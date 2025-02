Efemérides del 25 de febrero: qué pasó un día como hoy

José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778.

Cada 25 de febrero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de José de San Martín, George Harrison y Néstor Kirchner hasta la realización de la primera edición de los Juegos Panamericanos en Buenos Aires.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1778 - Nacimiento de José de San Martín

En la localidad correntina de Yapeyú nació el militar y político José de San Martín y Matorras, llamado el "Padre de la Patria" por liderar los ejércitos que liberaron al Virreinato del Río de la Plata, a Chile y Perú del dominio de la corona española.

1836 - Primer revólver

El comerciante y contador John Colt patentó en la ciudad de Paterson, en Nueva Jersey, Estados Unidos, el primer revólver a repetición, que había sido diseñado por su hermano, el inventor y empresario Samuel Colt. El arma, llamada Colt Paterson, tenía un tambor giratorio con cinco recámaras para balas calibre 36 alineadas con un único cañón. Se hizo muy conocida gracias a las películas del Lejano Oeste o Western de Estados Unidos.

1925 - Columbia Records

La compañía estadounidense hizo la primera grabación musical eléctrica, patentada por Western Electric, que reemplazó al sistema mecánico. La primera grabación eléctrica, denominada Viva Tonal, fue con la canción You may be lonesome (Usted puede estar solo), cantada por Art Gillham.

1932 - Fallecimiento de Julieta Lanteri

A los 58 murió en Buenos Aires la médica ítalo-argentina Giulia Maddalena Angela Lanteri, luchadora por los derechos de las mujeres y fundadora del Partido Feminista Nacional. También fundó la Asociación Universitaria Argentina, junto con su colega Cecilia Grierson. En las elecciones del 26 de noviembre de 1911, a partir de un fallo judicial que reconoció sus derechos y la incluyó en el padrón electoral, Lanteri se convirtió en la primera mujer en votar en Sudamérica.

1943 - Nacimiento de George Harrison

En la ciudad inglesa de Liverpool nació el músico, compositor británico y guitarrista de la legendaria banda de pop rock The Beatles. Entre sus composiciones se destacan Here comes the sun, While My Guitar Gently Weeps, Something y Taxman.

1950 - Nacimiento de Néstor Kirchner

En la ciudad de Río Gallegos nació el abogado y dirigente peronista Néstor Carlos Kirchner, presidente de la Nación entre 2003 y 2007, gestión que marcó a la política argentina en el comienzo del siglo XXI. Gobernó a la provincia de Santa Cruz durante tres períodos consecutivos (1991- 2003).

1951 - Juegos Panamericanos

Empezó en Buenos Aires la primera edición de los Juegos Panamericanos, en los que compitieron 2.500 deportistas de 21 países de América. Fueron inaugurados en el estadio de Racing Club de Avellaneda y concluyeron el 9 de marzo de 1951. Argentina finalizó en el primer puesto del medallero, con 22 medallas de oro más que Estados Unidos, que ocupó el segundo lugar.

2005 - Fallecimiento de Norberto Napolitano

A los 54 años murió en un accidente a las afueras de la ciudad bonaerense de Luján el músico, cantante y compositor, apodado Pappo, uno de los precursores del rock argentino y pionero en el heavy metal en la Argentina. B. B. King, celebridad del blues y el soul estadounidenses, lo consideró como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos.

Pappo Napolitano.

2007 - Fallecimiento de Ricardo Bochini

A sus 53 años, el mediocampista ofensivo Ricardo Bochini, ídolo de Independiente de Avellaneda, volvió a jugar al fútbol. Fue con la camiseta de Barracas Bolívar en la victoria por 2-1 ante Argentino de Pehuajó por el torneo Argentino C. En ese partido, el “Bocha” jugó los últimos 40 minutos oficiales de su carrera. El 5 de mayo de 1991, cuando tenía 37 años, había dado un primer “adiós” al fútbol, en el partido Independiente-Estudiantes de La Plata.

2014 - Paco de Lucía

A los 66 años murió en el balneario de Playa del Carmen, en Quintana Roo, México, el músico y compositor español Francisco Sánchez Gomes, considerado como el mejor guitarrista de flamenco y uno de los más virtuosos del mundo con ese instrumento musical.