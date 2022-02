El mensaje de un padre abandonando a su hija que se hizo viral en Twitter: “Es lo que me pasa”

Un hombre mandó un extenso mensaje justificando el motivo de su desligamiento para criar a su hija. "No quiero hacer algo que no salga de mí", dijo.

Una usuaria de Twitter publicó un mensaje que le envió el padre de su hija en el que le decía que había decidido dejar de hacerse cargo de la niña que tenían en común. El posteo se volvió viral rápidamente debido a la indignación que generó la justificación del hombre y la lamentable, pero recurrente, ausencia de los padres en la crianza.

"Pero mamá siempre tiene que poder", escribió Daniela Ramos, la mamá de una niña llamada Gala. En la publicación se pude ver el largo texto que envió el padre de la menor a su Whatsapp, contándole los motivos por los cuales no podría seguir viendo a su hija.

En un intento por "clarificar" la razón por la cual no iba a ir a buscar a la nena, el hombre escribió: "Yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla".

"Es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no boludear más", siguió diciendo el padre de Gala para luego afirmar que "el tiempo pondrá todo en su lugar". "No quiero jugar con Gala en ir a buscarla, desaparecer, después ir a buscarla sin que me salga, ¿entendes?", preguntó a Daniela.

El mensaje siguió: "Es lo que me pasa, es lo que siento el día de mañana sí me arrepentiré, lo sé, pero no quiero hacer algo que no salga de mí". Sus justificaciones se basaban en que, cuando veía a la niña, sufría tanto ella como él: "Sufre Gala, sufro yo, no está cómoda, yo tampoco. Es así, me pasa esto".

"Diras que hdp mal padre, sí, soy eso pero prefiero ir con la verdad de lo que me pasa. No quiero líos, no quiero peleas", continuó diciendo el hombre.

Finalmente, cerró su mensaje diciendole a la mujer que "si alguna vez se cruzaban por casualidad", ellos no existían. "No quisiera llegar a que se arme un lío grande y terminar todos mal, o con denuncias etc", se animó a decir.

Para cerrar, le afirmó que la plata de que le correspondía pasar por la mantención de su hija, Gala, y a partir de ahí, sería el final de su relación.

En Argentina los padres tienen la obligación de darle alimentos a sus hijos hasta los 21 años o hasta los 25 años si estudian o se capacitan en un arte u oficio y no pueden mantenerse por sus propios medios.

Como era de esperar, la publicación trajo consigo cientos de mensajes de apoyo hacia la madre de la niña y también de repudio e indignación por la actitud del padre abandónico.