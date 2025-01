Insistencia para ir al almuerzo en el que desapareció Loan y una advertencia de que "no van a encontrar nada": las nuevas declaraciones de Millapi

Mónica Millapi, una de las siete detenidas por la desaparición de Loan Danilo Peña el pasado 13 de junio en Corrientes, volvió a romper el silencio en conversación con Diario Río Negro. Allí, la mujer detalló como fueron las horas previas a la caminata por el naranjal -último rastro que se tiene del niño- y apuntó a los familiares detenidos: "A Loan se lo llevaron y tiene que haber más gente que intervino", expresó.

Bajo el beneficio de la prisión domiciliaria, Millapi, que quiere cumplir la orden en la provincia de Neuquén, alejada de Corrientes, apuntó al círculo del niño: "Sospecho de todos los que estuvimos ahí, no pongo las manos al fuego por nadie, solo por mi marido. Todos los que estuvieron en la mesa deberían estar detenidos".

En ese sentido, defiende su inocencia y la de su marido, Daniel «Fierrito» Ramírez, también presente en la comida y en el camino hacia el naranjal. Por el contrario, apunta a Laudelina, a quien define como una persona que parecía "saber más que el resto" en los instantes posteriores a su desaparición.

"Fue extraña su insistencia para que vayamos al almuerzo. Nosotros íbamos a ir a ver a mi cuñado que tuvo un ACV y ese día le entregaban los resultados de una resonancia, pero fuimos a comer por la insistencia», explicó a Diario RÍO NEGRO. En aquel momento, según su relato, estaban atravesando un momento familiar "complejo", por lo que no tenían interés en quedarse a comer.

En su testimonio, resalta las actitudes "raras" de la tía de Loan: "En un momento el comisario dijo que parecía que había aparecido Loan y ella (Laudelina) dijo que eso no era así", y remarcó "todos creíamos que había aparecido, porque queríamos eso, pero ella decía que no".

Sobre la caminata por el naranjal, destaca una actitud sospechosa por parte de Laudelina. Después de comer, según su testimonio, pidió que vayan a buscar naranjas, pero después, a mitad de camino "la dejó sola".

Tampoco recuerda al papá de Loan, José, buscando al niño: "Yo nunca lo crucé al padre de Loan en la búsqueda", aseguró. "La policía de Corrientes deja mucho que desear" y hasta asegura que "fueron capaces de cambiar el horario de la llamada" en la que pedían ayuda, además de que "les quisieron hacer firmar papeles".

"No van a encontrar nada"

Millapi cree que con el tiempo la Justicia le dará la razón y confirmarán tanto su inocencia como la de su marido, Ramírez. "No van a encontrar nada que nos pueda hacer responsables", expresó.

La mujer, que desea pedir el traslado a Neuquén, no quiere vivir más en Corrientes: "Tengo familia, mi casa, pero no quiero volver a 9 de Julio, voy a hacer lo posible para no volver", explicó, a raíz de todo lo que vivió estos meses tras su detención. En ese camino, adelantó que su marido va a solicitar lo mismo: "Tiene intenciones de que lo trasladen a Neuquén, para estar cerca mio y de nuestros dos hijos".

A pocos días de cumplirse siete meses de la desaparición del niño, las contradicciones y las sospechas se multiplican contra el círculo íntimo de Laudelina, señalada como la jefa principal para la sustracción y ocultamiento de Loan, imputación por la que también están procesados y detenidos, además de Millapi, Antonio Benítez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Daniel Ramírez y Walter Maciel.