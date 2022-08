Quién es Alicia di Tullio, la "delatora" del robo del siglo

Alicia di Tullio fue conocida como la "delatora" del famoso robo del siglo y estuvo recluida 6 meses en una quinta como testigo de identidad reservada.

El robo del siglo fue perpetrado por un grupo de seis hombres que ingresaron a la fuerza al Banco Río de Acassuso y escaparon con 19 millones de dólares por un túnel. Pese a que fue planeado durante años de forma minuciosa, no contaban con la posibilidad de que alguien los delatara, algo que ocurrió por el enojo de Alicia di Tullio con Rubén Alberto "Beto" de la Torre, quien fue su pareja por 15 años.

El estreno de Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo en Netflix el próximo 10 de agosto volvió a poner a los protagonistas de esta historia en el foco mediático. Alicia di Tullio conoció a Beto de la Torre en 1992 en la cárcel de Batán, donde el hombre purgaba condena por robar fábricas y empresas. El flechazo fue inmediato, se pusieron en pareja y al tiempo tuvieron un hijo.

La relación de Di Tullio con el mundo del hampa no comenzó cuando conoció a De la Torre. Es que su hermana era nada menos que Margarita Di Tullio, conocida como Pepita la Pistolera, una de las mujeres más temidas en Mar del Plata durante la década del 90 por ser una reconocida madama y ladrona. La relación entre ellas alcanzó uno de sus peores momentos cuando Margarita acusó a Alicia de "buchona" después de que delatara a los culpables del Robo del siglo.

"¡Turra de porquería! ¡Botona! ¡Te falta la gorra y el uniforme! Das asco", disparó Pepita en un mensaje que dejó en la contestadora de su hermana cuando se enteró de que era ella la famosa "despechada" de la que los medios hablaban. La historia oficial dictaba que Alicia delató a su exmarido y a sus compañeros porque supuestamente Beto De La Torre iba a dejarla por una mujer más joven y se iba a quedar con el botín de un millón de dólares.

Pero en una charla que tuvo con Infobae la propia Di Tullio aclaró que no fue ese el motivo por el que decidió revelar quiénes había perpetrado el Robo del siglo. "No es que él me abandonó y me despeché, yo lo abandoné y me fui a vivir a la casa de mi hija y de día me iba a trabajar a mi negocio y él nos molestaba permanentemente", contó Alicia.

De todos modos, después de denunciarlo en la Justicia, Di Tullio siguió visitando a De la Torre en la cárcel. "Yo me sentía obligada a ayudarlo", aseguró la mujer. Pero un día un compañero de la cárcel de su exmarido la llamó y le avisó que Beto usaba la plata y lo que ella le dejaba para pagarse una pieza y tener relaciones con otra mujer. Ese terminó siendo el límite para Di Tullio, que le aseguró a De la Torre que solamente lo volvería a ver durante el juicio.

Su experiencia como testigo de identidad reservada

"Viví una pesadilla como rehén de la Policía", contó Di Tullio sobre los casi seis meses que estuvo recluida en una quinta como testigo de identidad reservada. En ese sentido, la mujer agregó que querían que acusara a todos los integrantes de la banda pero se negó: "Yo solo quería denunciar a mi marido. Que me perdonen los otros muchachos porque yo no quise que les pasara nada a ellos".

"Ellos me tendrían que haber ayudado si querían pasarla bien pero que me perdonen por los años que pasaron presos porque con ellos no tenía nada", sumó Di Tullio al revelar que le pidió 50 mil dólares a cada uno del resto de los integrantes de la banda para que le sacaran de encima a De la Torre. Ese dinero le hubiese servido para comprar sus propiedades. Cabe destacar que tanto Fernando Araujo como Luis Mario Vitette Sellanes la perdonaron tras enterarse de su pedido de disculpas.