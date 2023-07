A 12 años de la inauguración de Tecnópolis: la historia desconocida de Cristina Kirchner y cómo eligió el predio

El predio tiene una particular historia. Fue creado como una iniciativa para mostrar los avances de la ciencia y la tecnología en el país. Te contamos porqué se creo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner explicó con lujo de detalles el motivo por el cuál se creo Tecnópolis, el inmenso predio que mezcla ciencia y tecnología y que es el favorito de los más chicos en las vacaciones de invierno, debido a la gran cantidad de actividades que tiene. Tecnópolis, según lo recordado la expresidenta, se hizo gracias al "no" de Macri.

En esa línea, recordó: "Estamos en Tecnópolis que es como recibirlos casi en el living de mi casa, yo lo siento como mi casa". Luego, explicó cómo fue construido el parque temático luego de los festejos del Bicentenario de Argentina.

La vicepresidenta dijo: "¿Ustedes saben que Tecnópolis se hizo por decisión de Mauricio Macri, no? En serio, les cuento cortito y al pie". En tanto, afirmó que "cuando finalizaron los festejos del Bicentenario, maravillosos e inolvidables, a Oscar Parrilli -que lo habían apodado Bob el Constructor- vino con un nuevo proyecto".

Esa misma idea, según Cristina Kirchner, era la de realizar un evento de dos semanas seguidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "con escenarios móviles, retráctiles y colgantes sobre la Avenida Figueroa Alcorta. El objetivo era mostrar de una forma simbólica "el ingreso de Argentina en la era de la ciencia y la tecnología".

Pero, Mauricio Macri, ex jefe del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires les dijo que "no".

Ese "no" del ex presidente Mauricio Macri generó la construcción en el predio en Villa Martelli, y se basa en la idea de Oscar Parrilli. Tras haberla entusiasmado, Cristina Kirchner recordó: "Teníamos que pedir permiso en el Gobierno de la Ciudad. Y fuimos a pedirlo. ¿Quién estaba de Jefe de Gobierno? 'No, no, van a impedir el tránsito' nos dijo Macri".

"Oscar Parrilli es terco y yo más que él. Teníamos muchos funcionarios tercos. Y hay que ser tercos, los funcionarios tienen que serlo", afirmó Cristina, y aseguró que a partir de ahí decidieron avanzar con un parque temático permanente. En ese marco, designaron a al actual ministro de Cultura, Tristán Bauer, para que encuentre el lugar y, según lo que relató la vicepresidenta, se subió a un helicóptero y fue quien eligió el predio de Villa Martelli.

Así, Tecnópolis se convirtió en uno de los parques temáticos más importantes del país. La vicepresidenta remarcó: "Eran 52 hectáreas de piedra, pastizales y abandono total, y en ocho meses hicimos Tecnópolis. Me acuerdo que trabajaron mucho también las cooperativas que tenía Alicia Kirchner en el ministerio de Desarrollo Social".

"Hoy venía y cuando veía esto que es fantástico me acordaba que acá presentamos el Qunita y entregué la computadora cuatro millones del Conectar Igualdad. Venía pensando en qué es Gobernar. Gobernar es hacer y está en nuestro ADN Peronista", finalizó Cristina Kirchner.