Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina: la importancia de nombrar su existencia

Hace 11 años que el 7 de marzo fue incorporado a la agenda de los feminismos en Argentina para conmemorar el día de la Visibilidad Lésbica. La fecha remite al aniversario del lesbicidio de Natalia “Pepa” Gaitán, ocurrido en la provincia de Córdoba en 2010.

Pepa tenía 27 años cuando fue asesinada de un escopetazo por Daniel Torres, el padrastro de su novia. El 6 de marzo de 2010, Torres le disparó a la altura del hombro derecho en la calle, a quemarropa, por torta y chonga. Luego, el hombre ingresó a su casa, tiró la escopeta, se entregó a la policía. Pepa fue trasladada al hospital de urgencia y falleció en la madrugada siguiente.

Pepa se crió en el barrio Liceo Sección II, en las afueras de la ciudad de Córdoba, donde era muy querida y respetada desde chica. A los 12 años les contó a sus papás que le gustaban las mujeres y a los 14 presentó a su primera novia. Le costó conseguir trabajo “por su presencia” y por eso su madre tuvo que ayudarla en sus comienzos. Su hermana Yamila asegura que Pepa era muy cariñosa con lxs niñxs. “Le encantaba ayudar a la gente. No importaba si era rico, pobre o clase media”, describió.

Durante 2011 se realizó el juicio contra Torres y finalmente fue condenado a 14 años de prisión por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, el Tribunal que lo juzgó se negó a considerarlo como un crimen de odio.

A partir de este hecho, lo que se busca no es solo mantener vivo el recuerdo de la Pepa Gaitán, sino también darle visibilidad a esta forma particular de violencias contra las lesbianas.

“Si bien hoy en día es muy común ver parejas de lesbianas en la calle siguen siendo muy discriminadas por buena parte de la sociedad”, señaló Yamila Gaitán.

Otros casos de lesboodio

En ese sentido, no hay que remontarse muy atrás en el tiempo para recordar el caso por el cual Mariana Gómez fue detenida tras besar a su esposa, Rocío Girat, en la estación de Constitución en octubre de 2017. Dos años después, Gómez fue condenada a un año de prisión en suspenso por “resistencia a la autoridad” ya que, alegaron, la detención se produjo por estar fumando en un lugar prohibido. Para las chicas, fue un claro hecho de lesbofobia que se evidenció también por la forma en que los agentes se refirieron a Mariana como “pibe”. El fallo fue apelado y se espera la resolución de la Cámara.

Otro caso resonante es el de Analía de Jesús, más conocida como “Higui”, que se encuentra privada de su libertad desde 2017, luego de intentar defenderse de una violación “correctiva”. En ese episodio, uno de sus agresores resultó muerto e Higui se encuentra procesada por homicidio.

Para la periodista Amanda Alma, en nuestro país es muy importante todo el trabajo que se hizo a partir de las marchas del orgullo desde 1992, donde el referente más importante era Carlos Jáuregui. “Ahí se discutía mucho el tema de la visibilidad y por eso las personas asistían con caretas. La visibilidad es importante para dar cuenta de una sociedad diferente, diversa, multi-identitaria”, afirmó Alma.

Amanda sostiene que el lesbianismo no es solamente una practica sexual ni una orientación sexual. “No es con quién tenés sexo sino una cultura que intenta fugarse, separarse de esas presunciones permanente de la sociedad binaria que es la heterosexualidad”, explicó.

Por su parte, Gala Abramovich, fotoperiodisa lesbiana, asegura que no se asume como mujer. “Mi identidad es ser lesbiana y creo que es importante visibilizar eso. Para muchas es una identidad política que queda por fuera de la heteronormatividad y así es como se invisibiliza, como si no existiera. Y acá lo importante es la existencia”.

Y continuó: “Hay una idea de que necesitamos que nos incluyan dentro de esta heteronorma y creo que lo que hay que modificar es la heteronorma, no es que hay una inclusión necesaria”.

“A la Pepa Gaitán la mataron por su identidad lésbica, por su identidad de chonga. No es un capricho, sino que tiene que ver con algo concreto y real y creo que es necesario, en este contexto político e histórico, hablar y visibilizar nuestras identidades y marcar que existimos. Ojalá que en algún momento no lo necesitemos porque hayamos cambiado el mundo, la sociedad y no porque nos hayan mezclado con algo que no queremos. Yo no quiero que crean que soy mujer o pasar por heterosexual. Creo que lo importante es visibilizar la existencia. Las lesbianas existimos”, añadió.

Para Abramovich, el lesboodio permanece inmerso dentro de la sociedad igual que siempre debido, en buena parte, a la dificultad para que las causas de violencias hacia las lesbianas ingresen en la agenda, tanto de la sociedad como en la de los propios movimientos feministas.

“Creo que es un momento de una contraofensiva muy fuerte del patriarcado y eso se ve en la propia violencia hacia las lesbianas. Creo que es algo que no se problematiza mas allá de cada caso y eso es una complicación, porque después hacemos causa específicamente por cada compañera o compañere y no podemos pensar políticas previas”, sintetizó.

El domingo habrá más de 60 actividades en espacios públicos de todo el país para conmemorar esta fecha. Talleres, festivales, partidos de fútbol, recitales e intervenciones en las calles.

También, en el marco de la muestra “Nosotras movemos el mundo”, se realizará un conversatorio sobre “Visibilidad lésbica”, moderado por Luciana Moreno, Directora Nacional de Políticas Integrales de Diversidad sexual y de Géneros.

A su vez, se realizará la presentación de "Si Evita viviera", una antología de poesía lesboperonista, compilada por Gabriela Borrelli Azara. Participan: Sofía Arriola, Carolina Balderrama, Eugenia Del Carmen, Anto (Toto) Diez, Morena García, Lía Ghara, Mariana Komiseroff, Mariela Sánchez, Poshitsa, Suzy Qiú, Victoria Zerdá. El encuentro será a las 19 hs en el bar El Tano Cabrón, en el barrio porteño de Balvanera.