Caso Loan: una carta, miedo y el trasfondo de la mudanza de Laudelina a la cárcel de la mamá de Lucio Dupuy

La tía de Loan Danilo Peña le aseguró a la jueza que no está “en condiciones de declarar” y se desligó así de la ampliación que ella misma había pedido y que estaba pautada para este jueves. Ahora, es trasladada a Luján de Cuyo donde compartirá penal con la mamá de Lucio Dupuy, condenada a perpetua por el crimen.

A más de cuatro meses de la desaparición de Loan tras el almuerzo en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio, la tía del chiquito, una de las 7 detenidas e imputadas por la sustracción y ocultamiento le escribió una carta a la jueza Cristina Pozzer Penzo donde habla de los problemas de salud mental y que teme por su integridad y la de su familia. Después de conocer que se iba a retraer en su pedido de ampliar la declaración indagatoria y tras conocer los detalles del escrito, la Justicia consultó al Servicio Penitenciario Federal y ordenó que Laudelina Peña sea trasladada desde el Penal de Ezeiza al de Luján de Cuyo.

"Me encuentro muy mal psicológicamente, con la esperanza todos los días de que Loan aparezca. Como se me ataca continuamente, ya no quiero vivir este calvario. No estoy en condiciones de declarar", escribió Laudelina a la jueza Pozzer Penzo y denunció estar sufriendo maltratos y tener miedo. "Con todo lo que me hacen le pido perdón por todo, no estoy en condiciones de declarar. Está en peligro la vida de mi hijo y mía", aseguró la tía del menor que está desaparecido desde el 13 de junio. En su carta, la mujer asegura que esta decisión la toma porque “he escuchado en televisión y hablado con mi hija y mi marido quien está desesperado como yo”. En ese sentido, la mujer revela en la carta que mantiene comunicación con Antonio Benítez, aunque él lo niega y asegura que “no tiene relación” con ella.

En ese sentido, el abogado querellante Juan Pablo Gallego aseguró a El Destape que “Laudelina se retrajo porque entendió que no era momento para una nueva novela”. En ese sentido, fuentes judiciales aseguran que esperaban que esta vez la tía de Loan pudiera dar precisiones luego de una primera denuncia falsa sobre el atropellamiento del chiquito y una declaración donde reconocía haber plantado la prueba del botín y haber acusado por la sustracción a Carlos Pérez, Victoria Caillava y al por entonces comisario Walter Maciel para terminar en otra indagatoria acusando a su pareja, Antonio Benítez y al matrimonio de Daniel Ramírez y Mónica Millapi. “Cualquier cosa que dijera tenía que ser fuertemente chequeada pero esperábamos que pudiera darnos alguna pista”, deslizó la misma fuente.

Mientras tanto, la Justicia avanza con nuevas pericias y operativos en los alrededores de la “zona cero” de la desaparición. La Jueza avaló los operativos luego del pedido de la querella que consideraba que “anteriormente estos operativos se hicieron mal e incompletos. Nos apoyamos en el asesoramiento del perito Jose Mazzei y la jueza aceptó las explicaciones y avaló el pedido”, destacó el letrado Juan Pablo Gallego y agregó que “en los últimos 15 días se nota un fulminante avance en la causa por eso los implicados se empezaron a asustar y a desesperarse”.

Por otro lado la jueza avaló al Servicio Penitenciario que sostuvo la existencia de “tensiones internas en el penal de Ezeiza” que ponían en riesgo su integridad. Además, desde el Servicio Penitenciario aseguran que el Penal de Luján de Cuyo ofrece un sistema de salud integrado que puede cubrir las necesidades básicas para los internos allí alojados. En ese sentido, destacaron que el penal aloja a hombres y mujeres pero en sectores separados y divididos en distintos pabellones.

“Prometo por la vida de Loan y mis hijos que gritaré mi inocencia hasta el último segundo de mi vida”, aseguró Laudelina en su carta fechada el 15 de octubre. Mientras tanto, y pese a proclamar su inocencia, la jueza Pozzer Penzo mantiene la acusación tanto contra la tía de Loan como con los otros imputados y avanza en el análisis de las pruebas a la espera de poder presentar la imputación formal contra todos una vez que se venza la prórroga que le otorgó la Justicia.