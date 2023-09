Nueva jornada del Operativo de Vivienda en tu Barrio

Este viernes y sábado los beneficiarios podrán postularse para la entrega de lotes. Se distribuirán 500 turnos.

El Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, realizará los días viernes 22 y sábado 23 un nuevo operativo de los programas Vivienda en tu barrio y Escrituramos tu barrio, al que se sumará la posibilidad de inscribirse en el Registro Único de Postulantes de Lotes (RUS). El operativo tendrá lugar en el Parque de la Familia de la zona Sur, de 8 a 14 horas y se entregará un total de 500 turnos por día por orden de llegada.

Los trámites que podrán realizarse serán los de inscripción al Registro Único de Postulantes de Vivienda, actualización de documentación, refinanciación de deudas y nuevos planes de pago. Además de saneamiento de títulos y escrituración.

En ese sentido, el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, destacó que “un trabajo territorial ordenado es clave para poder diseñar y ejecutar políticas habitacionales efectivas” y resaltó la decisión del Gobernador Ricardo Quintela de “escuchar a la gente y la mejor manera es salir a los barrios, conocer la realidad y acercar soluciones concretas”.

“Esta es una iniciativa que se basa en la decisión de que el Ministerio debía estar en la calle, cerca de la gente con todos los funcionarios que lo componen” y agregó que “ya tenemos la base datos actualizada y nos sirve para que podamos planificar políticas públicas en base a un ordenamiento territorial establecido”.

En lo que hace al Registro Único de Postulantes de Lotes, se trata de un programa que se ejecuta desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al que la provincia adhirió días atrás a través de la firma de un convenio, a través del cual los beneficiarios accederán a un lote con servicios para la construcción de su vivienda o el desarrollo de actividades vinculadas a la agricultura familiar.

El plan: los requisitos

Este registro busca identificar la demanda de suelo por parte de personas y familias de sectores populares para planificar proyectos de lotes urbanos y rurales. Forma parte de una política de acceso igualitario a la tierra que se lleva adelante desde la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Está dirigido a todas las personas o familias residentes en Argentina que no cuentan con ninguna propiedad inmueble y necesitan un lote con servicios para la construcción de su vivienda o suelo rural para el desarrollo de actividades vinculadas a la agricultura familiar.

Se necesita contar con documentación vigente que acredite identidad, tener más de 18 años de edad al momento de la inscripción (en el caso del/la responsable de la solicitud). Las condiciones para registrarse son no poseer bienes inmuebles registrados a nombre de las/los solicitantes, no haber sido beneficiario, ganador y/o adjudicatario de un programa o plan de loteo o vivienda al momento de la inscripción, no poseer embarcaciones, vehículos de alta gama y/o aeronaves, ni como propietarios/as ni como copropietarios/as, no es necesario vivir dentro un barrio ReNaBaP y no es necesario contar con un mínimo de ingresos demostrables para registrar tu demanda de lote.