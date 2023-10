Cuál es la edad de imputabilidad en Argentina, el tema que surgió en el debate presidencial

A partir de qué edad pueden los ciudadanos argentinos empezar a ser juzgados por la Justicia penal por los crímenes cometidos.

La edad de imputabilidad es la cantidad de años que tiene que tener un ciudadano para ser juzgado por la Justicia penal, por los crímenes que haya cometido. Desde el año 1983, Argentina cuenta con una edad pautada para la punibilidad y, hasta ahora, no fue modificada por ninguno de los gobiernos. El tema surgió en el debate presidencial del domingo, de cara a las elecciones 2023.

Según decreta el artículo 1 de la Ley 22.803, "No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación".

Asimismo, la ley indica: "Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre".

Qué dijo Patricia Bullrich sobre la edad de imputabilidad

Bullrich propuso utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico. "Voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a los territorios en manos de los narcos. Con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y, si hace falta, con las Fuerzas Armadas", señaló la candidata.

También propuso "bajar la edad de imputabilidad a los 14 años" y criticó la propuesta de libre tenencia de armas de Javier Milei (La Libertad Avanza). "Milei quiere liberar (la tenencia de) armas, que caen en manos de los delincuentes", advirtió, y agregó: "A las mamás y papás: si se liberan las armas, van a estar en manos de Los Monos".

Además, le dijo al candidato de La Libertad Avanza que "si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas. Secuestran chicos y venden los órganos".

En la misma línea, defendió a Luis Chocobar, el ex policía enjuiciado por haber matado un delincuente en La Boca en 2017, quien se encontraba entre el público presente. "En Argentina se vive el mundo del revés. (Chocobar) defendió a un ciudadano al que le metieron 9 puñaladas, pero lo querían mandar los kirchneristas a la cárcel", afirmó.