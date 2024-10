Panza de animales y accidente falso: las 4 burradas de Patricia Bullrich en el caso Loan

A cuatro meses –y pocos días– de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino de cinco años del cual se desconoce su paradero tras un almuerzo familiar, todavía no hay pistas fidedignas de lo que sucedió. La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, continúa trabajando en la investigación y mantiene encarcelados a los principales sospechosos. Pero hasta ahora, a 134 días de aquel fatídico 13 de junio, los investigadores desconocen si el niño fue raptado –con qué motivos– o si sufrió algún tipo de accidente, y su cuerpo fue escondido en un lugar desconocido. En este contexto, la ministra Patricia Bullrich no colaboró en absoluto y dispuso más obstáculos que soluciones.

En este contexto, la causa se vio atravesada por diversas versiones. Poco a poco, los sospechosos comenzaron a caer y aunque fueron imputados, todavía ninguno rompió el pacto de silencio. Sí lo hizo su tía Laudelina Peña, quien en un momento clave mientras se analizaba el posible rapto para trata de personas, desvió la investigación al asegurar que el niño había sufrido un accidente. ¿Los autores? El ex navío Carlos Pérez y su esposa, la exempleada municipal de 9 de Julio, María Victoria Caillava. Una versión que duró poco y que rápidamente fue descartada.

El show mediático de Bullrich por el caso Loan

La búsqueda de Loan en Paraguay

En primer lugar, la titular de la cartera de Seguridad nacional sostuvo, el 24 de junio –una semana y media más tarde–, que viajaría a Paraguay para reunirse con autoridades policiales locales en el marco de diversas sospechas sobre que el pequeño podría encontrarse en el país vecino. En este momento, una posible operación de trata de personas era una de las principales hipótesis que atravesaba al caso que paralizó a la provincia de Corrientes.

“Como es una hipótesis, queremos que la policía de Paraguay trabaje a un ritmo realmente fuerte. Al haber accedido ayer a la causa, la tenemos como una hipótesis posible, así que mañana voy a estar viendo este caso”, aseguró. Tiempo después, la ministra se arrepintió y decidió no viajar al país. De todas maneras, autoridades paraguayas trabajaron a la par en las zonas fronterizas y se activó un protocolo de búsqueda y cooperación.

Bullrich marcó que Nación estuvo "sin acceso a la causa" durante demasiado tiempo, generándose una "situación incómoda". En este marco, al manejar un caso tan complejo con diversas hipótesis, la ministra calificó las formas como "desprolijas" y "contradictorias".

Buscar a Loan "en la panza de animales"

Tan solo tres días más tarde, el 27 de junio, la ministra Bullrich lanzó un repudiable dicho en el marco de la desesperada búsqueda que la familia del niño llevaba adelante. A 14 días de su desaparición y mientras la Justicia Federal retornaba a fojas cero, en medio de críticas por la falta de celeridad para buscar al pequeño Loan, dio a entender que Loan podría haber sido atacado y posteriormente, comido por un animal salvaje.

"Ahora voy a ir con todo. Voy a ir con buzos, voy a ir con personal de montaña, que estoy trayendo. De monte, no de montaña. De monte porque es una zona de monte. Voy a ir a con buzos", explicó la ministra, entrevistada por Eduardo Feinmann. "Voy a ir con equipos radiológicos para ver la panza de animales... Hay pumas, yacarés. Voy a ir con todo", agregó la titular de la cartera de Seguridad. Esas fueron las palabras elegidas por la ministra para responder ante una familia que hace dos semanas que no sabe dónde está el nene de 5 años.

Tecnicismos aparte, abogados consultados por El Destape alertaron que las declaraciones públicas tienen que venir de quienes están dirigiendo la investigación. En este caso, luego del traspaso de la causa a la Justicia Federal, se trata de la jueza Cristina Pozzer Penzo. “Personas de otros organismos auxiliares -aún de alto rango como de un ministerio- que den opiniones o planteen hipótesis no aportan”, subrayó en ese sentido Juan Pablo Gallego, abogado catedrático y consultor internacional. Ahora, Gallego está como principal representante de la familia Peña en la causa que sigue sin encontrar un rumbo.

