Las mejores fotos del acto por el Día de la Democracia

Una Plaza de Mayo colmada celebró el Día de la Democracia con un acto que cerraron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Fuertes discursos en medio de la negociación con el FMI.

Con una plaza colmada de militantes y en medio una gran mística peronista, el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner volvieron a mostrarse hoy en público, siendo la última vez en el acto de cierre del Frente de Todos previo a las elecciones legislativas del pasado 14 de noviembre.

Minutos después de las 19.30, ingresó Cristina Kirchner al escenario montado a metros de la Casa Rosada, siendo de las más aplaudidas, para dar inicio al acto por el Día de la Democracia. Cristina Kirchner advirtió que el Fondo Monetario Internacional "ha condicionado la democracia" argentina en las últimas décadas y ahora, tras el gobierno de Mauricio Macri están "otra vez adentro" del país para "controlar las cuentas".

"Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar miles de millones de dólares que se han ido a los paraísos fiscales. Presidente comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior, de los que se la llevaron sin pagar impuestos, se lo vamos a dar al Fondo", resaltó Cristina Kirchner. En el escenario montado frente a la Casa Rosada, Cristina Kirchner señaló que Alberto Fernández al asumir "se encontró con una el regreso del FMI a la Argentina, con el regalito de 44.000 millones de dólares".

A su turno, el presidente Alberto Fernández pidió cuidar la democracia "a capa y espada", y afirmó que "la Argentina del ajuste es historia, no hay más posibilidades de que eso ocurra". "Reivindiquemos la democracia y cuidémosla a capa y espada", subrayó el jefe de Estado.

Al referirse a la negociación de la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, subrayó: "Tranquila Cristina (Kirchner), no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo social en la Argentina". Y puntualizó: "Segundo, no tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino. La Argentina del ajuste es historia, no hay más posibilidad e que eso ocurra".

(Fotógrafo: Kaloian Santos Cabrera)