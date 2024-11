Vera apunta contra el poder en el caso Loan, habla de "venganza narco" y asegura que hubo encubrimiento: "Hicieron todo para que no se investigue"

El titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, se defendió de las acusaciones y los pedidos de detención después de haber declarado como testigo en la causa que investiga la desaparición y ocultamiento de Loan Danilo Peña en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. En comunicación con El Destape, aseguró que “nunca cuidaron la zona de el naranjal, nadie debía entrar y fue una escena permanentemente contaminada”.

Tras su declaración ante la jueza Pozzer Penzo, Vera dijo que “parecía más una indagatoria que una testimonial” por la forma violenta en que le realizaban preguntas y por los datos que querían averiguar. “Me preguntaban si me reunía con Burlando y a qué partido político pertenecían mis fuentes. Yo les preguntaba qué tenía que ver con el objeto del caso y las formas eran muy violentas”, aseguró. Estas situaciones, según el titular de la Fundación La Alameda, le llaman la atención porque hasta hace pocos meses había una buena relación con la jueza, “de hecho fuimos los primeros en presentar una denuncia federal por trata y ahora me atacan para limpiar al poder”.

En ese sentido, Vera le contó a El Destape que “el primer abogado que me denuncia es Pardo, que es primo del secretario privado de Valdés y asegura ser asesor del gobierno provincial y después también me denuncia Juan Pablo Gallego, que toda la gente dice y le comenta en las redes que defiende al poder”. Además, el presidente de La Alameda aseguró que va a “iniciarle juicio al abogado Juan Pablo Gallego y pedí la destitución de la Jueza. Hay varias denuncias contra Pozzer Penzo y no está a la altura para investigar el caso Loan”.

“Yo denuncié tres veces que la hipótesis del atropellamiento era falsa”, aseguró Gustavo Vera a El Destape y recalcó que fue él mismo quien le contó “a la jueza que ese relato se gestó en un asado y cómo fue el traslado, eso después lo terminó confesando el chofer Ibarra”. En ese sentido, Verá también recordó que fue él quien denunció que “Codazzi amenazó a Laudelina y después se sumó Pellegrini. Fueron todos hasta el Fiscal General Sotelo y el Fiscal Rubineau para que ella diga que fue un accidente. Después con total falta de decoro el gobernador Valdés sacó un tuit diciendo que el caso estaba casi resuelto y al otro día se sumó la ministra Bullrich”.

Recordando ese momento, el presidente de La Alameda cuestionó aquella denuncia porque “Valdés no podía aceptar que hicieran esa declaración en la provincia cuando la causa ya estaba en el Juzgado Federal y además violó el secreto de sumario. Por otra parte también tuvo falta de decoro porque no habló con la familia sino que directamente publicó el tuit”. Entre otras cosas, Vera contó a este medio que “yo pedí que citaran a declarar a Elisa Carrió porque en una nota televisiva del 4 de agosto habló de Valdés y de que el gobernador de Corrientes la llamó y le dijo que eso había pasado porque ‘a alguien había que quebrar’”.

Nexos con el narcotráfico: la hipótesis de Vera

En cuanto a las denuncias en la causa, Vera aseguró que “desde la justicia nunca investigaron el ecosistema delincuencial de 9 de Julio y era lo primero que tenían que hacer”. Según su denuncia, “en la localidad había dos grandes delincuentes y un día antes de la desaparición de Loan hubo múltiples allanamientos y detenidos por una causa de narcotráfico. Esa pista la justicia nunca la investigó y deberían haberlo hecho”. Allí vinculó los allanamientos a la banda narco de Maidana, que tiene domiciliaria y sigue repartiendo droga, y aseguró que “deberían haber investigado los vínculos con las familias y con todos los que participaron de ese almuerzo”. Además “pedí que se investiguen los nexos con el “clan López” porque por el hijo de Peña supimos de la denuncia de una mujer que la fui a buscar y nos contó de ese clan narco que opera en las rutas 12 y 123. Esa mujer declaró dos veces pero no sumaron eso a la causa Loan sino a otra causa contra López por narcotráfico. Por eso nadie, ni siquiera los fiscales, se enteraron de esas declaraciones. La mujer es testigo protegido y lo sigue siendo”, confirmó.

En esa línea, Vera aseguró también que “no se investigó una posibilidad del narcotráfico aunque hubo marcas que dejan las bandas. Primero fue la aparición del botín ni bien desapareció Loan y la segunda fue la avioneta que apareció estacionada en la ruta con restos de cocaína. Eso lo hicieron justo cuando desde el Gobierno correntino decidieron cambiar al Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía. Las bandas narcos dejan esas señales cuando quieren negociar con el poder, pero eso no se investigó nunca”, cuestionó. Además, Vera contó a El Destape que “tanto la testigo protegida que sumaron sólo a la causa del clan López y la abuela de Loan, Catalina, hablaron de una deuda de Laudelina y eso nunca se investigó. Tampoco los nexos con la venta de drogas y una posible deuda que podía tener Benítez”.

En cuanto a las denuncias contra Pozzer Penzo y la falta de investigación de la hipótesis de una venganza narco, Vera aseguró que “la jueza liberó a un hijo del ‘cabezón’ López y a la hija la dejó en un penal provincial cuando es una causa federal. Como denuncié eso se cortó el vínculo con la jueza”. Entre las críticas, el presidente de La Alameda aseguró que en su declaración “cada vez que quería contar los vínculos narcos me decían que me desviaba del tema y no me dejaban avanzar y terminaron preguntándome cómo se sostiene la Fundación”. Más allá de las críticas y la denuncia a Pozzer Penzo, Vera también reconoció que “los abogados pidieron mi detención y la jueza dejó en manos de los fiscales de PROTEX para que resuelvan y como ellos lo rechazaron, la jueza adhirió y la negó. Además hay que tener en cuenta que me atacaron a mí después de correr a los abogados y pedir varias veces la detención de la abogada de Laudelina, que como no pudieron apartarla terminaron trasladando a su defendida”.

En cuanto a los movimientos de la investigación, Vera también cargó contra la jueza porque “sólo detuvo a 10 personas en la causa conexa y 9 se los liberó la cámara”. Por eso, el líder de la fundación aseguró que “esto demuestra que no está a la altura para la investigación”. Además, cuestionó que “fue la propia jueza la que avaló a los representantes de la Fundación Dupuy porque fue el intendente de 9 de Julio quien pidió su ayuda y el juzgado les puso protección en el hotel donde se alojaban los menores con Camila y Macarena, cuando desde el vamos debería haber intervenido el Juzgado de Menores, y ahora están todos los funcionarios afuera y los perejiles detenidos”. Por último, Gustavo Vera remarcó que va a demandar a los abogados que lo denunciaron porque “no pueden decir que yo sé donde está Loan” cuando “ni ellos ni la Jueza Pozzer Penzo tienen la menor idea de dónde está ni qué pasó” con el chiquito desaparecido el 13 de junio.