24 de Marzo: Coscu y Pedro Disalvo realizaron un stream por la memoria

Coscu y Pedro Pérez Disalvo conmemoraron el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia con un stream en Twitch, que fue seguido por miles de jóvenes. La iniciativa sirvió de puente con las nuevas generaciones para mantener vivo el grito de "Nunca Más".

Los streamers Coscu y Pedro Pérez Disalvo visitaron el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) y transmitieron en Twitch su recorrida por el reconvertido centro clandestino de detención y tortura a pocos días de un nuevo 24 de marzo. El Stream por la Memoria fue acompañado por jóvenes desde la plataforma violeta.

Los hermanos Pérez Disalvo fueron acompañados por Agustina Grisolía y Lucho Donoso, quienes oficiaron de guías y acompañantes para relatar y detallar el plan sistemático de exterminio y desaparición que llevaron adelante las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Los platenses se mostraron muy conmovidos por las imágenes y los testimonios. También hablaron de la desaparición de su tío, Pedro A. Disalvo. "Esto no es una bajada de línea, no es para el Gobierno, no es para nadie. Es para nosotros los jóvenes", resaltó el basquetbolista.

Coscu y Pedro escucharon también diversos testimonios que dieron los sobrevievientes en el juicio a las Juntas Militares y otros procesos judiciales. En el camino, los streamers conocieron las maniobras de secuestro que realizaban los "grupos de tareas" clandestinos, cómo ingresaban los detenidos de forma ilegal al predio y los sectores donde eran retenidos en calabozos. También, profundizaron en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las acciones que los militares realizaron para encubrir su maquinaria de horror.

Casi 3000 jóvenes siguieron la transmisión en vivo con la posibilidad de expresarse y hacer preguntas desde el chat, que fueron respondidas en vivo. Consignas como "son 30 mil", "Nunca Más" y felicitaciones a los streamers por la inciativa no pararon de repetirse por parte de los viewers. Otra de las personalidades del stream que participó desde el chat fue Gerónimo “Momo” Benavides, quien se encargó de responder con datos a varias de las preguntas. En tanto que el canal oficial de Abuelas de Plaza de Mayo y el periodista Fierita Catalano también se sumaron a comentar y valorar la transmisión.

Pedro y Coscu Disalvo en la ex ESMA.

Los streamers resaltaron la importancia de conformar comunidades y lazos solidarios, al tiempo que repudiaron el plan sistemático de la Dictadura para romperlos. "Esto fue muy tapado y no se conoció muchos, lamentablemente. Nosotros formamos una comunidad porque entendemos que si estamos cada uno por nuestro lado es mucho más difícil que si estamos juntos y unidos. No me quiero imaginar la gente acá, sola, sin poder saber quién está a su lado, qué está pasando. Salvando una distancia enorme, mantenernos en comunidad y estar siempre conectados, comunicados y uniendo lazos es importantísimo", reflexionó Coscu al pasar por "Capucha", uno de los sectores donde colocaban a los detenidos.

Coscu y Pedro respaldaron la lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. "Es muy importante que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible, para que por ahí alguien pueda recuperar su identidad y se puede de una vez por todas darle a esas personas su verdadera identidad. Por eso estamos acá y me parece tan importante este día para hacer memoria, para que esta información circule, ya que le puede cambiar la vida a un montón de personas", enfatizó Pedro. Por su parte, Coscu, sumamente conmovido, también remarcó: "Tenemos que hacer eco de cosas que pasaron y no tienen que pasar más".

Del mismo modo, los streamers destacaron el efecto que tuvieron en la sociedad los medios masivos y las estructuras de control de la Dictadura sobre la información para tapar el terrorismo de Estado. Los hermanos, señalaron las diferencias que existen hoy para obtener información fehaciente y la importancia de poder contar con medios libres. Más tarde, repasaron la etapa del Mundial 1978 y diversos momentos clave durante los gobiernos de facto.

Los streamers también accedieron a los sotanos de la ex ESMA, el lugar donde ingresaban las personas detenidas y el último sitio por el que pasaban antes de ser desaparecidos en "vuelos de la muerte". Allí conversaron con Ricardo Coquet, uno de los sobrevivientes del terror, quien compartió su historia y emocionó a los streamers. "Hay que juntarse, no aislarse. Los jóvenes tienen que juntarse y hablar de sus problemáticas, de sus situaciones. Hay que tener relaciones de colaboración y no de competencia, como hace este puto mundo capitalista que te quiere hacer competir en todo para que seas mejor. No importa ser mejor, importa ser parte", rescalcó Ricardo tras relatar su vida.