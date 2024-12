Sofía y Loan: a 16 años y 3.612 kilómetros, conectados por un nombre.

La desaparición de Sofía Herrera, de tres años y 8 meses, ocurrió el 28 de septiembre del 2008 mientras se encontraba junto a su familia en un camping ubicado en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. 16 años después, su mamá María Elena Delgado sigue buscándola y no pierde las esperanzas en su interminable lucha. A 3.612 kilómetros de distancia y más de una década después, María Noguera y José Peña -padres de Loan- la acompañan en el sentimiento. El 13 de junio pasado, su hijo de cinco acudió a un almuerzo familiar y desde aquel entonces, se desconoce su paradero.

En este marco, hace una semana se encendieron nuevamente las alarmas en la Patagonia y la causa que investiga qué pasó con Sofía dio un giro inesperado a causa de una nueva declaración. Dicha testimonial vincula a la pequeña nacida en Río Grande con el niño desaparecido en el Algarrobal, en las inmediaciones de la casa de su abuela Catalina. La desesperación de una familia buscando a su hijo/a, no es el único punto en común. También lo es el ex capitán de navío, Carlos Pérez, actualmente detenido en el penal de Güemes, provincia de Salta.

Carlos Pérez y María Victoria Caillava, imputados por sustracción y ocultamiento de Loan.

"El viernes pasado tuvimos una testimonial de la señora (Carmen) Haase, residente de Misiones -ahora vive allí-, que nos cuenta que el día que desapareció Sofía, el 28 de septiembre de 2008, ella compartió un asado en un camping cercano (NdR: no se trata del mismo donde Sofía se encontraba junto a su familia, llamado John Goodall) con Carlos Pérez y su pareja de aquel entonces, ya que la pareja de esta mujer también era militar", explicaron fuentes de la investigación. En esa misma testimonial, Haase señaló como asistentes a su expareja, sus propios padres y otros miembros de la Armada -entre ellos, un odontólogo-.

Es importante señalar que, a fines de junio pasado, a semanas de la desaparición de Loan, también se vinculó a Pérez con la causa Sofía. En una nota televisiva, durante una entrevista, la imagen de la hija del ex militar llamó poderosamente la atención y diversas personas manifestaron que tenía rasgos "muy similares" a los de la pequeña desaparecida en el sur del país. Frente a la duda, el fiscal mayor del Distrito Judicial Norte de Río Grande, Martín Bramati, actuó rápidamente y solicitó datos en el Registro Nacional de Personas (RENAPER) con el objetivo de conseguir la partida de nacimiento; mientras que al mismo tiempo, pidió información a Migraciones para saber si dicha menor estuvo en Tierra del Fuego junto a sus padres.

La hija de Pérez, según indican los datos, tendría 14 años de edad y no coincide, en principio, con la edad que debería tener Sofía actualmente; es decir, 19 años. "La verdad, estamos ante un supuesto donde se analizan varias cuestiones como el tema de la trata de personas y tráfico fronterizo. No se puede descartar tampoco que la edad esté modificada o esté alterada la partida", indicó Bramati en su momento. "Es cierto, es cinco años menor pero el parecido es increíble y al situar a Pérez en Río Grande cuando pasó, tenemos que descartar la posibilidad. Si el ADN da negativo, pediremos disculpas y si da positivo brindaremos y seguiremos buscando al autor", señaló una de las fiscales a cargo de la investigación, Mónica Macri.

María Elena, su mamá, también se refirió al tema cuando comenzaron las especulaciones. "La volví a ver, unas 10 veces... La mujer (su madre) dice que la chica tiene 14 años. Y bueno, si tiene esa edad, no podría ser nunca mi hija... Todo el tiempo estoy viendo imágenes de chiquitas que pueden ser Sofía. Es increíble como la gente colabora con este tipo de cosas", manifestó.

