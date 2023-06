Buscan a Cecilia Strzyzowsk en Chaco: cambiaron la carátula a femicidio

La mujer de 28 años se encuentra desaparecida desde el 1° de junio. El fiscal Olivera encontró "restos óseos" en un rastrillaje realizado en la casa de la familia de su pareja.

La fiscalía decidió cambiar la carátula a "femicidio" en la causa por la desaparición de Cecilia Strzyzowsk, la joven de 28 años sobre la que no se tiene noticias desde el 1° de junio pasado en la ciudad chaqueña de Resistencia. El fiscal Jorge Cáceres Olivera, a cargo de la fiscalía Especial en Violencia de Género 4 de la capital, confirmó que "se detectaron restos óseos" tras un rastrillaje realizado en un campo de aproximadamente 100 hectáreas perteneciente a la familia del acusado y se aguardan los resultados de las pericias, junto a las realizadas sobre manchas hemáticas halladas en la misma propiedad. En las últimas horas, la Procuración General incorporó un fiscal de Cámara al equipo, Jorge Fernando Gómez.

Por el hecho, están detenidos la pareja de la mujer, César Sena; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; la asistente del matrimonio, Fabiana González y otras dos personas de las cuales no trascendieron sus identidades. A su vez, fue apresado Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena -quien además tenía pedido de captura por una causa por violencia de género- y se solicitó la detención de Gustavo Obregón -esposo de la asistente-.

Los restos fueron hallados en una propiedad de la familia Sena, ubicada en una zona rural de la localidad de Campo Rossi (departamento de 1° de Mayo). "Se hizo un intenso rastrillaje, se detectaron restos óseos. Se corroboró por médicos forenses. Hasta el momento tuvieron contacto visual con los elementos secuestrados, se reservaron en sobres y serán analizados", aseguró el fiscal. Además, se sumaron dos allanamientos donde se incautaron los mencionados rastros hemáticos.

Sena había declarado como testigo, con el objetivo de determinar los últimos movimientos de Strzyzowsk pero los investigadores observaron contradicciones en su testimonio y por eso desplegaron los allanamientos. "Nunca fui violento con nadie, si alguna vez tuve un conflicto fue porque no había una salida pacífica contra personas que venían directamente a agredirme", dijo el ahora detenido al salir de la fiscalía. Se solicitó la captura internacional de Sena y, como no pudo ser localizado, la Justicia pidió su inmediata detención como autor de un posible "femicidio". La expareja se entregó el sábado.

En primer lugar, antes de la captura de César Sena, la fiscalía detuvo a los padres de la pareja de Cecilia y luego a la asistente, con el objetivo de indagarlos a todos -algo que se llevó a cabo el último lunes-. El hombre era precandidato a diputado provincial y la mujer, precandidata a intendenta de Resistencia en las PASO del 18 de junio. Tras esto, el Frente Chaqueño solicitó a la Justicia Electoral la exclusión de los dos precandidatos de la Lista 652-PSU (Partido Socialistas Unidos); un pedido que fue aceptado por el Tribunal. Lo mismo ocurrió con Acuña y González.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, manifestó en un acto realizado en la localidad de General San Martín: "No vamos a dudar de promover la justicia que sea necesaria pero el titular de la acción penal es el fiscal, el auxiliar de la justicia es la policía, y el Estado va a proponer y va a defender a las víctimas de cualquier violencia". Mientras tanto, el gobierno provincial reforzó la búsqueda: rige la alerta de búsqueda en fuerzas federales como la Policía Federal, la Policía Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval.

Gloria, la mamá de Cecilia aseguró que "siempre" tuvo un presentimiento de que "iba a terminar mal" y lamentó que "no hay esperanza" de encontrarla con vida. En diálogo con TN, expresó: "Pedimos que se haga justicia, porque ya está, para que esto no quede impune, para que no se salgan con la suya. Para mi hija ya es tarde, pero para la tuya no. Hablo en pasado porque es la sensación de madre y te puedo asegurar que una madre no se equivoca. Cuando tu madre te diga que no te metas con alguien hacéle caso, el amor no merece que arriesgues la vida".

Su abogada, que además es la tía de Cecilia, indicó a Noticias Argentinas: "Quiero informar que todos los resultados de hoy fueron positivos para el esclarecimiento del hecho". Frente a ello, informó que la causa fue caratulada como "femicidio" y marcó: "No me interesa quiénes sean responsables, van a pagar. El que sea culpable va a pudrirse en la cárcel".Por su parte, la hermana, Ángela, aseguró que los investigadores le dieron a entender a la familia que "no la van a volver a ver" con vida porque fue víctima de un femicidio.