El emotivo mensaje de Ignacio Montoya Carlotto para su hija por el 24 de marzo: "Anoche lloré"

El nieto recuperado se expresó en redes sociales en un nuevo aniversario del comienzo de la última dictadura cívico militar.

Ignacio Montoya Carlotto, nieto recuperado de la referente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, utilizó sus redes sociales para reflexionar en un nuevo 24 de marzo y hablar de cómo recibió la fecha su hija. El conmovedor relato del artista que sacudió Twitter.

Con un hilo el músico relató cómo vive la fecha a la distancia, ya que se encuentra en el exterior. Además, puntualizó en cómo su hija comienza a conocer los horrores y efectos de la Dictadura en nuestro país. "Estuve al tanto de la historia, desde que me enseñaron de historia, pero desde hace unos años, me se viene (sic) en un hilo que es indisoluble y va conmigo dónde voy, que me sigue hasta aquí y seguirá seguramente", comenzó su relato.

Montoya Carlotto resaltó que "este 24 es especial como siempre", pero en particular porque esta vez su hija "atravesó en la escuela la mención de esta fecha", un hecho que tocó sus fibras más íntimas. "Ella sabe de sus abuelos desaparecidos e intuye en su inocencia que su papá está lejos - también - por la fecha. No es fácil esta fecha", afirmó.

Al tiempo que, señaló: "La maestra nos dijo que se puso triste y lloro un poco... Que le contó a sus compañeros que tenía una bis abuela de mayo y que conocía a los propios no más que en fotos". El emotivo relato se dio apenas una hora después de iniciado el 24 de marzo, durante la madrugada, sin embargo, recibió una gran cantidad de mensajes y reaciones de afecto y apoyo.

"Anoche lejos de mí patria también lloré, por primera vez por esto, recién puedo, no sé si por mí, quizás sea en el espejo de mí hija. Es inevitable pero es así. Para ella fue una tristeza de un ratito y a seguir, luego me dice que le habían dicho en la escuela que: 'antes, hace mucho nada se podía...y ahora sí'. Ahora claramente se puede hija mía, se puede llorar y que pase, se puede elegir y se puede seguir. Lo que no se puede es repetir lo mismo dos veces 'nunca más'", concluyó el nieto recuperado.

Día de la Memoria: a qué hora es la marcha por el 24 de Marzo

El epicentro de la marcha del 24 de marzo será Plaza de Mayo a partir de las 14. Previamente, se llevará adelante una movilización desde la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, y la consigna para este año será intervenir los barbijos con consignas como "#NuncaMás #Son30Mil #DóndeEstán", para llevarlos durante la movilización.

Por otro lado, la asociación Madres de Plaza de Mayo, que representa Hebe de Bonafini- le entregará un pañuelo blanco a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, "en agradecimiento a su lucha". Será a las 14 en su sede de Hipólito Yrigoyen 1584, y luego, a las 15,30, marcharán hacia Plaza de Mayo con la consigna "Con el FMI en el país, morirán más niñxs de hambre".

Desde el espacio Encuentro Memoria, Verdad y Justicia también sumarán a la convocatoria el reclamo de "No al acuerdo gobierno-FMI". Este espacio concentrará en avenida de Mayo y 9 de julio a las 12. Luego a las 14:30 leerá un documento en Plaza de Mayo y a las 15:30 realizarán la ronda en la Pirámide de Mayo.

En tanto, la organización La Cámpora realizará desde las 9 de la mañana una caminata desde el predio de la exEsma, actual Espacio Memoria y Derechos Humanos, en avenida Del Libertador 8.151, hasta Plaza de Mayo. "Vuelve lo más lindo. Tenemos 30.000 razones para movilizar. Seamos miles", anunciaron en sus redes sociales.