Mientras el fiscal Bramati aseguraba que la información solicitada y la respuesta de los informes "tardarían mucho"; con el correr de las horas, la Justicia de Río Grande determinó que la hija de Pérez no era Sofía. La jueza María Rosa Santana, a cargo del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Grande, había solicitado a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) todos los movimientos migratorios de Pérez y su pareja. Además, requirió a la Armada la situación de revista y destinos del militar. Al conocerse que la hija del acusado tenía 14 años y nació en Bahía Blanca, se eliminó la posibilidad de realizar un ADN.

Pérez, en el foco de los fiscales: qué cambió

Carmen Haase, la testigo, situó a Carlos Pérez en Río Grande al momento de la desaparición de Sofía. A su vez, en una fecha cercana a aquel fatídico 28 de septiembre de 2008, también lo vio vestido de gala en la provincia. "Entendemos que hubo una fiesta, conmemorando algo de la Armada. Estuvimos buscando, alrededor del 27 de ese mes, tuvieron que estar de festejo. Si bien no hay ingresos de él a la provincia, lo cierto es que era militar entonces puede ser que el ingreso de él sea únicamente en las bases militares y obviamente no aparezca en Migraciones", indicó la fiscal Macri.

Frente a las conexiones que continúan apareciendo, y uniendo a dos casos que atravesaron a la Argentina de norte a sur, la causa se reactivó. "Con el Dr. Ariel Pinno (el otro fiscal de la causa), pedimos el ADN con la menor -hija de Pérez- y María Elena, su hermanita y la pareja de María Elena", confirmó la fiscal a El Destape. Ahora, dependerá de que la jueza de instrucción dé el OK y autorice la orden para avanzar en la investigación.

Carlos Pérez, en la mira de la Justicia.

"Nosotros entendemos que Pérez tiene la partida de nacimiento y que, se supone, es verídico pero pedimos el ADN igual y Maria Elena está de acuerdo con ello. Y la mamá de la nena está a disposición y dijo que no hay ningún problema con que se la coteje", apuntaron en diálogo con este medio. Y agregó: "No hablamos con la mamá de la jovencita pero entendemos que cuando llegue la orden se hará el cotejo y se cerrará o no esa parte".

Cómo sigue la investigación sobre el paradero de Sofía

Los fiscales pidieron la colaboración a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para que difundan imágenes de Sofía y, dentro de los próximos días, tendrán un nuevo dibujo de la joven sobre cómo se vería actualmente con el objetivo de "activar otra vez las publicaciones y que se viralice su rostro" en diversos puntos de la región. "Estamos convencidos de que ella se puede reconocer ya en estas gráficas... Hoy ya tendría 19 años", indican. Por otro lado, realizarán un pedido de captura a INTERPOL por José Dagoberto Díaz Águila, apodado "Espanta la Virgen", ciudadano chileno que se encuentra prófugo y es uno de los sospechosos por la desaparición. De quien, a su vez, también harán un retrato para difundirlo. Mientras que también recorrerán diversos puntos de Chile y la Patagonia.

"Vamos a seguir teniendo testimoniales, queremos llamar a testimonial de nuevo. Marcelo Ruíz, por ejemplo, ya habló pero vamos a hacer que se refresque su testimonial con todo lo que contó Haase ahora (NdR: también habría asistido al asado donde Pérez estuvo presente, según la declaración de la mujer). Esto es todo nuevo. Buscamos situar quién más estaba, si Pérez se retiró antes o después de ese asado que compartieron... Algo que Haase no recuerda porque pasó mucho tiempo, pero quizás Ruíz puede recordar. Lo mismo con los demás participantes que darán su testimonio", detallaron.

Mientras que sobre el cierre, a la espera de que se autoricen las pruebas y medidas solicitadas, sentenciaron: "Necesitamos empezar a descartar y a cerrar hipótesis, hay demasiadas en la causa. Son muchos años, 16 ya... Tenemos que cerrar y tratar de averiguar la verdad de lo que pasó".