La mesura es importante cuando se trata de una investigación por la desaparición de un nene, que además está bajo reclamos por la falta de celeridad en la causa y que tiene inclusive a un comisario detenido bajo sospechas de haber desviado la investigación. “Sus declaraciones están fuera de toda cuestión ética sobre cómo se debe manejar la información en este tipo de causas. Es un acto de crueldad directamente hacia las personas que están sufriendo en este momento”, opinó por su parte Patricia Gordon, psicóloga y ex coordinadora del Comité Ejecutivo contra la trata de personas.

"Confesión fuerte y creíble": el accidente que no fue

La ministra de Seguridad aseguró, a diversos medios de comunicación, que el 29 de junio existía una "confesión fuerte y creíble" tras la palabra de la tía del niño, Laudelina Peña, ante la justicia de la provincia de Corrientes. "Es compatible con una de las hipótesis que se estaban investigando. Confesó que fue un accidente del que participaron Pérez y Caillava, que se fueron con la camioneta y atropellaron a Loan, pero que luego lo convirtieron en un encubrimiento", aseguró Bullrich.

Dicha supuesta confesión, generó un fuerte cambio de rumbo en la causa. Y tanto la titular de Seguridad como el gobernador correntino Gustavo Valdés –que luego fue denunciado y hasta se buscó un juicio político que no prosperó–, sostuvieron que el caso Loan estaba cerca de llegar a su fin. "Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan, todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia federal para que proceda conforme a derecho", apuntó el mandatario provincial.

Semanas más tarde, Laudelina se quebró, pidió ampliar su indagatoria y aseguró que no existió tal accidente; que todo se trató de una estrategia de su ex abogado José Fernández Codazzi, que la amenazó a ella y su hija Macarena y que hubo sobornos de por medio.

Las manos en el fuego por Valdés

"Me parece que involucrar a Valdés es una barbaridad", lanzó Bullrich sobre el correntino, que supo acompañarla en su campaña presidencial, en declaraciones con los medios. Dicha frase, se dio el 24 de julio pasado, luego de que la propia Laudelina confesara que la teoría del accidente no era real. "Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de no decir una palabra de más, porque se puede involucrar a gente que no tiene nada que ver", agregó quien semanas atrás dio a entender que a Loan se lo podría haber comido un animal.

En esa línea, justificó que el presidente Javier Milei no podía estar atento a todo lo que ocurriese en la órbita del Ministerio de Seguridad, por lo que se encontraba apartado y "esperando que haya un desenlace feliz y bueno para la causa, y ahí se va a acercar a la familia". Algo que hasta el momento, no ocurrió. Y completó: "No queremos darles herramientas para que desvíen la causa", pero desde su cartera lo único que se logró fue plantar obstáculos y teorías disparatadas.

El caso Loan, "una situación privada"

El 16 de octubre último, durante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la ministra Bullrich rompió el silencio luego de varios meses sin referirse a la causa y dejó una insólita definición sobre lo ocurrido con Loan, mientras la familia se mantiene en la desesperada búsqueda. "Delitos federales, como es la Trata, por suerte hoy, en este año, ha habido cero secuestros. Es un avance muy importante, disminuyó durante los últimos años", aseguró frente a los legisladores.

Cabe recordar que, al momento, una de las hipótesis que todavía se baraja en la investigación del caso Loan es justamente que fue un rapto con fines de trata. Si bien las pruebas son menores a lo ocurrido en el inicio de la causa, todavía no se logró descartar por completo. Ante el cruce de diputados como Nicolás del Caño, sostuvo que "fue un caso de una situación privada, en un lugar privado, del que fuimos avisados con 24 horas de demora". De dicha forma, se justificó ante la tardía aplicación del programa Alerta Sofia y la pérdida de horas muy importantes.