El video viral que ridiculiza a Vidal y su polémica comparación sobre el consumo de marihuana

Tras la polémica entrevista, repleta de ideas clasistas, compararon a la ex gobernadora con un video del comediante Guille Aquino.

En las últimas horas y en medio del debate por la legalización de la marihuana, la candidata a diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio para las elecciones 2021, María Eugenia Vidal, polemizó el tema y lanzó declaraciones con claros tintes de clasismo en relación a su consumo. En la entrevista, defendió el consumo de porro en Palermo pero discriminó a la gente de las villas, que si lo utilizan están inmediatamente unidos con el narcotráfico. Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco y aprovecharon para compararla con un sketch del comediante Guille Aquino, viral hace unos años.

Dicho video, lanzado en el año 2019, tiene como protagonistas al comediante y a su supuesta novia que, en una plaza, le hace apagar un porro a otro chico -tras insultarlo de diferentes formas- y luego prende uno para ella. "Yo vivo en Palermo, ¿entendés? Y una cosa es legalizar la marihuana para mí y otra para el que vive en una casa de chapa", lanza explicándose. Algo que, insólitamente, la ex gobernadora utiliza de argumento en la entrevista con Filo News. "Una cosa es fumarte un porro en Palermo, un sábado a la noche con amigos, relajado, con tu pareja o solo y otra es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro", opinó.

En el sketch, que volvió a hacerse viral en las últimas horas, la joven explica que al tener "cochera, impuesto a las ganancias y Netflix" es el sistema el que le "paga" por drogarse. Allí, Aquino le pregunta por qué está mal que el joven fume pero no que ella lo haga y a modo de chiste, ella saca un mapa de la Ciudad de Buenos Aires repleta de cruces rojas y tildes verdes. "Acá te indica las zonas de consumo aceptable. Palermo, droga. Nueva Pompeya, no droga. Colegiales, droga. Villa Soldati, no droga", enumera.

Al parecer, para la precandidata a diputada en Juntos por el Cambio en CABA hay lugares y lugares donde está permitido -o no- el consumo y legalización de la marihuana. Las excusas y argumentos elegidos, incluso, parecen los mismo. Por eso, desde El Destape se nos ocurrió ensamblar ambos videos y mostrar que el discurso estigmatizante es el mismo en ambos casos con la diferencia que el de Cambiemos forma parte de la realidad y el otro es una parodia sobre lo que pasa en la sociedad.

Es importante destacar que, en principio, a pesar de que en Palermo podría permitirse si es "entre amigos", Vidal dejó en claro que está en contra del consumo de marihuana. "Yo ya dije que estoy en contra y quiero explicar desde dónde se construye mi opinión. Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno pueda decidir qué hacer, pero me parece que hay dos realidades muy distintas", manifestó. Y allí, lanzó el comentario que fue polemizado por todos los medios y la dirigencia política.