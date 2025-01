Quién entregó y se llevó a Loan bajo las sombras del comisario: el rol de Pérez y su camioneta, bajo la mira

Las explosivas declaraciones de Juan Pablo Gallego, el abogado de la familia de Loan Peña, complican aún más a Carlos Pérez, uno de los siete imputados que estaba en la mira de la justicia desde el comienzo de la declaración y que ahora vuelve a estar en el foco ante las pericias que se realizarán próximamanete a su camioneta para develar qué ocurrió con el niño de 5 años.

En las últimas horas, Gallego, confirmó que ya tienen "un 98% del caso reconstruido" y que el 2% restante “solo lo saben Pérez y Caillava”. A él le asigna además un rol clave en en plan delictivo. Si bien señala que "Laudelina Peña planificó y guió, Camila Peña ayudó, Antonio Benítez propuso, Mónica Millapi captó al niño y Daniel Ramírez lo entregó a Pérez”, asegura que es él el que puede responder a la pregunta de dónde está Loan. "Si logramos llegar a esa verdad, no solo daremos paz a la familia, sino que seguramente, las penas se agraven para todos, con posibilidad de perpetua para el ex militar”, anticipó.

La querella insiste con el pedido de profundizar varias pericias que consideran que al principio de la investigación se hicieron mal o directamente no se realizaron. En ese sentido, en los últimos días pidieron que se realicen nuevas pericias a la camioneta Ford Ranger y al auto Ford Ka para conocer qué movimientos pudieron haber realizado el día de la desaparición del menor y los días posteriores cuando el matrimonio Pérez y Caillava se alejó de la localidad correntina.

La jueza Pozzer Penzo avalaría nuevas pericias que incluirán que se desarme completamente la trompa de la camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez para poder realizar distintas pericias tecnológicas en busca de indicios clave. El perito José Mazzei aseguró que “la investigación está permanentemente enfocada en encontrar indicios que puedan convertirse en pruebas sólidas” y explicó que se utiliza “tecnología de punta, incluso con marcas que nunca se usaron en el país que podrían ser determinantes para esclarecer el caso”. Además, el perito explicó que se va a trabajar tanto en la camioneta como en el auto para “realizar pericias tecnológicas en busca de rastros que puedan vincular con Loan o con el lugar de su desaparición”.

Qué dijo Carlos Pérez sobre la desaparición de Loan: "Yo no conozco"

En la primera parte de la declaración, Pérez explicó que habían sido invitados junto a su esposa al asado y por eso fueron al campo. “Fuimos a almorzar a la casa de Catalina Peña, quien invitó a mi esposa a razón de compartir por el día del santo que tiene en la casa (San Antonio)”. A continuación, el ex marino describió que “se encontraba la señora Catalina, una hija de la misma (Laudelina), el hijo, que es el padre del nene, Loan Peña, un señor de contextura robusta (que sería Antonio Benítez) una pareja (matrimonio), dos jovencitas y unos nenes”.

Consta en ese testimonio que Carlos Pérez describió al tío de Loan y también lo hizo con la vestimenta de Ramírez y los nenes. Aseguró que de los niños presentes sólo se acordaba de Loan, de que había una nena de trenzas y un chico que hablaba mucho. “Cabe aclarar que yo no conozco a estas personas, sólo conozco a la señora Catalina” aseguró ante el policía que tomaba nota.

Según su testimonio, Pérez se quedó sentado con Catalina y José cuando todos se fueron primero a buscar mandarinas al fondo de la casa y “luego se dirigieron a la propiedad del frente de la casa a buscar naranjas”. En su relato, el hombre contó en qué momento decidieron irse de la casa, “siendo aproximadamente las 14.30 le manifesté a mi esposa para volver al pueblo para ver un partido de fútbol”. Además, Carlos Pérez contó que “en ese instante se acercó la hija de la señora Catalina manifestando que se iba a buscar a un chico que se había perdido”.

En su testimonio, Pérez aseguró que durante el viaje camino al pueblo Victoria Caillava habló varias veces por teléfono, “no se quien llamaba a quien preguntando por el chico”, aclaró. “Una vez ya en el pueblo me recosté porque no podía ver el partido por un corte de energía”, añadió. El testimonio continuó con el ex marino asegurando que “poco antes de las 15 horas, mi esposa recibe un llamado de la señora Catalina, que le dijo que no encontraban al nene”.

“Yo me quedé recostado y mi esposa empezó a realizar llamados, me comentó después, preguntando a los vecinos para ayudar a dar con el nene. También dio aviso a la policía”, contó Pérez. Después de eso, contó que “siendo aproximadamente las 16, fuimos nuevamente al campo a colaborar con la búsqueda, llegando al lugar sobre las 17. Llegué al lugar y junto a mi esposa salimos a caminar hacia donde habían salido a buscar naranjas, dando un recorrido de una hora y media que fue cuando volvimos a la casa de Catalina” y aseguró que “momentos después llegó el personal policial”. Luego, sería detenido acusado por la Justicia de Corrientes de “captación de un menor con fines de trata”, figura que la Justicia Federal cambió por ”averiguación de delito”, aunque no modificó su detención preventiva.

En su testimonio, Pérez también remarcó que tras la llegada de la Policía al lugar volvió “a ver al hombre de contextura robusta, de quien no recuerdo el nombre, llegando a la casa caminando y comentó que no pudo encontrar al nene”. En este sentido, fuentes de la causa aseguran que cada vez que el ex marino habló de “un hombre de contextura robusta” se refería a Antonio, el tío de Loan que fue el primer detenido en la causa. Por último, Carlos Pérez aseguró que “el hombre de contextura robusta se encontraba con el torso desnudo, descansó un breve tiempo y volvió a buscar al nene”.

El pedido que resuena en el caso Loan: "Rompan el pacto"

Los abogados defensores esperan que termine la feria judicial para presentar todos los pedidos mientras la querella reclama que se rompa el pacto de silencio. La semana pasada, Gallego aseguró que los siete detenidos en la causa tienen que romper el pacto de silencio y decir la verdad. "Es mucha la gente que sabe dónde está Loan. Creemos que las seis personas detenidas y también Maciel (el comisario a cargo de la investigación inicial) saben la verdad. Este pacto de silencio no puede perdurar”, remarcó el abogado.

Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Laudelina Peña, Carlos Pérez, Victoria Caillava y Walter Maciel son los siete imputados por la sustracción y ocultamiento de Loan. Para Gallego, lo que resta es que "la Cámara confirme los procesamientos razonablemente": "Vamos a juicio oral y de todos los detenidos ninguno llevará menos de 12 años de condena”.