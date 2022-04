Develaron las características del cometa más grande del universo descubierto hasta ahora

El núcleo de 2014 UN271 es unas 50 veces más grande que el de la mayoría de estos objetos. Su masa se estima en 500 billones de toneladas, cien mil veces mayor que la masa de un cometa típico.

Científicos estadounidenses descubrieron características únicas del cometa 2014 UN271, al tiempo que verificaron que se trata del más grande descubierto hasta ahora. En base a un análisis completo que realizó el telescopio Hubble, los expertos descubrieron que su núcleo abarca unos 135 kilómetros y es más negro que el carbón. Este objeto fue descubierto inicialmente por los astrónomos Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein en 2014, no obstante, no se acercará nunca a la Tierra, no se podrá divisar desde nuestro planeta y se encuentra al menos a 1.500 millones de kilómetros del sol.

La investigación realizada por David Jewitt, profesor de ciencia planetaria y astronomía de UCLA, y que se publica en Astrophysical Journal Letters, determina además que el núcleo de este cometa es unas 50 veces más grande que el de la mayoría de los cometas conocidos. Su masa se estima en 500 billones de toneladas, cien mil veces mayor que la masa de un cometa típico que se encuentra mucho más cerca del sol.

"Este cometa es literalmente la punta del iceberg de muchos miles de cometas que son demasiado débiles para ver en las partes más distantes del sistema solar", dijo Jewitt. "Siempre hemos sospechado que este cometa tenía que ser grande porque es muy brillante a una distancia tan considerable. Ahora confirmamos que lo es", agregó.

"Este es un objeto asombroso, dado lo activo que es cuando todavía está tan lejos del sol", dijo en un comunicado el autor principal Man-To Hui, quien obtuvo su doctorado de la UCLA en 2019 y ahora trabaja en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao en Taipa, Macao. "Supusimos que el cometa podría ser bastante grande, pero necesitábamos los mejores datos para confirmarlo".

Cómo fue el estudio

Los investigadores usaron el Hubble para tomar cinco fotos del cometa el 8 de enero de 2022 e incorporaron observaciones de radio del cometa en su análisis.

El cometa está ahora a menos de 3.000 millones de kilómetros del sol y en unos pocos millones de años regresará a su lugar de anidación en la nube de Oort, dijo Jewitt.

El desafío al medir este cometa fue cómo determinar el núcleo sólido del enorme coma polvoriento, la nube de polvo y gas, que lo envolvía. El cometa está actualmente demasiado lejos para que el Hubble resuelva visualmente su núcleo. En cambio, los datos del Hubble muestran un pico de luz brillante en la ubicación del núcleo. Luego, Hui y sus colegas hicieron un modelo de computadora del coma circundante y lo ajustaron para que se ajustara a las imágenes del Hubble. Luego, restaron el resplandor de la coma, dejando atrás el núcleo.

Hui y su equipo compararon el brillo del núcleo con observaciones de radio anteriores del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, o ALMA, en Chile. Las nuevas mediciones del Hubble están cerca de las estimaciones de tamaño anteriores de ALMA, pero sugieren de manera convincente una superficie del núcleo más oscura de lo que se pensaba anteriormente. "Es grande y más negro que el carbón", dijo Jewitt.

Con información de Europapress