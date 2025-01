Corrupción en cárceles de Santa Fe: imputan a dos penitenciarios por el asesinato de un preso

Dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) revelaron haber recibido “órdenes de un superior” para permitir que se asesine a un preso dentro de un penal en la cárcel de Piñero, en las afueras de Rosario, hace dos semanas. Ambos efectivos quedaron detenidos en prisión preventiva mientras se investiga el caso.

El 13 de enero pasado, el recluso Agustín de la Encina Capelletti, de 26 años, fue encontrado muerto en su celda y comenzó una pesquisa para develar las causas de su fallecimiento. Según trascendió, la víctima fue atacada con golpes y armas blancas y la Fiscalía calificó e hecho como un plan premeditado. Este jueves, los guardiacárceles Gustavo R., de 26 años, y Julián A., de 25, dieron un revelador testimonio ante la Justicia.

"Cuando se va la visita y yo me estaba sacando el casco que usamos para que nos reconozcan los presos, veo que le están pegando a de la Encina. Ahí, él se mete en la jaula de seguridad, que estaba abierta. Y yo la cerré. A mí a la orden de abrir esa puerta me la dio Hernán P., un superior mío. Yo cumplí una orden y si desobedecía podían sancionarme", dijo Gustavo R, según el medio local La Capital.

El efectivo cumplió el 12 de enero una jornada de 24 horas y en su declaración argumentó que cuando se retiraba, le avisaron que tenía que quedarse otras 24 horas por falta de personal. En ese momento fue asignado al Pabellón 6 y la custodia de la jaula en cuestión.

El otro imputado, Julián A., en su declaración, aseguró que un jefe de ambos dio la orden de abrir la puerta por donde entraron los atacantes, precisamente Hernán P., que había sido señalado por Gustavo R. minutos antes. "Hernán P. me dijo 'abrí que no pasa nada' y después me pidió que no ponga nada en el libro de novedades. Y se lo llevó", apuntó.

Quién era el preso asesinado

Antes de ser detenido, De la Encina Cappeletti había trabajado como broker de seguros y había estudiado derecho. Estaba preso desde 2021 por una causa de venta de drogas. Según la Justicia, en julio de 2024 fue responsable del movimiento de un cargamento de cocaína valuado en 250 mil dólares que debía llegar a Rosario.

En octubre de 2023, una investigación también lo ligó como instigador de un intento de asesinato en marzo de ese año, cuando una mujer recibió cuatro tiros, pero sobrevivió y lo vinculó a una red de venta de drogas. Luego fue derivado a la Unidad Penitenciaria de Piñero, donde fue asesinado a puñaladas.