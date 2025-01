Siete meses sin Loan: todos apuntan a Laudelina, pero faltan pruebas concretas

Hace 7 meses, pasado el mediodía del 13 de junio de 2024, la desaparición de Loan Danilo Peña después de un almuerzo familiar en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio abrió un misterio que, hasta el momento, la justicia no ha podido descifrar. Conforme avanza la investigación, muy lentamente se van descartando hipótesis de la gran cantidad que hubo y va cerrándose el paragüas puntualmente sobre algunos de los participantes de esa comida en la casa de la abuela Catalina.

En las últimas semanas, mientras Camila Núñez y Macarena Peña enfrentaban una nueva testimonial en los Tribunales Federales de Goya, una de las imputadas, hasta ahora la única con prisión domiciliaria, volvió a hablar y apuntó directamente contra la tía de Loan. Mónica Millapi está convencida ahora de que Laudelina Peña fue una de las partícipes clave en la desaparición del chiquito y aseguró, en distintas notas, que “Laudelina hizo cosas raras y la dejó sola en el lugar” donde estaban los chiquitos. Junto con su esposo, Daniel Ramírez, Millapi fue una de las primeras en ser detenida. Aunque en principio se la acusó de “abandonar al menor”, después se la incluyó en un plan criminal por el que ahora está imputada.

El esposo de Mónica Millapi, Daniel Ramírez, también había marcado la participación de Laudelina esa tarde como “algo raro” pero su descripción no fue tan clara ante la Justicia. Sin embargo, ante la jueza, había contado que fue Antonio Benítez quien arrancó solo en dirección al naranjal y que luego su esposa Laudelina les marcó a ellos el camino. Aunque no lo dicen de forma textual, Mónica y Daniel sienten que ese día fueron usados como una distracción y que el plan principal fue trazado por los otros imputados, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez y Victoria Caillava en colaboración con el ex comisario Maciel para poder ocultar lo que ocurría.

Tras las imputaciones y declaraciones indagatorias, fuentes judiciales advierten que el nudo a destrabar es la participación de Laudelina Peña. “No hay que verla como una mente maestra, sino como quien sabe cómo encajan todas las piezas y como no habla, hay que esperar que se puede armar con los que saben los otros”, aseguran. En ese sentido, las mismas fuentes entienden que hay distintas escalas y roles de los imputados. Aunque todos fueron parte, creen que Laudelina, Carlos y Victoria son el eslabón superior; Antonio y Maciel un intermedio y Daniel y Mónica están en otra etapa. A estos, habría que sumarle a quienes también estaban en el almuerzo, Camila, Macarena y la abuela Catalina, aunque todavía no de marcar en que eslabón.

Para la querella, encabezada por Juan Pablo Gallego, sin embargo, el rol de Macarena y Laudelina fue clave. “Son las artífices principales de esta tragedia”, le dijo hace unos días a El Destape y aseguró que “Camila declaró pero no dijo nada trascendental aunque estamos esperando que termine la testimonial de Macarena y se resuelva el pedido de detención”. Con esa medida, entienden desde la querella, se ubicaría a Macarena en el escalón principal de la banda y luego, a través de pruebas e indagatorias, buscar avanzar con detalles en busca del paradero del menor.

De esta forma, la querella insiste en que la Justicia debe buscar las conexiones de Macarena y Laudelina como las principales estrategas para la desaparición del chiquito y, en paralelo, coincide con la visión de Camila Núñez y de Mónica Millapi en que la víctima podría haber sido uno de los hijos de ellos. En ese caso, la jueza Pozzer Penzo nunca avanzó con esa idea porque nadie se lo sugirió puntualmente y por falta de datos que avalen esas hipótesis, aunque las últimas testimoniales pongan a Macarena y Laudelina en el ojo central de la investigación.

En ese sentido, cobra fuerza la hipótesis de una sustracción con fines sexuales por encima de la posibilidad de un accidente, aunque falten pruebas esenciales para abonar esa teoría. Es por eso, entienden fuentes de la investigación, que será clave analizar en profundidad las nuevas testimoniales y ver si surgen datos que permitan avanzar en la investigación por la sustracción y ocultamiento de Loan, que hasta ahora tiene imputados a Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Laudelina Peña, Carlos Pérez, Victoria Caillava y Walter Maciel, aunque probablemente no sean los únicos ni los últimos.