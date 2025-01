Una encuesta reveló que el 77,20% de los argentinos no se tomó ni tomará vacaciones durante esta temporada de verano 2025 y apenas un 6,6% lo hará, aunque no suele vacacionar. Además, se detalló que entre los votantes de Javier Milei en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023, un 67,30% que no se irá a ningún lado este verano.

La Consultora Pulso Research realizó una encuesta denominada denominado "Brújula Social" y preguntó a casi 2.000 personas si viajaron o tienen pensado realizar un viaje de vacaciones durante la temporada 2025. El 77,20% de los encuestados respondió que no, mientras que el 16,10% dijo que sí.

En el desglose del 77,20% de los que indicaron que no harán un viaje de descanso este verano, el 27,8% contestó que "suele viajar en verano" pero que esta vez no lo hará, mientras que el 49,4% aseguró que "nunca viaja por vacaciones" en esta época del año. Del 16,10% que si lo hará, se desprende que un 9,5% vacacionará en verano "como todos los años" y un 6,6% viajará aunque "no suele" hacerlo. Por su parte, un restante 6,7% "no sabe".

A quienes votaron los que se van de vacaciones

Por otro lado, el informe también indagó sobre a qué candidatos votaron en las últimas elecciones de 2023. Entre el 16,10% de los encuestados que sí vacacionarán este verano, hay un 36,20% que votó a Patricia Bullrich, un 26,40% que eligió a Javier Milei y un 9,10% que se inclinó por Sergio Massa. En tanto, entre el 77,20% de los que dijeron que no se tomarán vacaciones, está el 86,30% de los votantes que eligieron a Massa, el 67,30% que votaron por Milei, y el 57,90% que optó por Bullrich.

El nivel socioecónomico de los turistas y el destino más elegido en el país

También la consultora estudió el género, la edad y el nivel socioeconómico de quienes optan o no irse de vacaciones. Entre los que sí se irán de vacaciones hay un 43,60% de un nivel socioeconómico alto, un 21,30% medio y un 7,50% bajo. De los que admitieron no viajar se desprende un 53,50% de nivel socioeconómico alto, un 71,40% medio y un 85,90% bajo.

Además, la ubicación dentro del territorio nacional más elegida como destino turístico por los argentinos fue la Costa Atlántica con 37,5%, seguida por Córdoba con 16% y el Litoral con 7,4%. Luego le siguen el NOA y la Patagonia con 6,7%, Mendoza y ciudad de Buenos Aires con 5,9% y Bariloche 5,6%.