte. Volvemos al citricultor, que cuando cosecha no puede esperar, porque el cítrico es perecedero. Es decir, se precisa un camión que mueva la mercadería, como mínimo, hasta Buenos Aires".

Para finalizar, el dirigente agrario apuntó que la escasez parte del alto costo internacional del petróleo, conjugado con un precio interno bajo, que promueve una caída de la importación: "Las petroleras, así, presionan para el aumento. Y lo hacen a través del desabastecimiento".

Desde YPF se señaló, a través de un comunicado, que se está haciendo los “máximos esfuerzos de producción, importación y logísticos” para sostener la creciente demanda de gasoil en el contexto de escasez internacional. "La compañía aumentó su oferta de gasoil en el mercado durante el mes de marzo y los primeros días de abril, alcanzando los mayores niveles de oferta de los últimos diez años. Estos números reflejan el compromiso de YPF con los distintos canales y consumidores del mercado", indicaron.

Desde la compañía aseguraron que se va a sumar volumen al mercado durante abril y mayo, para contribuir a una mejora de la situación del abastecimiento: "Como acciones complementarias, reforzó su cadena logística para mejorar el nivel de llenado de los tanques en las estaciones y está trabajando con el segmento industrial para acompañar el crecimiento de ese sector (minería, energía, transportes de carga y pasajeros)".

Qué hace Bordet ante la falta de gasoil

Desde la Casa Gris han evitado dar mayores declaraciones en relación al tema. Consultado al respecto, el gobernador señaló: "Estoy conversando con el Gobierno nacional para garantizar la provisión de gasoil para que no tengamos problemas y no afecte la estructura de costos". Y agregó: "Hay una complejidad muy grande en el mundo en materia energética, producto del conflicto bélico que conocemos. El Gobierno nacional está ocupado en poder resolverlo y garantizar el suministro energético, no solamente en gasoil sino también en gas natural". Destacó, en ese sentido, las gestiones del presidente Alberto Fernández con su par boliviano, Luis Arce, en ocasión de la visita del mandatario de ese país. Luego se supo del encuentro del lunes 18 a las 11, con una serie de actores involucrados y afectados directamente por la escasez.

Los transportistas, en tanto, mantuvieron desde el lunes y hasta este viernes una medida de fuerza a nivel nacional, que tuvo su correlato en la provincia. Nucleados en la Fetac -Federación Entrerriana del Transporte Automotor de Carga-, dependiente de Fetra -Federación de Transportadores Argentinos-, los choferes explicaron que es imposible mover las unidades con la escasez de gasoil actual. Aseguran que la faltante ya lleva un mes y paralizaron todos los camiones que llevaban cereales, debido a que no se actualizaba el precio del flete acorde al valor que están pagando del -poco- combustible que logran cargar, que asciende, en promedio, a $180. Este viernes, luego de una reunión con autoridades nacionales, se acordó una suba del precio del viaje que, si bien no resuelve la falta de gasoil, sí cubre la expectativa de obtener un margen pagando los precios del mercado actual. Así, la medida de fuerza quedó sin efecto.

"Antes a un viaje lo hacías en 4 horas, se pasó a demorar un día o un día y medio. Ya llevamos más de 30 días con esta situación. No me animo a opinar sobre el manejo de las petroleras porque desconozco el tema. Pero en las estaciones no está llegando el combustible", apuntó Oscar Rothar, dirigente de la Fetac, en contacto El Destape. El dirigente aseguró que directamente no están yendo a los puertos a cargar, por miedo a no poder llevar el cereal a destino. "Estamos preocupados y aguardamos la reunión con el gobernador. Nuestros fletes no se han actualizado lo suficiente como para que podamos soportar un litro de gasoil a $180. Mucho menos a $196, como le quisieron cobrar a un compañero. Es trabajar a pérdida".

Un camión gasta, en promedio, 40 litros de combustible cada 100 kilómetros: "Hoy, algunos logran cargar 100 litros en una estación, recorrer un poco y cargar de nuevo. Pero es una lotería. Se están haciendo viajes cortos, dentro de los departamentos, como para garantizar la posibilidad de arribar y volver".

En las estaciones de servicio el panorama es delicado. El gasoil llega a cuentagotas y se vende con cupos, priorizando a clientes. "Desde agosto de 2021 las petroleras vienen presionando, disconformes con los valores en surtidor. Con esto, encontraron la forma de presionar", explicó a El Destape, Alejandro Di Palma, empresario de los combustibles de Paraná e integrante de Estacioneros Autoconvocados. El dirigente agregó: "A nosotros nos llega poca nafta y casi nada de gasoil. Aplicamos cupos y sólo le vendemos a quienes son clientes. No podemos, porque tenemos bandera, pero aún siendo una estación blanca no subiríamos el precio. No corresponde, menos en este contexto".

Di Palma es poco optimista respecto de una solución en el corto plazo: "Evidentemente se está priorizando la renta de un sector hiperconcentrado, que está exportando mucho, pero que no garantiza el abastecimiento. Es una forma de presionar, de solicitar un incremento de precios".