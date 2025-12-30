Efemérides del 30 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 30 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Teresa Parodi hasta un nuevo aniversario de la masacre de Cromañón y la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1945 - Hospital Argerich

En el barrio porteño de La Boca fue inaugurada la nueva sede del Hospital Cosme Argerich, uno de los más antiguos del país, fundado en 1897. Se especializa en cardiología, cirugía general y tocoginecología.

1946 - Nacimiento de Patti Smith

La poeta y cantante estadounidense Patricia “Patti” Smith nació en la ciudad de Chicago, en Illinois. Es considerada “la madrina del punk” por haber aportado una mirada feminista e intelectual a ese género musical. Así se convirtió en una de las artistas más influyentes del rock por haberlo integrado a un estilo de poesía beat.

1947 - Nacimiento de Teresa Parodi

En la ciudad de Corrientes nació la cantautora Teresa Adelina Sellarés, una de las voces más representativas del folklore argentino, ganadora de cuatro premios Konex y un Carlos Gardel.

Teresa Parodi.

1984 - Nacimiento de LeBron James

El basquetbolista estadounidense LeBron Raymone James, uno de los mejores jugadores de la historia de ese deporte, nació en la ciudad de Akron, en Ohio, en Estados Unidos. Jugó en la selección estadounidense ganadora de las medallas de oro en los juegos olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012. Además, ganó cuatro campeonatos de la NBA.

1999 - George Harrison

El exbeatle fue apuñalado 12 veces por Michael Abram, que había entrado por la cocina a la mansión del artista británico en las afueras de Londres. Abram también atacó a Olivia Arias, segunda esposa de Harrison, quien junto a su marido logró reducir al intruso agresor, que fue detenido por la Policía. Harrison fue hospitalizado con heridas que no pusieron su vida en peligro.

2001 - Adolfo Rodríguez Saá

El peronista, gobernador de la provincia de San Luis, a quien la Asamblea Legislativa había elegido presidente provisional de la Nación, renunció al cargo por falta de apoyo de su propio partido. Fue sucedido por Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados.

2004 - Masacre de Cromañón

Un incendio desatado en la discoteca República Cromañón del barrio porteño de Once en medio de un recital de la banda de rock Callejeros lo que provocó la muerte de 194 espectadores y otras 1432 personas fueron heridas. Este episodio fue considerado como la peor tragedia de la historia del rock y la mayor de la Argentina por causas no naturales.

2006 - Sadam Huseín

En la ciudad de Bagdad fue ejecutado en la horca el expresidente y dictador iraquí, condenado por crímenes de lesa humanidad el 5 noviembre de 2006 por el Alto Tribunal Penal de Irak, por entonces controlado por Estados Unidos.

2015 - Lionel Messi

El astro argentino jugó su partido número 500 con la camiseta del Barcelona español. Fue en la goleada por 4 a 0 al Betis en el estadio Camp Nou. “La Pulga” marcó el segundo de los goles del equipo “culé”.

2020 - Aborto legal, seguro y gratuito

El Senado aprueba la Interrupción Voluntaria del Embarazo con el límite de 14 semanas de gestación, la ley fue impulsada por colectivos feministas y fuerzas de izquierda frente al rechazo de la Iglesia Católica y otros credos religiosos.