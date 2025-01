A casi siete meses de la desaparición de Loan Danilo Peña tras un almuerzo familiar en un paraje cercano a 9 de Julio, Corrientes, la causa sigue en etapa de toma de testimoniales y ampliaciones, mientras se convalidan las imputaciones de los principales 7 imputados en la causa. Antonio Benítez, Laudelina Peña, Maria Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel y Daniel Ramírez siguen en la cárcel mientras que Mónica Millapi recibió la prisión domiciliaria. Además, en las últimas horas se conoció que ordenaron la detención de Macarena Peña, prima del nene, tras que algunos abogados notaron imprecisiones y contradicciones en las audiencias.

Pese a la imputación que la jueza mantiene por sustracción y ocultamiento del menor, todavía hay una serie de preguntas que los investigadores no logran responder y que forman parte del entramado del expediente. Uno de esos interrogantes tiene que ver específicamente con la carátula, ya que Pozzer Penzo no termina de determinar quiénes participaron de la sustracción y quienes del ocultamiento. Además tampoco logran responder el para qué de ese accionar aunque en las últimas semanas llevaron adelante varios operativos en los alrededores de la casa de la abuela Catalina para determinar si ese ocultamiento se habría dado en la zona y, en ese caso, podría virar la investigación hacia una tragedia o un ataque sexual. Ante los resultados negativos, el interrogante se mantuvo.

Por otro lado, muchas dudas quedan en la causa alrededor de algunas pruebas obtenidas en los primeros días de investigacion y antes de que el expediente pase a manos de la Justicia Federal. El botín de Loan es una de esas pruebas que generan interrogantes en la causa. El calzado apareció varias horas después de la desaparición del pequeño, en una zona muy alejada para que haya llegado caminando hasta allí, metido en el barro y con sospechosas huellas alrededor. Lo habrían descubierto Macarena y Laudelina pero también se arrogó ese hallazgo el excomisario Maciel. Para la jueza la pista fue plantada para desviar la investigación e involucró en ese accionar a Victoria Caillava y Carlos Pérez. Sin embargo, los investigadores no terminan de explicar los cómos y los por qués de esa prueba plantada ni mucho menos por qué Macarena sigue sin explicar cual fue su participación y, sobre todo, por qué no fue ni siquiera imputada.

Otro interrogante en las pruebas tiene que ver con los positivos que marcaron los canes en los vehículos de María Victoria Caillava y Carlos Pérez. Para los investigadores se trata de una prueba clave para la imputación y para sostener a la pareja como parte esencial del plan para ocultar al pequeño. Sin embargo, parte de la investigación cuestiona a la jueza: si la hipotesis es que fue trasladado en el auto, no entienden para qué sigue la búsqueda en el campo. Por otro lado, se preguntan por qué no se rastrillan las zonas donde el vehículo pudo haber transitado en aquel viaje que realizaron mientras gran cantidad de policías y vecinos buscaban a Loan en el paraje El Algarrobal. En ese punto todavía hay investigadores que sugieren que faltaron pericias sobre movimientos de los teléfonos celulares que permitieran trazar el recorrido del matrimonio y conocer si hubo algún tipo de demora que permitiera hacer rastrillajes y operativos en esas zonas.

Declaraciones, mentiras, contradicciones y sospechas. Esos puntos también son observados minuciosamente en el expediente. Laudelina Peña fue la abanderada de las declaraciones armadas y falsas. Esas mentiras y relatos la llevaron a terminar presa y acusada como una de las principales partícipes de la sustracción y ocultamiento. Sus cambios de relato y las acusaciones cruzadas hacen que la mayoría de los investigadores entienda que la mujer sabe mucho más de lo que declara pero hasta el momento en la causa no han podido romper ese pacto de silencio.

“Macarena y Laudelina son las crueles artífices de toda esta tragedia, son el núcleo duro, son las organizadoras de esa sustracción”, expresó el abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, a El Destape, tras conocerse que se ordenó la detención de Macarena por considerarla coautora de la sustracción y ocultamiento del menor. “Ella sabe que mintió en todas las declaraciones que fue llamada y siempre estuvo acompañada por distintas personas, entonces cuando dice que fue amenazada no se sabe si es por esa misma gente o si siempre la obligan a mentir”, expresó. Además, según el querellante, "Macarena está encubriendo su actuación, la de su mamá Laudelina y la del resto de los imputados”.

Sin embargo, todavía no queda claro cómo pudieron organizar ese pacto criminal en tan pocas horas. Esto surge del expediente cuando todos los interrogados aseguran que hasta que se encontraron en el lugar desconocían de la presencia de Loan y José, su papá. En este punto siempre se sospechó de que si existía un plan para atacar a un pequeño, la presencia de Loan no podría haber sido prevista por lo que no se explica el silencio del resto de las personas que participaron del almuerzo y, en cambio, si fue algo repentino, también queda el interrogante de por qué permanece el silencio pasado tantos meses.

Ahora, a casi siete meses de la desaparición de Loan, crecen los interrogantes al tiempo que los defensores de los imputados buscan la estrategia para despegarlos de la causa y las querellas siguen reclamando datos concretos. Mientras tanto, la jueza sigue escribiendo el expediente aunque no pueda responder las preguntas que desde aquel 13 de junio reclama la sociedad: ¿dónde está Loan?