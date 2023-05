Aparecieron en CABA los dos adolescentes buscados desde ayer en San Fernando

Los jóvenes de 12 y 13 años estaban desaparecidos desde las 15 hs del pasado lunes, cuando dejaron el colegio Misericordia de San Fernando.

Los dos adolescentes de 12 y 13 años, buscados intensamente por su familia y la Policía de la provincia de Buenos Aires, aparecieron "solos, sanos y salvos" en la Ciudad de Buenos Aires, luego que ser vistos por última vez durante la tarde del lunes a la salida del colegio Misericordia en la localidad bonaerense de San Fernando. Se trata de Valentina Sánchez Suárez y Kevin Benjamín González y sus padres sospechan que su desaparición podía tratarse de un desafío de la red social TikTok.

Ambos jóvenes aparecieron en la Comisaría 5 B de la Ciudad, según indicó el padre de Valentina, Diego Sánchez, quien había realizado la denuncia en primer lugar pero en la comisaría 1ra. de San Fernando, localidad en la que fue vista por última vez la joven cuando se subió a una formación del tren en dirección a la Capital Federal.

Según el rastreo de la Tarjeta SUBE, los jóvenes se bajaron en la estación del tren Belgrano y se tomaron el colectivo de la línea 59 y luego uno de la línea 37, en dirección al partido bonaerense de Lanús.

En diálogo con TN, la abuela -llamada Susana- explicó: "Valentina tenía la costumbre que cuando salía del colegio le avisaba a su papá que se tomaba el colectivo. No sucedió eso, entonces él empezó a querer comunicarse con ella y Valentina ya no respondió al celular", aseguró la abuela de la joven. Y añadió: "Sabemos que del colegio no tomó el colectivo que toma siempre y que se fue a la estación de San Fernando".

Por otro lado, la familia de Kevin detalló que el joven dejó una carta donde expresaba que "quería irse a Bariloche" y también audios en los que decían querer "emprender viajes a distintos lugares, todos hacia el sur". Si bien Valentina no fue mencionada en la carta, "en la parada y en las cámaras de monitoreo de San Fernando se los ve juntos", completó el papá de la joven y aseguró que "no hubo ningún conflicto en casa como para que tome una determinación de irse". Y agregó: "Al contrario, pasó un agradable fin de semana con sus abuelos (paternos) y hoy nos encontramos con esta decisión que tomaron".

Asimismo, las familias de los adolescentes, que eran "amigos cercanos y compañeros de curso", sospechan que su desaparición pueda tratarse de un desafío de la red social TikTok, que "inducen a los chicos a desaparecer por un lapso de 48 horas". Al respecto, la hermana de Valentina sostuvo que "usa TikTok y hace los (desafíos) de bailes, pero nunca me comentó de este challenge (de desaparecer). Como hermana mayor no lo hubiese permitido", cerró.